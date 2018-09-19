Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 67 рублей
Курс доллара при открытии торгов на Московской бирже опускался ниже 67 руб. – до 66,98 руб. Курс евро упал до 78,27 руб. Об этом свидетельствуют данные биржи. Во вторник, 18 сентября, торги закрылись на уровне 67,39 руб. за доллар и 78,64 руб. за евро.
Рубль начал укрепляться во вторник. Это произошло благодаря нескольким факторам, объясняли «Ведомостям» аналитики: ценам на нефть, решениям ЦБ, а также итогам переговоров президентов России и Турции: вчера Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
Кроме того, во вторник индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Он превысил 2380 пунктов.
Как в России уничтожают деньги
В отделения ЦБ также поступают ветхие и испорченные купюры. После проверки их изымают из обращения и при помощи специального оборудования режут на мелкие кусочки. За сутки таким способом уничтожают порядка 2 тонн банкнот различного номинала
Более высокая прочность обеспечивается благодаря длинным волокнам в составе бумаги. Но на такой бумаге невозможно сделать качественный водяной знак. ЦБ предпочитает не жертвовать качеством водяного знака, так как именно он является одним из основных признаков подлинности банкноты
Бумажная обрезь прессуется на специализированном оборудовании в брикеты диаметром 9 см для компактности перемещения отходов
Спрессованные брикеты бумажной обрези утилизируются как твердые бытовые отходы в соответствии с природоохранным законодательством