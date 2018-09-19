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Минфин заложил в бюджет рост дивидендов Сбербанка в 1,5 раза

В проекте федерального бюджета на 2019-2021 гг. заложены дивиденды Сбербанка в размере 209,5 млрд руб., 220,8 млрд руб. и 231,1 млрд руб. по годам соответственно, сообщает РБК со ссылкой на документ.

В 2018 г. бюджет получил от Сбербанка 135,5 млрд руб. дивидендов (их перечисляет Центробанк, владеющий 50% + 1 акцией Сбербанка). По итогам 2017 г. Сбербанк заплатил акционерам рекордные дивиденды – исходя из 36,2% чистой прибыли по МСФО.

Таким образом, как следует из проекта бюджета, в 2019 г. выплаты Сбербанка в казну увеличатся почти на 55%. Общие дивиденды по итогам 2018 г. составят около 420 млрд руб. по сравнению с 271 млрд руб. годом ранее.

Сбербанк согласно своей дивидендной политике обязался стремиться в течение трех лет последовательно повышать дивидендные выплаты до 50% чистой консолидированной прибыли. Дивиденды будут увеличены до этой планки при условии достижения к 2020 г. уровня достаточности капитала в соответствии с требованиями стандарта «Базель III» на уровне 12,5%.