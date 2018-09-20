Из казанского офиса банка «Открытие» похитили 230 млн рублей
В казанском филиале банка «Открытие» выявлено хищение 230 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приволжского филиала банка.
«В денежном хранилище одного из офисов банка в Казани в ходе плановой проверки выявлена крупная недостача. По факту было проведено внутреннее расследование, в правоохранительные органы сразу же направлено соответствующее заявление. В настоящее время подозреваемые установлены, проводятся следственные мероприятия. Недостача составила 230 млн руб.», – отметили в банке.
Как рассказал ТАСС близкий к расследованию источник, одним из подозреваемых является бывший директор филиала. Хищение было выявлено в результате проверок после его увольнения. Источник «Интерфакса» также сообщил, что в хищении подозревается бывший директор офиса.
В пресс-службе не уточнили, о каком именно офисе банка в Казани идет речь. Всего в столице Татарстана работают четыре отделения «Открытия».