Банкир Владимир Антонов признался в хищениях

Данила Шостак / ТАСС

Известный финансист, бывший собственник национализированного литовского банка Snoras и английского футбольного клуба «Портсмут» Владимир Антонов признался в хищении средств из банка «Советский». «Обвиняемый Антонов признал свою вину полностью, заключил досудебное соглашение», – сказал следователь ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на заседании в Выборгском районном суде (цитата по ТАСС).

С представителем Антонова «Ведомостям» пока связаться не удалось.

Антонов был арестован в апреле этого года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере – выводе 150 млн руб. из банка «Советский». О каких-либо связях Антонова с «Советским» не сообщалось.

По версии следствия, в 2015 г. Антонов вместе с несколькими руководителями «Советского» разработали план, направленный на хищение денег из банка, пишет ТАСС. В помещении банка от имени ООО «Сервис», созданного в целях совершения преступления через подставных лиц, организовали заключение ничем не обеспеченного кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 150 млн руб. с процентной ставкой 18% годовых и сроком погашения 5 октября 2018 г. Соучастники, считают следователи, получив деньги, похитили их, пишет ТАСС. Антонову достались 15 млн руб., 10 млн из которых он уже погасил.

«Советский» был трижды санирован, за это время дыра в нем разрослась с 7,5 млрд до 35 млрд руб. В октябре 2015 г. его финансовым оздоровлением занялся «Российский капитал», находившийся на тот момент под контролем Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Затем санацией «Советского» занялся Татфондбанк, но буквально через несколько месяцев проблемы начались уже у него самого, и в итоге ЦБ лишил санатора лицензии. В феврале этого года регулятор объявил, что забирает банк в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), с помощью которого ЦБ теперь санирует банки сам. Но и там «Советский» пробыл недолго.

В июле ЦБ решил отозвать у банка лицензию и передал часть его обязательств и активов. Конкурс на приобретение обязательств выиграл Московский кредитный банк (МКБ).

Антонов – опытный финасист, известный громкими сделками. Он владел английским футбольным клубом «Портсмут» и производителем спорткаров Spyker и др. Ему принадлежало 68% акций Snoras – банк был принудительно национализирован в 2011 г.

По версии Банка Литвы, Snoras фальсифицировал отчетность, а также игнорировал призывы уменьшить риски. Регулятор недосчитался примерно 60% активов банка ($1,42 млрд), говорил в конце ноября 2011 г. председатель Банка Литвы Витас Василяускас. После национализации президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что «деятельность Snoras можно расценивать как атаку не только на банковскую систему Литвы, но и на интересы всего литовского общества», писал прибалтийский портал Delf в ноябре 2011 г. Snoras Антонов владел вместе с Раймондом Баранаускасом. Оба обвиняются в хищении средств Snoras на 565 млн евро. Им инкриминируется «присвоение имущества в крупных размерах, подделка документов, ведение черной бухгалтерии и злоупотребление служебным положением». В январе 2014 г. британский суд разрешил экстрадировать обоих по запросу Вильнюса. После этого Антонов скрылся в России, писал Bloomberg со ссылкой на его адвокатов.

На следующий день после национализации Snoras его «дочка» в Латвии – Latvijas Krajbanka получила предписание ЦБ приостановить все операции, а позже председатель Банка Латвии Илмар Римшевичс заявил, что состояние банка не позволит ему возобновить работу – недостача составляла примерно $200 млн. Latvijas Krajbanka также был национализирован.

Были у Антонова банки и в России – их он начал скупать в начале 2000-х гг. Большинство из них были впоследствии присоединены к калининградскому Инвестбанку, который Антонов в 2011 г. продал своему подчиненному, а спустя два года банк лишился лицензии. Агентство по страхованию вкладов оценивало дыру в Инвестбанке в 44 млрд руб. и выплатило вкладчикам 29,4 млрд. Когда Инвестбанк в декабре 2013 г. лишился лицензии, его основным акционером (19,97%) был Сергей Мастюгин. АСВ установило, что стоимость имущества банка при обязательствах 62 млрд руб. составляла всего 18 млрд. АСВ заподозрило акционеров в преднамеренном банкротстве. Антонов отрицал, что имел какие-либо связи с банком после его продажи.