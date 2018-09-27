Медведев назвал цифровую экономику национальной целью России

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Национальной целью России является создание цифровой экономики, причем ее вклад в рост ВВП страны в ближайшие годы должен составить порядка трети, сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, посвященном основным направлениям деятельности правительства (ОДНП) на 2019 г.
«По оценкам наших экономических ведомств, ее [цифровой экономики] вклад может составить треть роста валового внутреннего продукта», — передал слова Медведева «Интерфакс».
По его словам, России предстоит выстроить мощную современную и конкурентоспособную экономику, выйдя на темпы развития выше мировых. «Закрепиться, хотя это очень амбициозная задача, в топ-5 крупнейших экономик мира. Это действительно национальная цель», — отметил премьер.
«Задача сложная, соперники у нас очень серьезные. Немало объективных трудностей, немало ограничений. Есть и трудности, которые связаны с действиями других государств. Но, тем не менее, я уверен, что эта задача вполне выполнима», — сказал Медведев.
В утвержденном недавно проекте паспорта национальной программы «Цифровая экономика» на нее заложено около 2 трлн руб., которые за 2018–2024 гг. должен потратить федеральный бюджет.
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Питер Хамбро назначен президентом и старшим советником совета директоров Petropavlovsk. Об этом говорится в полугодовом отчете компании. «Мы уже много выиграли от его четырех десятилетий неоценимого опыта в золотодобывающей промышленности», – отмечается там же.
Золотодобывающая компания Petropavlovsk была основана в 1994 г. (до 2008 г. она называлась Peter Hambro Mining) Питером Хамбро и Павлом Масловским. После IPO на Лондонской бирже в 2002 г. доля Масловского составила 48,7% акций Petropavlovsk, затем снизилась до 5,81%.
Хамбро ушел из компании летом прошлого года, тогда же Petropavlovsk покинул и Масловский. Это случилось из-за разногласий с основным тогда акционером – «Реновой» Виктора Вексельберга (22,5%). В декабре 2017 г. она продала свою долю Fincraft казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.
В июне сотрудники Petropavlovsk направили письмо совету директоров Petropavlovsk с предложением сменить существующий совет директоров и вернуть в него Масловского. В конце июня его избрали в совет директоров, а Хамбро – в июле.
Несколько тонн золота высыпалось из самолета в Якутске
CrimYakutia.ru
15 марта при взлете из аэропорта «Якутск» у грузового самолета Ан-12 воздушным потоком сорвало створку грузового люка, сообщил якутский аэропорт. По данным ИА YakutiaMedia, самолет перевозил золото, бриллианты и платину
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CrimYakutia.ru
Из самолета высыпалось около 3,4 т золота, сообщили ТАСС в Северо-Восточном линейном управлении МВД на транспорте
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CrimYakutia.ru
«Груз рассыпался по взлетно-посадочной полосе (аэропорта "Якутск") из-за того, что неправильно был зафиксирован груз. Выпала часть золота, всего там находилось около 9 т», – сказали в линейном управлении МВД
3/6
CrimYakutia.ru
Самолет к рейсу готовили техники, которые входят в состав экипажа Ан-12. Они проверили его перед вылетом и заполнили карту-наряд, согласно которой самолет был исправен и готов к полету
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CrimYakutia.ru
После потери створки грузового люка экипаж принял решение вернуться в Якутск и благополучно совершил посадку в аэропорту «Маган»
5/6
CrimYakutia.ru
На борту самолета находились пять членов экипажа, никто не пострадал
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«Уралкалий» подал иск в Высокий суд Лондона против администраторов команды «Формулы-1» — Force India Formula One, передает Reuters со ссылкой на заявление компании. В документе говорится, что «Уралкалий» требует компенсации в связи с предвзятым отношением в вопросе продажи команды.
Внешние управляющие Force India Джефф Роули и Джейсон Бейкер, представляющие FRP Advisory LLP, заявили агентству, что им ничего не известно об иске. «Никакого подобного иска ни мы, ни суд, насколько нам известно, не получали», — сообщили они. По их словам, как администраторы они выполняли возложенные на них обязательства и добились «очень успешного результата для всех заинтересованных сторон». Роули и Бейкер считают, что суд отклонит претензии к ним. Они пообещали оспаривать любые судебные действия.
В 2007 г. Force India Formula One за $123 млн купил консорциум Orange India Holdings. Его совладельцами Bloomberg называл индийского миллионера Виджая Малльи и его партнера Субрата Роя. В конце июля базирующаяся в Великобритании Force India перешла под внешнее управление. Высокий суд Лондона назначил внешними управляющими команды Джеффа Роули и Джейсона Бейкера. Роули и Бейкер начали искать новых претендентов на актив. Командой заинтересовался «Уралкалий». Российская компания 4 августа предложила два сценария сделки: первый –сохранить команду, взамен получив в ней контроль, и тем самым защитить ее от несостоятельности, второй – полностью выкупить бизнес и активы команды для создания нового юрлица, которое бы продолжило бизнес. Однако, как ранее объяснял «Уралкалий», внешние управляющие уведомили российскую компанию, что ее предложение будет рассмотрено, только если она предоставит обязывающее соглашение с акционерами Force India по выкупу их долей к 16.00 понедельника, 6 августа. «Уралкалию» также необходимо было получить согласие от 13 индийских банков – кредиторов команды – до 17 августа 2018 г. «Сроки оказались невыполнимыми», – заявляли в «Уралкалии».
В результате в начале августа команду выкупил консорциум, возглавляемый канадским миллиардером Лоуренсом Строллом. Сын бизнесмена Лэнс Стролл выступает в команде Williams.
Совладелец «Уралкалия» Дмитрий Мазепин — отец Никиты Мазепина, который является гонщиком программы развития Force India.
«Уралкалий» ранее заявлял, что предложение Стролла по условиям сделки было хуже того, что было предложено российской компанией. «Очень щедрое предложение» «Уралкалия» предполагало денежное вознаграждение в размере от 101,5 млн до 122 млн фунтов стерлингов ($160,13 млн). Оно принесло бы холдинговой компании Force India — Orange India Holdings Sarl — более 40 млн фунтов стерлингов ($52,6 млн).
«У нас было очень сильное деловое предложение о покупке Force India, и мы полагаем, что наше предложение было самым лучшим», — говорил старший независимый директор «Уралкалия» Пол Остлинг. «Мы очень серьезно озабочены тем, что управляющие не воспользовались возможностью получить максимальные суммы для выплаты кредиторам и акционерам», — отмечал он.
Как проходили гонки «Формулы-1» в Сочи
Alexander NEMENOV / AFP
В Сочи прошел российский этап «Формулы-1»
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Pavel Golovkin / AP
Финский пилот «Формулы-1» Валттери Боттас, выступающий за команду Mercedes, выиграл Гран-при России. Для Боттаса это первая победа в карьере
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Andrej ISAKOVIC / AFP
Второе место занял немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, выигравший квалификацию российского этапа. Третьим стал его партнер по команде финн Кими Райкконен
3/12
Sergei Grits / AP
Соревнования проходили на «Сочи автодроме», где они проводятся четвертый год подряд
4/12
Andrej ISAKOVIC / AFP
Почти 60 000 человек посетили главную гонку сочинского этапа «Формулы-1». «В этом году мы увидели зашкаливающую посещаемость квалификации Гран-при России», — рассказал агентству «Интерфакс-Юг» промоутер гонки Сергей Воробьев
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Sergei Grits / AP
Российский гонщик команды «Торо Россо» Даниил Квят пришел к финишу 12-м
6/12
Алексей Никольский / РИА Новости
Руководители «Формулы-1» на встрече с Путиным похвалили трассу и инфраструктуру в Сочи. Президент в свою очередь признался, что сам был удивлен тем, сколько болельщиков приехало на Гран-при России
7/12
AP
Владимир Путин, присутствовавший на соревнованиях, лично вручил кубок победителю
8/12
AP
На трассе не обошлось без аварий
9/12
Sergei Grits / AP
В самом начале гонки из борьбы выбыли француз Ромен Грожан из «Хаас» и британец Джолион Палмер из «Рено» (на фото)
10/12
Sochi Autodrom
С этого года этап «Формулы-1» Гран-при России будет проходить при партнерстве группы ВТБ. Официальное название этапа сменилось на «Formula 1 ВТБ Гран-при России»
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Правительство России под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева одобрило основные направления деятельности правительства до 2024 г., заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, документ будет доработан согласно высказанным замечаниям и 1 октября направлен на подпись премьеру. «Основные направления» полностью обеспечены ресурсами федерального бюджета, подчеркнула Голикова.
Выступая на заседании правительства, Медведев отметил, что этот документ будет «в значительной степени влиять на жизнь страны». Так, в следующие три года на национальные проекты и развитие инфраструктуры будет направлено более 5,5 трлн руб., из них 2,2 трлн руб. — на проекты в демографии и здравоохранении. Еще 1,5 трлн руб. пойдет на инфраструктурные проекты, в том числе строительство и ремонт автомобильных дорог. В экономическом блоке (845 млрд руб.) доминирует программа развития цифровой экономики (415 млрд руб.). На поддержку несырьевого экспорта направляется 271,5 млрд руб., малого и среднего бизнеса — 136,5 млрд руб.
Медведев назвал национальными целями России обеспечение устойчивого естественного роста численности населения, рост продолжительности жизни и построение цифровой экономики, которая должна обеспечить треть роста ВВП. Кроме того, он считает выполнимой задачу войти в топ-5 экономик мира. «Задача сложная, соперники у нас очень серьезные. Немало объективных трудностей, немало ограничений. Есть и трудности, которые связаны с действиями других государств. Но, тем не менее, я уверен, что эта задача вполне выполнима», — заявил Медведев.
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назначил главным редактором портала исландского журналиста Кристина Храфнссона, ранее занимавшего пост официального представителя организации. Об этом говорится на сайте WikiLeaks.
Решение было принято в связи с тем, что Ассанж в течение последних шести месяцев находится в изоляции в посольстве Эквадора, поясняется в сообщении. Ассанж продолжит занимать пост издателя WikiLeaks.
Исландский журналист Храфнссон занимал пост официального представителя сайта с 2010 по 2016 г., после этого он курировал ряд проектов в организации, связанных с юриспруденцией.
Австралийский программист и журналист Джулиан Ассанж стал известен после того, как в 2010 г. основанный им сайт WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США и секретные материалы о военных действиях американских солдат в Ираке и Афганистане. Власти США обвинили его в разглашении секретной информации.
Сейчас Ассанж находится в здании посольства Эквадора в Лондоне. Он получил там убежище в 2012 г. и с тех пор ни разу не покидал здание из-за угрозы задержания. В марте этого года Эквадор отключил Ассанжу интернет после поста о «деле Скрипаля».
Как Ассанж попал в посольство Эквадора и остался там на 6 лет
Kirsty Wigglesworth / AP
Австралийский программист, журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж с 2012 г. находится в здании посольства Эквадора в Лондоне. WikiLeaks – международная организация, которая с 2006 г. публикует секретную информацию, полученную из анонимных источников или при утечке данной информации. В 2010 г. ресурс опубликовал секретные документы госдепартамента США. США начали расследование в отношении Ассанжа по подозрению в нарушении закона о шпионаже
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Lennart Preiss / AP
В 2010 г. Ассанж приехал в Швецию, где намеревался разместить сервер сайта WikiLeaks. Тогда же власти Швеции обвинили его в изнасиловании двух женщин. В связи с этим Ассанж перебрался в Великобританию. Через несколько месяцев суд Стокгольма принял решение о его аресте
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Sean Dempsey / PA Images / Getty Images
Сам Ассанж отвергал все обвинения и называл их политически мотивированными. Ассанж неоднократно заявлял, что это расследование ведется под влиянием США, которые его преследуют за организацию сбора и публикации в открытом доступе секретных документов. Он опасался, что Швеция может передать его в США, и шесть лет назад обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище, чтобы избежать экстрадиции в Швецию
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Dominic Lipinski / PA Images / Getty Images
В 2017 г. прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании, ордер на его арест утратил силу. Однако британский судебный ордер на его арест продолжает действовать. Если Ассанж покинет территорию посольства, он будет арестован британской полицией за то, что нарушил постановление суда об освобождении под залог шесть лет назад и скрылся от правосудия, сообщала «Би-би-си». Ассанж опасается, что Великобритания выдаст его США
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Tim Hales / AP
Сотрудники британской полиции дежурили у посольства, чтобы задержать Ассанжа, если он покинет посольскую территорию. Постоянные дежурства завершились в октябре 2015 г. и обошлись Великобритании почти в 13 млн фунтов
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Sang Tan / AP
В США Ассанжу грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь из-за обнародования на сайте WikiLeaks секретных документов госдепа. Его арест является приоритетом для американских властей, говорил год назад генпрокурор США. Ассанжу и другим сотрудникам сайта вменяется кража госсобственности, а также нарушение закона о шпионаже
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Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
СМИ сообщали, что Джулиан Ассанж живет в посольстве в маленькой комнате без окон и без кровати, имея из мебели только небольшой стол для работы и полки. Кроме этого в комнате стоит беговая дорожка, на которой Ассанж совершает пробежки. На фото: посольский кот Джеймс
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Luke MacGregor / Bloomberg / Getty Images
В начале 2018 г. власти Эквадора предоставили основателю WikiLeaks статус натурализованного гражданина. Позже МИД Эквадора заявил, что Ассанж не может вечно укрываться в их посольстве в Лондоне. Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в $5 млн. 27 июля президент Эквадора Ленин Морено заявил, что обсудил с британским правительством ситуацию вокруг Ассанжа. Он отметил, что Ассанжу в конце концов придется покинуть посольство
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Индия готова подписать контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» уже в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию 4–5 октября, написали сегодня Times of India и Indian Defence News. По информации источников изданий, окончательное решение о покупке российских систем ПВО принял национальный комитет по безопасности во главе с премьер-министром страны Нарендрой Моди.
Речь идет о поставке пяти дивизионов С-400 на сумму почти $5,5 млрд, однако на первом этапе Индия заплатит лишь 15% этой суммы. Дальнейшая оплата будет производиться по мере поставки: первый дивизион должен поступить в Индию через два года после подписания контракта, указывает Indian Defence News.
Контракт на поставку С-400 в Индию, вероятно, не подпадет под санкции США: у президента США Дональда Трампа есть право отменять действие антироссийского санкционного закона CAATSA (waiver) и не вводить санкции против важных для США стран. Положения CAATSA будут применяться против поставок российского вооружения там, где это «будет иметь смысл», переговоры по этому вопросу между США и Индией продолжатся, заявил в начале сентября госсекретарь США Майк Помпео по итогам переговоров в Дели с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж и министром обороны Нирмалой Ситараман.
«Пойду как самовыдвиженец», — сказал он, выразив надежду, что его кандидатура будет поддержана «Единой Россией» и другими партиями, «объединяющими и консолидирующими мнения людей Приморского края».
Ранее избирком Приморского края передал на рассмотрение Законодательного собрания региона изменения в избирательный кодекс края, разрешающие самовыдвиженцам выдвигать кандидатуру на пост губернатора.
«Наше законодательство позволяло принимать участие в выборах губернатора только выдвинутым партиями кандидатам. Мы рассмотрим вопрос об участии в выборах и самовыдвиженцев», — ранее заявил «Интерфаксу» председатель комитета по региональной политике приморского парламента Джамбулат Текиев. По его словам, изменения будут рассмотрены 3 октября.
26 сентября президент России Владимир Путин назначил губернатора Сахалина Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности губернатора Приморья.
Ранее избирком Приморья после рекомендации Центризбиркома отменил итоги выборов губернатора из-за многочисленных нарушений. Во втором туре выборов победил действующий на тот момент врио губернатора Андрей Тарасенко. Президент назначил его исполняющим обязанности руководителя края в 2017 г. Соперником Тарасенко на выборах был кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Коммунист лидировал во втором туре до подсчета 99% протоколов. По итогам подсчета 100% протоколов Тарасенко получил на 7650 голосов больше Ищенко — 49,55% против 48,06% соответственно. Оба кандидата обвиняли друг друга в подкупе избирателей.
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В следующем сезоне Лиги чемпионов будет применяться система видеопросмотров нарушений на футбольном матче, получившая название VAR (video assistant referee). Такое решение принял в четверг исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).
Система также будет использоваться в матче за Суперкубок UEFA в 2019 г., в Лиге Европы в сезоне 2020/21 г. и в матчах финальной стадии Лиги наций в 2021 г., отмечается в сообщении UEFA.
Первым крупным турниром, на котором применялась система видеоповторов, стал чемпионат мира по футболу в России. По словам руководителя группы технического анализа FIFA Карлоса Алберто Паррейры, VAR делает игру более честной. «Поначалу все беспокоились и спорили, как это будет работать. Но постепенно все успокоились, так как все видят, что это работает, игра стала честнее и чище. Нет сомнений, что у VAR большое будущее», – сказал Паррейра, комментируя использование системы на ЧМ-2018.
До чемпионата мира в России система видеоповторов использовалась только во время национальных турниров в Германии, Италии, Испании и других европейских странах.
Чем запомнится чемпионат мира–2018
Damir Sagolj/REUTERS
Шестью мячами в финале и победой сборной Франции В России сборная Франции во второй раз в своей истории выиграла титул чемпиона мира. В 1998 г. на домашнем чемпионате мира французы со счетом 3:0 разгромили бразильцев. 20 лет спустя они со счетом 4:2 победили сборную Хорватии. Счёт 4:2 не встречался в финалах ЧМ с 1966 г., когда сборная Англии победила сборную Германии в дополнительное время. В основное же время шесть или более мячей в финалах чемпионата не забивали с 1958 г., когда Бразилия разгромила Швецию со счетом 5:2
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Frank Hoermann/SVEN SIMON/ТАСС
Успешным выступлением сборной России К началу домашнего чемпионата мира сборная России подошла абсолютным аутсайдером – командой с самым низким, 70-м местом в рейтинге FIFA среди всех 32-команд участниц. Но, показав осмысленную и вдохновенную игру, без помощи судей и фортуны, сборная России впервые в своей истории дошла до 1/4 финала, где лишь по пенальти уступила сборной Хорватии. «Наша задача не довольствоваться тем, что уже достигнуто, а продолжать работу и добиваться новых успехов», – сказал после матча с хорватами главный тренер сборной Станислав Черчесов
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
Открытой и дружеской атмосферой Такого количества иностранных болельщиков из самых разных стран Россия не видела никогда. Десятки тысяч колоритных перуанцев, мексиканцев, исландцев, шведов, страстные поклонники всех других сборных сообща создали в России настоящий всемирный праздник футбола. Оказалось, что и россияне могут бурно и с выдумкой, но беззлобно болеть и веселиться. И всегда готовы бескорыстно прийти на помощь незнакомцу, оказавшемуся в непривычной обстановке. Будем надеяться, что успешно проведённый ЧМ станет катализатором роста въездного и внутреннего туризма в России, и станет прививкой от ксенофобии, разжигаемой бульварными и ангажированными СМИ в разных странах
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Toru Hanai/REUTERS
Фиаско фаворитов В России продолжило действовать «проклятье чемпионов»: на третьем мундиале подряд действующий чемпион мира не смог выйти из группы. Помимо Германии, на следующей стадии ЧМ остановились и многие другие фавориты: сборные Аргентины, Бразилии, Испании, Португалии. Что родило злую шутку: «Россия – настолько нефутбольная страна, что даже команды-гранды разучились здесь играть в футбол»
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Кадр из трансляции
Кокошниками В начале чемпионата мира сувенирные кокошники на головах российских болельщиц смотрелись лубочно, но чем больше красавиц в русском головном уборе выхватывали телекамеры на стадионах, тем популярнее они становились. А всемирную славу кокошникам принесла московская семья Гнатюков – муж, жена и племянник, – напялившие на себя женские головные уборы. И к концу ЧМ оказалось, что кокошники – новый модный тренд. Так что ждем их появления на улицах мегаполисов и на подиумах модных показов. Можно делать ставки, где они появятся раньше: в Шанхае, Токио, Москве или Париже?
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Евгений Разумный / Ведомости
Женщинами, заболевшими футболом На матчах чемпионата мира россияне с большим удивлением для себя обнаружили огромное количество болельщиц из самых разных стран. С удивлением – потому что в России столько женщин на футбол не ходит. А на чемпионате мира, по данным Ассоциации туроператоров России, женщины купили четверть всех билетов. Эффектные и темпераментные болельщицы с разных континентов сделали ещё более зажигательной атмосферу вокруг стадионов и на трибунах и украсили собой телетрансляции. И россиянки поддались этому порыву и тоже заболели футболом (чему способствовало и успешное выступление нашей сборной): трансляции матчей на время вытеснили Instagram, в женских чатах стали обсуждать результаты и правила игры, и, конечно, появился повод примерить бело-сине-красные наряды!
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Gleb Garanich/REUTERS
Улыбающимися полицейскими Для тех немногих россиян, что имели счастье побывать на Олимпийских играх в Сочи и увидеть там улыбчивых полицейских в костюмах от Bosco, преображение российских стражей порядка во время ЧМ не было сюрпризом. Для всех же остальных улыбки на лицах полицейских стали откровением! Оказалось, что российские полицейские тоже могут быть добродушными, предупредительными и желающими помочь, а не напугать и показать свою власть. Вопрос, насколько долго существующая правоохранительная система позволит им оставаться такими
7/20
INSTAGRAM/GAGLIANONEBRUNA/REUTERS
Матчем между Россией и Испанией за выход в четвертьфинал Он вошел в тройку самых рейтинговых спортивных трансляций за 20 лет, матч смотрели даже балерины Большого театра
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Kai Pfaffenbach /REUTERS
«Ногой Акинфеева» в матче Россия-Испания На фото вратарь российской сборной Игорь Акинфеев отбивает один из мячей в серии пенальти в матче с Испанией. Россия победила в серии пенальти и вышла в четвертьфинал ЧМ
9/20
Денис Абрамов/ТАСС
«Ноге Акинфеева» поставили памятник в селе Красном в Грачевском районе
10/20
Maxim Shemetov/REUTERS
Празднующим гол Дзюбой Традиционно нападающий сборной России Артем Дзюба «отдавал честь» после забитого им гола. В матче с Саудовской Аравией Дзюба вышел на замену и почти сразу забил гол, после чего тренер российской сборной Станислав Черчесов выполнил воинское приветствие, поблагодарив Дзюбу за забитый мяч
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Sergei Grits / AP
Лежащим на газоне игроком сборной Бразилии Неймаром За четыре игры сборной Неймар пролежал на газоне почти 14 минут, подсчитало издание RTS Sport
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Кадр из трансляции
Большим количеством VIP-гостей на футбольных матчах На фото президент России Владимир Путин с президентом FIFA Джанни Инфантино и принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом
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Евгений Разумный / Ведомости
Отсутствием агрессивных фанатов Пиво – непременный атрибут футбольных матчей; подавая заявку на проведение ЧМ, Россия обязалась изменить своё внутреннее законодательство и разрешить продажу пива на стадионах и на фан-фестах во время чемпионата. Конечно, мы опасались, что неограниченная продажа пива может привести к пьяным дебошам – особенно памятуя о беспорядках, которые случились два года назад на чемпионате Европы во Франции. Но с точки зрения безопасности ЧМ-2018 был организован прекрасно: правоохранители всех участвовавших стран отсекли от ЧМ болельщиков, замеченных в экстремизме, и остальные получили возможность наслаждаться международным праздником футбола и дружбы
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Rebecca Blackwell / AP
Болельщиком из Камеруна, раскрашенным в цвета российского флага Его видели на многих матчах, в фан-зонах и на улицах города. Он стал талисманом российской сборной
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Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
Граффити с изображением футболистов и тренеров На фото – граффити художников Артема Буржа и Ильи Иса «Ты просто космос, Стас» с изображением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Участники группы HoodGraff закрашивают граффити, испорченное вандалами, после проигрыша сборной России в матче четвертьфинала
16/20
Andrew Couldridge/REUTERS
Убирающимися болельщиками и футболистами На фото болельщики сборной Японии убирают за собой после матча с Сенегалом. После того, как японская сборная вылетела с чемпионата, футболисты команды навели порядок в раздевалке и оставили записку, на которой по-русски написали «Спасибо»
17/20
Maxim Shemetov/REUTERS
Вслед за Японией порядок после матча с Хорватией навели и российские болельщики
18/20
Darren Staples / Reuters
Бескомпромиссной борьбой Всего один матч из 64 на ЧМ в России закончился со счетом 0:0. При этом в 14 матчах голы забивались в добавленное и дополнительное время - это новый рекорд чемпионатов мира
19/20
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Использованием системы видеоповторов Чемпионат мира в России стал первым в истории, на котором была применена система видеопросмотров нарушений на футбольном матче, получившая название VAR (video assistant referee). Не все поддержали внедрение новой системы, но футбол однозначно стал чище: в России были и назначенные после использования VAR пенальти, и отмененные. Горячим поклонником VAR оказался руководитель Группы технического анализа FIFA Карлос Алберто Паррейра (завоевывавший со сборной Бразилии золото ЧМ-70 как тренер по физподготовке и на ЧМ-94 как главный тренер). «Что совершенно точно делает этот чемпионат историческим и заставит его запомнить, так это использование VAR, - заявил Паррейра, отвечая на вопрос «Ведомостей». - VAR приносит честность в игру. И в этом его вклад. Поначалу все беспокоились и спорили, как этот будет работать. Но постепенно все успокоились, так как все видят, что это работает, игра стала честнее и чище. Нет сомнений, что у VAR большое будущее».
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В четверг почти 62 000 человек в Подмосковье остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минэнерго.
«Ветер повалил деревья на провода, из-за чего обесточенными оказались около 60 000 человек в Раменском. В течение получаса планируется переключить потребителей на электроснабжение по резервной схеме, в том числе с помощью 38 передвижных электростанций. Часть из них уже на месте. Переключение уже идет», – сказал представитель ведомства.
Минэнерго уточняет, что обесточена подстанция 110 кВ «Раменская». По данным министерства, без света остались бытовые потребители. В настоящий момент ведутся аварийно-восстановительные работы.
Ранее в соцсетях появились жалобы жителей Раменского на отключение света. Некоторые писали, что обесточена даже больница.
К 14.00 энергетики «Московской объединенной электросетевой компании» восстановили электроснабжение, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на компанию. По данным агентства, на ликвидацию последствий аварии ушло менее двух часов.
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Две трети (71%) владельцев цифровых гаджетов пользуются ими, чтобы избежать общения с другими людьми, а 66% притворяются, что заняты чем-то важным на своем смартфоне или планшете, если чувствуют себя некомфортно в окружении других людей. 8% искренне переживают, что не смогут сделать вид, что заняты, когда им не захочется с кем-то разговаривать.
К таким выводам пришла «Лаборатория Касперского», вместе с компанией Opeepl проводившая опрос в 15 странах мира (в России было опрошено 750 человек).
В том, что люди все чаще решают бытовые задачи с помощью мобильных приложений, также проявляется боязнь излишней социализации, пишет в своем сообщении «Лаборатория». Даже когда не нужно решать какие-либо задачи, гаджет все равно остается «лучшим другом человека» – половина владельцев гаджетов использует их, чтобы «убить время».
«Личное общение – это труд. Человека надо выслушать, понять, проявить эмпатию; со смартфоном этого не требуется, и, конечно, на умении качественно общаться это обязательно сказывается», – приводятся в сообщении компании слова психолога Ольги Бочковой.
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Министерство труда не собирается отказываться от применения в законодательстве термина «инвалид». Об этом говорится в сообщении ведомства.
В соответствии с рекомендациями Комитета ООН по правам инвалидов будет проводиться проработка вопроса об уточнении определения понятия «инвалид» без намерения отказаться от его применения, уточняет Минтруд: «С целью приведения понятия термина «инвалид» в соответствие с правозащитной моделью инвалидности это понятие, содержащееся в статье 1 базового закона о социальной защите инвалидов, будет дополнено новыми положениями статьи 3 Конвенции». Эти положения будут обязывать государство в большей степени направлять свои усилия и действия институтов гражданского общества на содействие инвалидам в преодолении мешающих им барьеров, считает ведомство.
В четверг газета «Известия» написала, что Минтруд планирует отказаться от термина «инвалиды». Его хотят заменить термином, в полной мере отражающим правозащитную модель госполитики в отношении людей с ограниченными возможностями, сообщало издание со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
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Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
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Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
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Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
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Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
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Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
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Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
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CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
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Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
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Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
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Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
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Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
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Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
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Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
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Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию
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На текущий момент самыми дорогостоящими офисными зданиями в Москве являются БЦ «Демидов» и ТДЦ «Лотте Плаза» - запрашиваемая базовая ставка аренды здесь составляет $950 за кв. м в год, говорится в исследовании компании Knight Frank.
По данным компании, общая площадь офисов, сдаваемых в аренду, в БЦ «Демидов» составляет 15 896 кв. м, а в «Лотте Плаза» – 20 709 кв. м. При этом «Демидов» уступает «Лотте Плаза» по уровню вакансии - 20% (3142 кв. м) против 8% (1560 кв. м) соответственно.
На третьем месте по стоимости офисного пространства идет офисно-торговый комплекс «Берлинский дом» - базовая ставка аренды здесь составляет $850 за кв. м в год. «Берлинский дом» наравне с «Лотте Плаза» наиболее востребован у арендаторов среди самых дорогих проектов. Вакансия здесь составляет 8% ( 479 кв. м при общей площади аренды в 5761 кв. м).
За последние пять лет среди премиальных бизнес-центров столицы полностью сменились лидеры по стоимости аренды офисных площадей, отмечают эксперты Knight Frank. Так, в 2013 г. самые дорогие офисы были в бизнес-центрах «Москва», «Бутик-офис» и «Романов двор». Спустя пять лет «Бутик-офис» потерял лидирующую позицию и выбыл из рейтинга в 2018 г. «Романов двор» и БЦ «Москва» сместились вниз с базовой арендной ставкой в $800 и $820 за кв. м в год.
Примечательно, что за пять лет в БЦ «Романов двор» сильно повысилась доля свободных площадей - с 1% в 2013 г. до 41% в 2018 г. Также БЦ «Москва» в 2018 г. стал аутсайдером по доле вакантных площадей с показателем в 76% (против 63% в 2013 г.). Высокий уровень вакансии в этих центрах эксперты компании объясняют активной децентрализацией и смещением предпочтений арендаторов в сторону офисных центров в пределах Садового кольца и ТТК. Также за последние пять лет существенно изменились условия паркинга в центре столицы, что в совокупности с высокой арендной ставкой делает БЦ «Москва» и «Романов двор» менее привлекательными для арендаторов.