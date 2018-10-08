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Кудрин предупредил о рисках недополучения бюджетом 70% дивидендов госкомпаний

Федеральный бюджет может недополучить до 70% дивидендов госкомпаний в 2019 г., заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2019-2021 гг. в Совете Федерации.

«Большие доходы от дивидендов закладываются в бюджет в размере 500 млрд руб., но мы считаем, что на 70% от этой суммы, если следовать предыдущим бюджетным циклам, доходы могут быть недополучены», – сказал Кудрин (цитата по ТАСС).

В проекте бюджета на 2019 г. заложены дивиденды от госкомпаний в размере 588,2 млрд руб., в 2020 г. – 626 млрд руб., в 2021 г. – 675 млрд руб. В 2018 г. изначально государство планировало получить почти 380 млрд руб. дивидендов, однако в итоге сумма была снижена до 278,8 млрд руб. В 2017 г. дивидендные поступления в бюджет составили 251,3 млрд руб., оказавшись в 3,7 раза меньше по сравнению с 2016 г.

Правительство рассчитало ожидаемые поступления от госкомпаний, исходя из уровня дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. В предыдущие годы крупнейшие плательщики дивидендов добивались для себя исключения из этой нормы. По итогам 2017 г. половину чистой консолидированной прибыли направили на дивиденды все крупные госкомпании, кроме «Газпрома».