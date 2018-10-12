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Минэкономразвития уточнило прогноз по инфляции на 2018 год

Инфляция в России по итогам текущего года превысит официальный прогноз в 3,4% и приблизится к таргету Центробанка в 4%, если рубль не укрепится, говорится в ежемесячном докладе «Карта экономики» Министерства экономического развития. Чтобы инфляция удержалась в рамках прогноза, рубль, начиная с октября, должен выйти на прогнозную траекторию, отмечается в докладе.

В макропрогнозе Минэкономразвития заложило курс рубля на уровне 64,5 руб./$ в октябре и 63,9 руб./$ в ноябре – декабре. При этом официальный курс, установленный Центробанком на 13 октября, – 65,97 руб./$.

В сентябре инфляция в годовом выражении выросла до 3,4% с 3,1% в августе, напомнило ведомство. Это выше прогноза Минэкономразвития, которое ожидало роста до 3,2–3,3%.

В октябре ведомство ожидает инфляцию на уровне 0,4–0,5%. В годовом выражении рост потребительских цен, согласно прогнозу Минэкономразвития, ускорится до 3,5–3,7%.

В сентябре Минэкономразвития ухудшило прогноз на 2018–2019 гг. Ведомство ждет роста экономики в текущем году на 1,8%, в следующем – на 1,3%. Также были ухудшены прогнозы инфляции и инвестиций, но только на 2018 г. – с 3,1 до 3,4% и с 3,5 до 2,9% соответственно.

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