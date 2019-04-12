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Экономика
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Счетная палата выявила пятикратный рост нарушений в госзакупках за два года

Ведомости
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Объем нарушений в сфере госзакупок в 2018 г. составил 294,6 млрд руб. Это в 2,5 раза выше по сравнению с 2017 г. и в 5,5 раза выше, чем в 2016 г., сообщила аудитор Счетной палаты Татьяна Блинова на Апрельской международной конференции ВШЭ. По ее словам, количество нарушений остается практически неизменным, но растет их сумма, передает РБК.

Почти 40% от общего объема нарушений связаны с необоснованным увеличением стоимости контрактов, рассказала Блинова. Еще 20% – это нарушения в процедуре приемки и оплаты невыполненных работ.

Аудитор также отметила рост коррупции в госуправлении, для выведения средств специально создаются не только коммерческие и некоммерческие организации, но и бюджетные учреждения. «Схем становится все больше, они становятся все более изощренными. Большинство таких схем полностью укладывается в законодательство», – добавила Блинова.

В Генпрокуратуре заявили, что в 2018 г. выявили 150 000 нарушений в сфере закупок. Из них 6% имели коррупционную составляющую. По материалам проверок было возбуждено 275 уголовных дел, 2500 человек привлечены к дисциплинарной и уголовной ответственности.

Бизнес
Новости

Силуанов подписал директиву о продаже «Трансконтейнера»

Ведомости
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Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов подписал директиву правительства о продаже 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера», принадлежащих РЖД. Об этом он рассказал журналистам, передает «Интерфакс».

Накануне агентство со ссылкой на источник сообщило, что директива согласована в том виде, в котором предлагалась. Теперь совет директоров РЖД должен одобрить условия аукциона и стартовую стоимость.

Директива предполагает, что компании могут участвовать в аукционе, если их бенефициары – граждане России и они не аффилированы с федеральной или местной властью (допускается доля менее 30%), писал «Коммерсантъ». Участники также должны быть безубыточными, не находиться под контролем морских контейнерных линий, а также владеть по состоянию на 2018 г. не менее чем 20% акций «Трансконтейнера» или не менее чем 5000 вагонов или контейнерным терминалом на 50 000 TEU переработки.

Этим условиям удовлетворяет не менее 40 компаний. К крупным миноритариям «Трансконтейнера» относятся ВТБ (24,84%), имеющий форвардный контракт со сторонним инвестором, и «Енисей капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова.

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Бизнес
Новости

«Транснефть» оценила состояние нефтепровода «Дружба» после слов Лукашенко

Ведомости
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Проходящие по территории Белоруссии нефтепроводы находятся в удовлетворительном состоянии и не нуждаются в остановке для ремонта, сообщил ТАСС президент «Транснефти» Николай Токарев. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил поставить на ремонт участки нефтепровода «Дружба».

По словам Токарева, «Транснефть» сейчас оперативно проводит диагностику состояния нефтепроводов в Белоруссии. «Ответственно заявляю, что они находятся в удовлетворительном состоянии. А подавляющее большинство выявленных дефектов может быть устранено без снижения рабочего давления, и тем более не в аварийных режимах», — отметил он. Белорусской стороне об этом известно, отметил Токарев. 

На совещании с правительством 11 апреля Лукашенко предупредил, что Белоруссия в случае необходимости может закрыть на ремонт нефтепроводы, с помощью которых поставляется российская нефть. Так он отреагировал на решение России ограничить поставки отдельных товаров из Белоруссии. Президент назвал это санкциями и заявил, что Минск должен принять соответствующие меры. «Добро, которое мы делаем для России, нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — сказал Лукашенко.  

В среду Россельхознадзор объявил о запрете ввоза яблок и груш из Белоруссии с 12 апреля. Под видом белорусской продукции может поставляться продукция из стран под санкциями, объяснил руководитель службы Сергей Данкверт, не исключено и ограничение ввоза клубники, пекинской капусты и шампиньонов.

«Я с Россией не собираюсь воевать». Что говорил Лукашенко о России и Путине

Технологии
Новости

Роскомнадзор повторно потребует от Facebook и Twitter перенести данные в Россию

Ведомости
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Роскомнадзор может направить Facebook и Twitter новые письма с требованием перенести персональные данные компаний в Россию, сказал «Ведомостям» представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. «В ближайшее время можем направить в Facebook и Twitter новые требования локализовать базы данных с персональными данными россиян на территории России. На этот раз у компаний будет от полугода до девяти месяцев на содержательный ответ», – сказал он.

По российскому закону о персональных данных сервис, отказавшийся переносить персональные данные в Россию, может быть заблокирован. Прецеденты уже есть: в ноябре 2016 г. социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять эти требования и в ноябре 2016 г. была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных. Сейчас доступ к сети заблокирован.

Мировой судья участка 422 Таганского района Антон Козырев постановил оштрафовать социальную сеть Facebook за несвоевременное предоставление информации о локализации данных россиян в России на сумму 3000 руб. Неделю назад тот же судья вынес решение о штрафе для сервиса коротких сообщений в Twitter на аналогичную сумму.

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Политика
Новости

Путин пообещал, что призыв в армию уйдет в прошлое

Ведомости
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Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО «Энергомаш» заявил, что призыв на срочную военную службу будет постепенно уходить в прошлое, но это вопрос времени и финансирования, передает «РИА Новости». По словам Путина, Россия движется к созданию контрактной армии, так как военная техника усложняется и управлять ею смогут только профессионалы.

Ранее Путин уже говорил о планах российских властей отменить призыв. Например, на встрече с участниками конкурса рабочей молодежи WorldSkills в октябре 2017 г. он заявил о том, что призыв на срочную службу скоро «станет неактуальным». Однако к изменению законодательства о призыве российские законодатели не приступили.

Правила и порядок проведения призыва регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной службе». Согласно ему, призыву подлежат российские граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку на время учебы или по состоянию здоровья. Срок службы по призыву составляет 1 год.

С 1 апреля в России начался весенний призыв на срочную службу в армию. Как отмечается в материалах, опубликованных на сайте Минобороны, весной 2019 г. планируется призвать 135 000 человек.

Технологии
Новости

МЧС применит искусственный интеллект для прогнозирования чрезвычайных ситуаций

Ведомости
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МЧС будет использовать искусственный интеллект для прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ЧС), передает «Интерфакс».

Модели развития ЧС будут строиться с помощью данных, полученных со спутников, и средств цифрового прогнозирования, рассказал глава МЧС Евгений Зиничев. «Мы собираем информацию с министерств и ведомств, обрабатывая ее, и предоставляем готовые модели развития ЧС», – отметил он.

Замглавы МЧС Виктор Яцуценко отметил, что для моделирования развития ЧС, в том числе возможных последствий, актуализируется картографическая база данных. В работе используются цифровые карты. МЧС также планирует увеличить космическую группировку спутников и совершенствует систему антикризисного управления.

Технологии
Новости

ВТБ станет соучредителем АНО «Цифровая экономика»

Ведомости
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У АНО «Цифровая экономика» появятся новые соучредители – ВТБ, Qiwi, «Эр-телеком холдинг» и «СКБ контур», сообщил журналистам гендиректор АНО Евгений Ковнир 12 апреля.

АНО «Цифровая экономика» объединяет представителей бизнеса в рабочих группах и центрах компетенций для работы над задачами нацпроекта «Цифровая экономика», а также оценивает эффективность их работы и готовит свои предложения по развитию цифровой экономики в стране. Сейчас у АНО 17 соучредителей, они перечислены на ее сайте. Среди соучредителей – правительство, «Яндекс», Mail.ru Group, Сбербанк, фонд «Сколково», «большая тройка» операторов, «1С», «Ростех», другие IT-компании и госкорпорации.

В феврале этого года правительство оценило будущие затраты на нацпроект «Цифровая экономика» в 1,6 трлн руб., это было указано в опубликованных правительством материалах с показателями и затратами на все законопроекты на ближайшие пять лет.

Включение в состав учредителей АНО позволит ВТБ вести продуктивный диалог с государством и участвовать в принятии ключевых решений по развитию передовых цифровых технологий, рассказал представитель банка, подтвердив, что ВТБ станет соучредителем АНО «Цифровая экономика».

АНО «Цифровая экономика» – площадка для диалога бизнеса и государства и «Эр-телеком» хочет, чтобы его мнение в вопросах регулирования рынка также учитывалось, отметил его представитель. Оператор намерен активно участвовать в формировании нормативной базы и решений по цифровизации, подчеркнул представитель «Эр-телеком холдинга». Представитель «СКБ контура» также подтвердил, что компания станет соучредителем АНО. Бизнес «СКБ контура» связан с цифровизацией экономики страны, поэтому компания хочет участвовать в законотворческом процессе, объяснил он.

Представитель Qiwi не ответил на запрос «Ведомостей».

Политика
Новости

ФСИН продолжит эксперимент по занятиям йогой в СИЗО

Ведомости
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Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) подвела первые итоги по ведению оздоровительной гимнастики и йоги для заключенных СИЗО, передает «Интерфакс». По словам заместителя руководителя ФСИН Валерия Максименко, которого цитирует агентство, занятия благотворно повлияли на заключенных: они стали реже обращаться за медицинской помощью и стали более дисциплинированными, а некоторые заключенные, склонные к суициду, изменили свое отношение к миру. Также он назвал «беспочвенными» заявления о том, что подобные занятия могут повлиять на сексуальную ориентацию и религиозные убеждения человека, и пообещал продолжить эксперимент.

Групповые занятия кундалини-йогой в московских СИЗО начались летом прошлого года. Эксперимент проходит в Бутырской тюрьме и СИЗО-6.

Вопрос о правомерности подобных занятий широко обсуждался представителями власти и общественностью. В конце марта в СМИ появились сообщения о том, что зампред комитета по законодательству Совета Федерации Елена Мизулина попросила прокуратуру проверить законность занятий йогой в СИЗО. Сама Мизулина затем назвала фейком новости о том, что она просила запретить йогу. Сенатор рассказала, что лишь передала в Генпрокуратуру запрос профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Дворкина. Дворкин опасался, что в условиях СИЗО занятия йогой могут «привести к неконтролируемому сексуальному возбуждению» и «появлению гомосексуальных связей между заключенными».

Прокуроры по запросу обратили внимание ФСИН на то, что СИЗО – режимное учреждение, правилами которого не предусмотрены коллективные спортивные занятия. По словам Максименко, ФСИН учтет замечания прокуроров и внесет изменения в распорядок дня заключенных, чтобы продолжить занятия.

Политика
Новости

Военные отказались выдать бывшего президента Судана международному суду

Ведомости
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Военный совет Судана не будет выдавать бывшего президента Омара аль-Башира международному суду. Об этом заявил глава политического комитета совета Омар Зейн аль-Абедин, передает Reuters.

Зейн аль-Абедин отметил, что они могут судить аль-Башира сами, но выдавать его за рубеж не будут. Международный уголовный суд выдал ордер на арест бывшего президента Судана в 2009 г. в связи с обвинениями в военных преступлениях.

Армия Судана 11 апреля объявила об отстранении от власти аль-Башира и роспуске парламента. Для управления страной был создан военный совет, который будет действовать в течение двух лет. По истечении этого срока планируется провести выборы нового президента Судана.

Аль-Башир пришел к власти в Судане в 1989 г. в результате антиправительственного заговора и провозгласил себя премьером и министром обороны. В 1993 г. Совет командования революции национального спасения назначил его президентом страны.

Недвижимость
Новости

Медведев поручил ведомствам следить за ростом цен на стройматериалы

Ведомости
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам – Минстрою, Минтрансу, Минэнерго и Минэкономразвития – осуществлять мониторинг цен на стройматериалы, а при возникновении рисков необоснованного роста цен «принимать меры», передает «РИА Новости».

На совещании о недопущении роста цен на строительные и инертные материалы (щебень, песок, гравий) глава кабмина заявил, что следить за ценами на этом рынке необходимо в том числе с использованием возможности антимонопольной службы и других контрольных органов. Нужно «использовать механизм общественного контроля, чтобы ни у кого не возникало желания на ровном месте, просто потому что растет спрос, взвинчивать цены», сказал Медведев.

Он подчеркнул, что уже на начальном этапе реализации нацпроектов важно проанализировать ресурсы строительной отрасли, промышленности, транспортной сферы по доставке материалов.

Бизнес
Новости

Chevron достигла договоренности о покупке Anadarko

Ведомости
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Chevron достигла договоренности о покупке американской нефтегазовой компании Anadarko за $33 млрд, говорится в сообщении компаний. Сумма сделки на 39% выше стоимости Anadarko на бирже на момент закрытия торгов 11 апреля.

На предварительных торгах акции Chevron дешевеют на 1,1%, в то время как котировки Anadarko подскочили более чем на 30%.

В конце марта этого года Saudi Aramco объявила о покупке у государственного инвестиционного фонда (PIF) Саудовской Аравии 70% в крупнейшей в стране нефтехимической компании Sabic. Сумма составила $69,1 млрд.

«Сегмент добычи сланцевой нефти очень фрагментирован, поэтому консолидация на фоне волатильности цен неизбежна», – считает аналитик БКС Кирилл Таченников. По его словам, в России сектор уже предельно концентрирован и влияние зарубежных процессов может ощущаться только через движение цен на нефть, которые косвенно зависят от удельных издержек американских компаний.

Политика
Новости

Дело о пожаре в «Зимней вишне» направили в суд

Ведомости
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Одно из уголовных дел о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя Вишня» направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Дело рассмотрит Заводский районный суд г. Кемерово. Следственный комитет отмечает, что оно составило более 280 томов. По информации Генпрокуратуры, потерпевшими были заявлены гражданские иски на общую сумму 2,9 млрд руб.

В числе обвиняемых семь человек – гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и ее сотрудник Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор компании – собственника ТЦ «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев и гендиректор Юлия Богданова.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Следствие считает, что пожар возник в результате замыкания электропроводки.

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