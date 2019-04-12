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Счетная палата выявила пятикратный рост нарушений в госзакупках за два года

Объем нарушений в сфере госзакупок в 2018 г. составил 294,6 млрд руб. Это в 2,5 раза выше по сравнению с 2017 г. и в 5,5 раза выше, чем в 2016 г., сообщила аудитор Счетной палаты Татьяна Блинова на Апрельской международной конференции ВШЭ. По ее словам, количество нарушений остается практически неизменным, но растет их сумма, передает РБК.

Почти 40% от общего объема нарушений связаны с необоснованным увеличением стоимости контрактов, рассказала Блинова. Еще 20% – это нарушения в процедуре приемки и оплаты невыполненных работ.

Аудитор также отметила рост коррупции в госуправлении, для выведения средств специально создаются не только коммерческие и некоммерческие организации, но и бюджетные учреждения. «Схем становится все больше, они становятся все более изощренными. Большинство таких схем полностью укладывается в законодательство», – добавила Блинова.

В Генпрокуратуре заявили, что в 2018 г. выявили 150 000 нарушений в сфере закупок. Из них 6% имели коррупционную составляющую. По материалам проверок было возбуждено 275 уголовных дел, 2500 человек привлечены к дисциплинарной и уголовной ответственности.