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Правительство прокомментировало планы введения вычета по НДФЛ для малоимущих

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) при правительстве по регулированию социально-трудовых отношений не обсуждает вопрос введения вычета по НДФЛ для малообеспеченных граждан, заявили в аппарате РТК.

Ранее «Известия» сообщили, что в правительстве могут обсудить возможность освобождения россиян с низкими зарплатами от НДФЛ. К такой категории относятся граждане, чьи доходы после вычета подоходного налога оказываются ниже прожиточного минимума, что в среднем по стране составляет около 13 000 руб.

В РТК пояснили, что речь идет о пункте генсоглашения между сторонами социального партнерства на 2018–2020 гг. Он предусматривает проведение консультации о внесении изменений в налоговое законодательство об установлении вычета по НДФЛ для малоимущих работников в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. В ближайшие полгода комиссия не планирует рассматривать этот вопрос.

Генсоглашение между профсоюзами, объединениями работодателей и правительством было подписано в январе 2018 г. Оно устанавливает принципы регулирования социально-трудовых отношений на федеральном уровне и совместные действия участников соглашения.