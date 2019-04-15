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В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс». Соответствующие постановления уже подписаны, отметил Медведев на совещании с вице-премьерами. По его словам, речь идет о создании ТОР в Орловской, Волгоградской, Челябинской, Новосибирской, Новгородской, Кировской и Тульской областях. На этих территориях планируется создать современные производства и инфраструктуру в различных отраслях. По мнению Медведева, создание ТОР – это один из способ вдохнуть новую жизнь в моногорода.

В свою очередь вице-премьер Виталий Мутко уточнил, что ТОР будут созданы в Мценске, Михайловке, Миассе, Горном, Боровичах, Белой Холунице и Алексине. Будут созданы производства магистральных шахтных контейнеров, оборудования для котельных, армирующих сеток для стройматериалов. «Также в планах строительство заводов по переработке рыбной продукции, производство оконной и дверной фурнитуры», – добавил вице-премьер. Всего будет инвестировано около 35 млрд руб., появятся свыше 7000 новых рабочих мест. «В перспективе десяти лет отдача бюджетам разного уровня составит более 37 млрд – это налоговые и неналоговые поступления», – пояснил Мутко.

ТОР – это экономическая зона, при работе в которой резидентам предоставляются налоговые льготы и другие преференции. Закон о создании ТОР в России вступил в силу в 2014 г. Первые ТОР были созданы на Дальнем Востоке (сейчас их в регионе более 18). В ТОР на Дальнем Востоке было инвестировано более 2,1 трлн руб., говорится на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока. Позже статус ТОР стали присваивать моногородам. На данный момент в моногородах созданы около 78 таких ТОР, зарегистрировано более 280 резидентов. Как инструмент развития ТОР востребованы регионами, считает Мутко. Проекты уже созданных ТОР предусматривают привлечение 80 млрд руб. инвестиций и создание 25 000 рабочих мест, сказал он.

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