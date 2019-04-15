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Экономика
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В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Ведомости
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Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс». Соответствующие постановления уже подписаны, отметил Медведев на совещании с вице-премьерами. По его словам, речь идет о создании ТОР в Орловской, Волгоградской, Челябинской, Новосибирской, Новгородской, Кировской и Тульской областях. На этих территориях планируется создать современные производства и инфраструктуру в различных отраслях. По мнению Медведева, создание ТОР – это один из способ вдохнуть новую жизнь в моногорода.

В свою очередь вице-премьер Виталий Мутко уточнил, что ТОР будут созданы в Мценске, Михайловке, Миассе, Горном, Боровичах, Белой Холунице и Алексине. Будут созданы производства магистральных шахтных контейнеров, оборудования для котельных, армирующих сеток для стройматериалов. «Также в планах строительство заводов по переработке рыбной продукции, производство оконной и дверной фурнитуры», – добавил вице-премьер. Всего будет инвестировано около 35 млрд руб., появятся свыше 7000 новых рабочих мест. «В перспективе десяти лет отдача бюджетам разного уровня составит более 37 млрд – это налоговые и неналоговые поступления», – пояснил Мутко.

ТОР – это экономическая зона, при работе в которой резидентам предоставляются налоговые льготы и другие преференции. Закон о создании ТОР в России вступил в силу в 2014 г. Первые ТОР были созданы на Дальнем Востоке (сейчас их в регионе более 18). В ТОР на Дальнем Востоке было инвестировано более 2,1 трлн руб., говорится на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока. Позже статус ТОР стали присваивать моногородам. На данный момент в моногородах созданы около 78 таких ТОР, зарегистрировано более 280 резидентов. Как инструмент развития ТОР востребованы регионами, считает Мутко. Проекты уже созданных ТОР предусматривают привлечение 80 млрд руб. инвестиций и создание 25 000 рабочих мест, сказал он.

Путешествие по России в объективе «Ведомостей»

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Политика
Новости

Законодатели отказались от идеи снимать техосмотр автомобиля на видео

Ведомости
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Правительство решило убрать требование фиксировать проведение техосмотра на видео, следует из текста поправок ко второму чтению, опубликованного на сайте Госдумы. Сейчас предлагается ограничить контроль двумя фотоснимками – в начале и в конце осмотра. Данные о техосмотре будут размещаться в сети интернет.

Ранее правительство разработало и в августе 2018 г. внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании системы техосмотра автомобилей, направленный на борьбу с мошенничеством с диагностическими картами. Проект документа предусматривал фото- и видеофиксацию техосмотра. Кроме того, предлагалось ввести государственный контроль за операторами, которые проводят техосмотр.

В действующей версии закона «О техническом осмотре транспортных средств» подобные меры отсутствуют.

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Политика
Новости

Суд отклонил иск о закрытии мусорного полигона под Волоколамском

Ведомости
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Арбитражный суд Московской области отклонил иск администрации Волоколамского района о запрете эксплуатации мусорного полигона «Ядрово», следует из картотеки арбитражных дел.

Иск поступил в суд в июне 2018 г. В октябре суд назначил проведение экспертизы, которая должна была ответить на вопросы в том числе о том, был ли превышен допустимый уровень содержания вредных веществ на территории, прилегающей к полигону, и может ли прекращение его деятельности привести к нанесению большего вреда. В феврале суд возобновил производство по делу в связи с поступлением заключения экспертов.

Жители Волоколамского района в феврале прошлого года начали жаловаться на неприятный запах с полигона «Ядрово». Они провели несколько митингов с требованием его закрытия. Через месяц на полигоне произошел выброс свалочного газа, после чего в больницу Волоколамска доставили несколько десятков детей.

В мае Волоколамский городской суд отклонил два иска местных жителей с требованием закрыть прием отходов и провести рекультивацию полигона. Оба иска были поданы до отравления детей в городе и протестных акций.

В Волоколамске прошли пикеты за закрытие свалки «Ядрово»

Политика
Новости

Медведев изменил процедуру оказания паллиативной помощи

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи. Теперь нуждающиеся в паллиативной помощи смогут получить ее в любом регионе России вне зависимости от прописки. Документ уточняет условия и порядок предоставления паллиативной помощи, в том числе обеспечение необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что документ также предусматривает возможность оказания паллиативной помощи не только в медицинских учреждениях, но и в домашних условиях. «Ранее такой способ получения медицинской помощи нашим гражданам был недоступен», – сказала Голикова на заседании правительства. По ее словам, федеральным и региональным властям необходимо вместе разработать алгоритм оказания паллиативной помощи. «В ближайшее время Минздрав утвердит перечень оборудования и порядок передачи пациенту на дом, чего тоже раньше не было, это было фактически запрещено», – добавила Голикова.

По ее словам, изменения, в частности, касаются и такой чувствительной темы, как обеспечение детей детскими формами лекарств для обезболивания. «Сейчас как первый шаг в программе госгарантий разрешено регионам организовывать изготовление детских форм лекарств на базе государственных аптек, имеющих лицензию», – отметила она. Такие аптеки есть в 56 регионах страны, отметила Голикова.

В феврале министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в России около 53% пациентов, нуждающихся в стационарной паллиативной помощи, не получают ее. По данным министра, такая помощь необходима 730 000 пациентов, на официальном учете состоят только около 340 000. Всего на данный момент в России 12 329 коек паллиативной помощи, суммарные расходы на нее составят 21 млрд руб. в 2018 г. и 23 млрд руб. в 2019 г. Начиная с 2014 г. охват нуждающихся обезболивающими препаратами вырос с 12 до 80%, отмечала Скворцова.

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Недвижимость
Новости

Структура «Евросибэнерго» купила самые известные недострои Владивостока

Ведомости
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Структуры «Евросибэнерго» купили во Владивостоке два отеля, которые строились к саммиту АТЭС, но так и не были завершены к сроку. Как сообщил Российский аукционный дом, покупателем отелей на мысе Бурный и в бухте Золотой Рог во Владивостоке стало ООО «Парк-отель «Бурдугуз». По данным «СПАРК-Интерфакса», головной компанией этой структуры является владелец крупных сибирских ГЭС «Евросибэнерго», подконтрольная En+. До недавнего времени En+ контролировала семья Олега Дерипаски, сейчас его доля в En+ снизилась до 44,95%. За два недостроя «Бурдугуз» заплатила 3,7 млрд руб. Компания Дерипаски оказалась единственным участником торгов, так как другой претендент своевременно не внес задатков, и была признана победителем.

Продавцом объектов выступила АО «Дальневосточная инвестиционная группа» (бывшее ОАО «Наш дом – Приморье»), которая выступала заказчиком строительства и на 100% принадлежала администрации региона. Пятизвездочные гостиницы (ими должен был управлять Hyatt), начали строить к саммиту АТЭС, который прошел во Владивостоке в сентябре 2012 г. Оба отеля к сроку сданы не были. Бывший глава Приморья Владимир Миклушевский обещал сдать их после саммита, объясняя задержки особыми требованиями Hyatt к отделке зданий.

В конце 2013 г. Контрольно-счетная палата Приморья решила, что сметная стоимость по гостиничным комплексам завышена. Следствие оценивало ущерб от нарушений и махинаций в ходе строительства гостиниц в 2017 г. в общей сложности почти в 1 млрд руб. Власти Приморья несколько раз пытались реализовать недострои частным покупателям. Например, отель на мысе Бурный планировали продать на голландском аукционе (торги идут на понижение) за 8,5 млрд руб., при минимальной цене 5,9 млрд руб. На прошедшем аукционе его продали за 2,1 млрд руб. Сейчас стройка 14-этажного здания отеля площадью 36 400 кв. м со SPA-комплексом на 10 000 кв. м завершена. Отель в бухте Золотой Рог в настоящий момент достроен на 60%, он был оценен в 1,6 млрд руб.

Экономика
Новости

Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства

Ведомости
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Рост промышленного производства в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале, следует из данных Росстата.

Минэкономразвития поясняет, что причиной резкого роста промышленности в феврале стал благоприятный календарный фактор, который отсутствовал в марте. Снизились темпы роста добычи полезных ископаемых – 4,3% в марте по сравнению с 5,1% в феврале, а также рост обрабатывающих отраслей – 0,3% в марте по сравнению с 4,6% в феврале.

Рост промышленности в I квартале 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,1%. Это превышает прогноз Минэкономразвития. Ведомство прогнозировало, что рост промышленности в этом году составит 2,3%. При этом в начале 2019 г. ожидались более низкие темпы роста с постепенным улучшением к концу года.

Сложившиеся в I квартале темпы роста промышленности могут привести к повышению годового прогноза как по промпроизводству, так и по ВВП, отмечает Минэкономразвития.

В феврале рост российской промышленности составил 4,1%, достигнув максимума с мая 2017 г. и превысив ожидания экономистов. Консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков был на уровне 1,5%. При этом в январе темпы роста составили 1%, а в декабре прошлого года – 2%.

Бизнес
Новости

Трамп предложил Boeing провести ребрендинг модели 737 Mах

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп посоветовал компании Boeing провести ребрендинг модели Boeing 737 Max. «Что я знаю о брендинге? Возможно, ничего (но я все-таки стал президентом США!). На месте компании Boeing я бы не только исправил неполадки в модели 737 Max, добавил бы ей дополнительные преимущества, но и провел ее ребрендинг, изменив название самолета», – написал Трамп на своей странице в соцсети Twitter. По мнению президента США, ни одна модель самолетов не сталкивалась с таким негативным отношением, как названная модель.

За последние полгода разбились уже два лайнера Boeing 737 Max. Первый потерпел крушение в октябре 2018 г. в Индонезии, второй – в марте 2019 г. над Эфиопией. В общей сложности в этих двух авиакатастрофах погибли 346 человек. Анализ данных с бортовых самописцев обоих самолетов указал на сходство причин крушений, сообщал Reuters со ссылкой на свои источники: по необычному расположению обломков эксперты заключили, что перед падением оба самолета резко наклонили носы вниз.

После крушений Boeing потеряла контракты на поставку самолетов этой серии. В марте корпорация не смогла продать ни одной новой модели Boeing 737 Max, писал The Wall Street Journal. Boeing вынуждена была разработать для самолетов этой серии обновление программного обеспечения, которое ранее предоставляло неверные данные об угле наклона самолета и могло стать причиной крушений. Министерство транспорта США инициировало проверку сертификации Boeing 737 Max. Акционеры компании подали иск к Boeing, обвинив ее в сокрытии проблем с безопасностью.

Многие страны приостановили полеты Boeing 737 Max и закрыли для них воздушное пространство. В их числе страны Евросоюз, США, Канада, Австралия, Китай, Индонезия, Украина.

Стиль жизни
Новости

Организаторы «Тотального диктанта – 2019» назвали самые частые ошибки

Ведомости
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Самыми сложными для участников «Тотального диктанта» стали слова «обаяние» и «земля», а также словосочетания «Василисин муж» и «корабельный дуб». Об этом на пресс-конференции рассказал член экспертного совета «Тотального диктанта» и главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов, передает ТАСС.

В частности, пишущие смешивали слова «обаяние» и «обоняние». Многие писали слово «земля» с большой буквы, хотя ни высокого смысла, ни астрономического термина в тексте не было. Словосочетание «Василисин муж» некоторые писали с маленькой буквы. По словам Пахомова, расхожее мнение, что большинство не знает, как правильно писать -ться- и -тся- в глаголах, не оправдалось.

«Если говорить о каких-то смешных случаях, забавных словах, то у нас в некоторых работах поймал Васька Пепел не леща, а клеща», – сказал он. Встречались также случаи, когда участники диктанта писали «тропическая развязка» вместо «трагическая развязка».

Председатель экспертного совета «Тотального диктанта» Наталья Кошкарева добавила, что некоторые писали «карамельный дуб» вместо «корабельный дуб». Кроме того, были ошибки, когда трагедия Пушкина «Моцарт и Сальери» превращалась в «Моцарта и Савелия». Кошкарева считает, что это не особо знакомые для молодежи реалии, поэтому они допускали такие ошибки.

Бизнес
Новости

Бывшему руководителю Volkswagen предъявили обвинения по «дизельгейту»

Ведомости
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Бывшему руководителю Volkswagen Мартину Винтеркорну предъявили обвинения по «дизельгейту» в Германии, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление прокуратуры страны. По данным агентства, Винтеркорн в числе пяти бизнесменов обвиняется в мошенничестве и нарушении законодательства о конкуренции в связи со скандалом из-за выбросов дизельного топлива.

В 2015 г. американское Управление охраны окружающей среды обвинило Volkswagen в манипуляциях с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу. По данным управления, в 2007–2015 гг. Volkswagen поставил на 11 млн своих автомобилей программное обеспечение, которое в 40 раз занижало результаты тестов на выбросы. Власти США и некоторых других стран, в числе которых была и Германия, обязали концерн отозвать проданные автомобили и грозили ему огромными штрафами. Volkswagen не стал опровергать обвинения и согласился на выплаты и отзыв своих автомобилей. Также в топ-менеджменте группы и отдельных компаний, входящих в ее состав, произошли отставки.

Прокуратура немецкого Брауншвейга, расследовавшая обстоятельства «дизельгейта», в 2018 г. оштрафовала Volkswagen на 1 млрд евро. Volkswagen с выплатами согласился, расследование в отношении автоконцерна было прекращено. Суды также обязали Volkswagen возместить покупателям, подавшим на него в суд, стоимость приобретенных автомобилей, выпущенных с нарушениями. Всего в 2018 г. расходы Vokswagen на «дизельгейт» составили 1,2 млрд евро, отмечалось в опубликованной отчетности группы.

Технологии
Новости

Осеевский обвинил ГКРЧ в затягивании решения вопроса с частотами для 5G

Ведомости
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Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на заседании Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) обвинил ее в затягивании сроков выделения операторам частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для сетей 5G. Так он прокомментировал отказ комиссии продлить срок действия пилотных зон, в которых 5G в этом диапазоне тестировали «Ростелеком» и «Мегафон». Пункт о продлении срока их действия был изначально включен в проект решения ГКРЧ, однако впоследствии был удален из документа, сказал Осеевский. Это произошло по просьбе «Роскосмоса» и силовых ведомств, уточнил представитель Минкомсвязи.

Проработка вопроса на этом не завершена, отметил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов. Детали он обещал сообщить членам комиссии на закрытой для журналистов части совещания. По словам Иванова, целесообразно изучить вопрос об использовании для 5G частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, занятых сейчас операторами фиксированной беспроводной связи.

В конце марта Минобороны подготовило отзыв на подготовленный Минкомсвязи проект концепции развития и создания сетей пятого поколения в России. По мнению ведомства, сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи 5G. «Ведомости» ознакомились с частью документа, его содержание подтвердили человек, близкий к профильному ведомству, федеральный чиновник и сотрудники двух операторов. Один из источников, знакомый с документом, сообщил, что одобренные комиссией частоты не подходят для массового использования. Под диапазон 4,8–4,99 ГГц нет коммерческого оборудования, а диапазон 27,1–27,5 ГГц годится только для локального покрытия, уточнил он. В свою очередь диапазон 3,4–3,8 ГГц, для которого имеется оборудование, занят связью Минобороны, рассказал федеральный чиновник. Без используемых военными частот невозможны беспилотный транспорт, телемедицина, интернет вещей, считает источник, близкий к профильному ведомству. В будущем из-за возрастающей нагрузки на нынешние сотовые сети качество связи будет снижаться, говорил он.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Правительство перевело детские пособия и выплаты безработным на карты «Мир»

Ведомости
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Детские пособия, выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, будут переводиться на карты национальной платежной системы «Мир», следует из постановления правительства.

Постановление начнет действовать с 1 мая 2019 г. Оно дополняет постановление правительства от 1 декабря 2018 г., которое предусматривает перевод пенсий военных и сотрудников правоохранительных органов на карты «Мир» до 1 июля 2020 г.

В прошлом году банки завершили перевод бюджетников на карты «Мир». До 1 июля 2020 г. на них также должны перевести всех пенсионеров.

Национальная система платежных карт в 2018 г. увеличила чистую прибыль на 43% до 4,7 млрд руб. В частности, выручка «Мира» за год выросла почти в 5 раз — до 2,4 млрд руб. К концу марта эмиссия карт «Мир» превысила 56 млн штук.

Недвижимость
Новости

Сбербанк оценил потребности российских застройщиков в проектном финансировании

Ведомости
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Сбербанк получил от застройщиков с начала года почти в три раза меньше заявок на проектное финансирование застройщиков жилья, чем изначально ожидали в банке, заявил на конференции Сбербанка его вице-президент Сергей Бессонов, сообщает «Интерфакс». По словам Бессонова, в банк поступило 284 заявки на проектное финансирование при плановом показателе 800. Из них одобрено было только 111 заявок на общую сумму 117,5 млрд руб. Совокупная же потребность российских застройщиков в проектном финансировании на 2019 г. составляет, по оценке Сбербанка, 1,5 трлн руб., цитирует ТАСС заместителя председателя правления кредитной организации Анатолия Попова.

С 1 июля 2019 г. все застройщики должны перейти на использование счетов эскроу при продаже квартир. Закон запрещает финансирование строек напрямую через деньги дольщиков. Средства дольщиков будут зачисляться на банковский счет, деньги с которого девелоперы смогут получить только после передачи квартир дольщикам. Финансироваться же стройки будут с помощью банковских кредитов.

Российская строительная отрасль не готова к переходу на новую схему с 1 июля 2019 г. , когда вступят в силу поправки в закон, заявил на конференции заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, передает «Интерфакс». По оценке чиновника, переходный период займет два-три года. По данным Минстроя, сейчас в России строится 130 млн кв. м жилья, а с учетом нежилых помещений – 175 млн кв. м. По словам Стасишина, около половины этих строек Минстрой разрешит завершить по старой схеме.

Для того чтобы облегчить застройщикам переходный период, Минстрой разработал проект постановления правительства, который разрешит достраивать жилье по старым правилам, если строительная готовность дома превышает 30%, а количество заключенных договоров долевого участия – не менее 10% от общей площади в проекте. Кроме того, застройщик может быть включен в перечень системообразующих организаций России решением правительственной комиссии. Компаниям, попадающим под указанные в проекте критерии, позволят завершить начатые стройки с привлечением средств дольщиков. Также застройщики смогут получить поддержку от Фонда защиты прав дольщиков, если об этом будут ходатайствовать власти субъектов, обещал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

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