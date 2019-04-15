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Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет

Ведомости
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Инвестиции немецкого бизнеса в России в 2018 г. превысили 3 млрд евро, что является максимальным показателем с 2008 г., говорится на сайте Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП).

Несмотря на санкции Запада и контрсанкции России, инвестиции немецких компаний в российскую экономику оказались рекордными «за все время с финансового кризиса 2008 г.», отмечается в пресс-релизе. Бундесбанк оценил прямые инвестиции в Россию немецкого бизнеса в 2018 г. более чем в 1 млрд евро. «Данный показатель составил 3,2 млрд евро, а не 2,1 млрд евро, как сообщалось в предварительных результатах», – уточняется в сообщении.

На рост инвестиций повлияла реализация таких масштабных проектов, как строительство газопровода «Северный поток – 2». «Возможности российского рынка открывает для себя немецкий малый и средний бизнес. Компании, которые хорошо знают российский рынок, не спешат пугаться санкций и политических проблем», – приводятся в сообщении слова председателя правления палаты Маттиаса Шеппа.

Объем российско-германской торговли в 2018 г. увеличился на 8,4% до 61,9 млрд евро. Объем поставок из Германии в Россию по сравнению с 2017 г. вырос на 14,7% и составил около 36 млрд евро: объем поставок из России в Германию – на 0,6% до 25,9 млрд евро, уточняется с сообщении.

По данным немецкого регулятора, чистые прямые инвестиции немецких компаний в России в 2017 г. составили более 1,6 млрд евро.

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Путин расширил полномочия «Роскосмоса»

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия «Роскосмоса» в области создания коммерческих и некоммерческих организаций. Копия документа размещена на официальном портале правовой информации.

В состав «Роскосмоса» теперь могут быть включены общества с ограниченной ответственностью (ООО), ассоциации, фонды, автономные некоммерческие организации. С госкорпорации также снимаются ограничения на создание некоммерческих и коммерческих организаций различных организационно-правовых форм. «Роскосмосу» разрешено принимать участие в работе иностранных структур при условии, что это соответствует целям, для которых она была создана.

Согласно действующим нормам, «Роскосмос» может создавать только собственные учреждения и некоммерческие организации. Нормы об участии в иностранных структурах на сегодняшний день отсутствуют. Теперь же уточнен порядок определения цены находящегося в федеральной собственности имущества, в том числе земельных участков, при его передаче в качестве имущественного взноса «Роскосмоса», полномочия наблюдательного совета госкорпорации.

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Политика
Новости

Мексика создаст «институт Робин Гуда», чтобы вернуть награбленное коррупционерами

Ведомости
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Мексика создаст организацию, которая займется возвращением государству и народу активов, конфискованных у политиков-коррупционеров и представителей организованной преступности, передает Reuters Latina America со ссылкой на президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. По словам Обрадора, сейчас готовится законопроект о создании специального института, который будет работать, как Робин Гуд или знаменитый мексиканский разбойник Чучо эль Рото, и оперативно возвращать все украденное. Средства, вырученные от конфискации активов, пойдут прежде всего на развитие больниц и школ, пообещал президент.

По данным Transparency International, Мексика входит в число стран, не принимающих необходимых мер для борьбы с коррупцией, и в индексе восприятия коррупции, который ежегодно составляет организация, сейчас занимает 138-е место наряду с Папуа – Новой Гвинеей, Ливаном, Ираном и Россией.

После вступления в должность президента Мексики 1 декабря 2018 г. Обрадор пообещал народу бороться с «раковой опухолью» коррупции.

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Политика
Новости

Мосгорсуд признал законным отстранение Арашукова от должности сенатора

Ведомости
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Мосгорсуд признал законным временное отстранение от должности сенатора Рауфа Арашукова, передает ТАСС. «Жалобу защиты оставить без удовлетворения», – огласила решение судья.

Сам Арашуков заявил в суде, что его «не хотят видеть в должности сенатора». Все происходящие с ним после задержания события он назвал попыткой лишить его полномочий члена Совета Федерации. Арашуков также напомнил, что его вина еще не доказана.

Неделей ранее Мосгорсуд признал законным продление ареста Арашукову до 30 июня. Арашукова лишили неприкосновенности и задержали в зале заседаний Совета Федерации в конце января. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. В середине марта Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении Арашукова от должности сенатора. В суде следователь заявил, что сенатор может использовать свое положение для угроз свидетелям и потерпевшим, оказывая давление на ход следствия.

Комментируя дело Арашукова, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее сказала, что сенатор может быть лишен полномочий в двух случаях: если он сам напишет заявление или суд признает его виновным.

Сенатор Арашуков в Басманном суде

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Политика
Новости

Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях с 1 октября 2019 г. Копия документа размещена на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса России. «Дополнить предложением следующего содержания: Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг», – отмечается в документе.

Закон вводит запрет на использование жилых помещений многоквартирного дома в качестве хостелов. Владельцам мини-гостиниц необходимо будет переоформлять жилое помещение в нежилое. При этом, согласно закону, нежилым помещением в многоквартирном доме могут быть квартиры только на первом этаже или квартиры на втором этаже при условии, что под ними тоже находится нежилое помещение. Одним из условий перевода помещения из жилого в нежилое также является возможность оборудования отдельного входа с улицы.

Госдума одобрила соответствующий законопроект в третьем окончательном чтении 4 апреля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что разработка законопроекта велась на протяжении четырех лет. Первую редакцию закона Совет Федерации не одобрил и предложил перенести срок вступления его в силу на 1 января 2020 г. После этого решения была сформирована согласительная комиссия, в которую вошли депутаты и сенаторы. На заседании 3 апреля комиссия достигла компромисса. Парламентарии и сенаторы решили, что закон вступит в силу после окончания курортного сезона – 1 октября.

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Политика
Новости

Молодым британцам запретят ставить лайки в соцсетях

Ведомости
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Британская организация Information Commissioner's Office (подконтрольна министерству цифровой индустрии, культуры, медиа и спорта страны), регулирующая вопросы защиты персональных данных граждан в сети интернет, опубликовала новые стандарты обработки личных данных молодых британцев в соцсетях. Этих стандартов должны будут придерживаться все британские и зарубежные IT-компании, дизайнеры и разработчики онлайн-сервисов, которыми могут пользоваться жители страны, не достигшие 18 лет. Организация запрещает компаниям независимо от того, находятся ли они в Великобритании или за рубежом, собирать сведения о таких гражданах страны, делиться ими с третьими лицами или использовать полученные данные в коммерческих целях, отслеживать их перемещения. Кроме того, в документе предлагается запретить молодым британцам ставить «лайки» в соцсетях, чтобы снизить зависимость от них молодежи.

Всем компаниям, нарушившим данное требование, будет предъявлен штраф в размере 4% их годового оборота, узнала британская The Times. В случае с Facebook и Instagram, если они откажутся выполнять требования британского регулятора, он может составить около $2,2 млрд, отмечает газета.

По мнению экспертов, опрошенных газетой, подобные меры могут привести к тому, что в соцсетях появятся две версии: для тех, кто старше 18 лет, и для молодежи. Если способы проверки возраста окажутся ненадежными, то тогда IT-компаниям и онлайн-сервисам придется предоставлять всем пользователям одинаковый – повышенный – уровень конфиденциальности или уходить с рынка Соединенного Королевства.

Политика
Новости

Законодатели отказались от идеи снимать техосмотр автомобиля на видео

Ведомости
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Правительство решило убрать требование фиксировать проведение техосмотра на видео, следует из текста поправок ко второму чтению, опубликованного на сайте Госдумы. Сейчас предлагается ограничить контроль двумя фотоснимками – в начале и в конце осмотра. Данные о техосмотре будут размещаться в сети интернет.

Ранее правительство разработало и в августе 2018 г. внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании системы техосмотра автомобилей, направленный на борьбу с мошенничеством с диагностическими картами. Проект документа предусматривал фото- и видеофиксацию техосмотра. Кроме того, предлагалось ввести государственный контроль за операторами, которые проводят техосмотр.

В действующей версии закона «О техническом осмотре транспортных средств» подобные меры отсутствуют.

Политика
Новости

Суд отклонил иск о закрытии мусорного полигона под Волоколамском

Ведомости
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Арбитражный суд Московской области отклонил иск администрации Волоколамского района о запрете эксплуатации мусорного полигона «Ядрово», следует из картотеки арбитражных дел.

Иск поступил в суд в июне 2018 г. В октябре суд назначил проведение экспертизы, которая должна была ответить на вопросы в том числе о том, был ли превышен допустимый уровень содержания вредных веществ на территории, прилегающей к полигону, и может ли прекращение его деятельности привести к нанесению большего вреда. В феврале суд возобновил производство по делу в связи с поступлением заключения экспертов.

Жители Волоколамского района в феврале прошлого года начали жаловаться на неприятный запах с полигона «Ядрово». Они провели несколько митингов с требованием его закрытия. Через месяц на полигоне произошел выброс свалочного газа, после чего в больницу Волоколамска доставили несколько десятков детей.

В мае Волоколамский городской суд отклонил два иска местных жителей с требованием закрыть прием отходов и провести рекультивацию полигона. Оба иска были поданы до отравления детей в городе и протестных акций.

В Волоколамске прошли пикеты за закрытие свалки «Ядрово»

Политика
Новости

Медведев изменил процедуру оказания паллиативной помощи

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи. Теперь нуждающиеся в паллиативной помощи смогут получить ее в любом регионе России вне зависимости от прописки. Документ уточняет условия и порядок предоставления паллиативной помощи, в том числе обеспечение необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что документ также предусматривает возможность оказания паллиативной помощи не только в медицинских учреждениях, но и в домашних условиях. «Ранее такой способ получения медицинской помощи нашим гражданам был недоступен», – сказала Голикова на заседании правительства. По ее словам, федеральным и региональным властям необходимо вместе разработать алгоритм оказания паллиативной помощи. «В ближайшее время Минздрав утвердит перечень оборудования и порядок передачи пациенту на дом, чего тоже раньше не было, это было фактически запрещено», – добавила Голикова.

По ее словам, изменения, в частности, касаются и такой чувствительной темы, как обеспечение детей детскими формами лекарств для обезболивания. «Сейчас как первый шаг в программе госгарантий разрешено регионам организовывать изготовление детских форм лекарств на базе государственных аптек, имеющих лицензию», – отметила она. Такие аптеки есть в 56 регионах страны, отметила Голикова.

В феврале министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в России около 53% пациентов, нуждающихся в стационарной паллиативной помощи, не получают ее. По данным министра, такая помощь необходима 730 000 пациентов, на официальном учете состоят только около 340 000. Всего на данный момент в России 12 329 коек паллиативной помощи, суммарные расходы на нее составят 21 млрд руб. в 2018 г. и 23 млрд руб. в 2019 г. Начиная с 2014 г. охват нуждающихся обезболивающими препаратами вырос с 12 до 80%, отмечала Скворцова.

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Недвижимость
Новости

Структура «Евросибэнерго» купила самые известные недострои Владивостока

Ведомости
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Структуры «Евросибэнерго» купили во Владивостоке два отеля, которые строились к саммиту АТЭС, но так и не были завершены к сроку. Как сообщил Российский аукционный дом, покупателем отелей на мысе Бурный и в бухте Золотой Рог во Владивостоке стало ООО «Парк-отель «Бурдугуз». По данным «СПАРК-Интерфакса», головной компанией этой структуры является владелец крупных сибирских ГЭС «Евросибэнерго», подконтрольная En+. До недавнего времени En+ контролировала семья Олега Дерипаски, сейчас его доля в En+ снизилась до 44,95%. За два недостроя «Бурдугуз» заплатила 3,7 млрд руб. Компания Дерипаски оказалась единственным участником торгов, так как другой претендент своевременно не внес задатков, и была признана победителем.

Продавцом объектов выступила АО «Дальневосточная инвестиционная группа» (бывшее ОАО «Наш дом – Приморье»), которая выступала заказчиком строительства и на 100% принадлежала администрации региона. Пятизвездочные гостиницы (ими должен был управлять Hyatt), начали строить к саммиту АТЭС, который прошел во Владивостоке в сентябре 2012 г. Оба отеля к сроку сданы не были. Бывший глава Приморья Владимир Миклушевский обещал сдать их после саммита, объясняя задержки особыми требованиями Hyatt к отделке зданий.

В конце 2013 г. Контрольно-счетная палата Приморья решила, что сметная стоимость по гостиничным комплексам завышена. Следствие оценивало ущерб от нарушений и махинаций в ходе строительства гостиниц в 2017 г. в общей сложности почти в 1 млрд руб. Власти Приморья несколько раз пытались реализовать недострои частным покупателям. Например, отель на мысе Бурный планировали продать на голландском аукционе (торги идут на понижение) за 8,5 млрд руб., при минимальной цене 5,9 млрд руб. На прошедшем аукционе его продали за 2,1 млрд руб. Сейчас стройка 14-этажного здания отеля площадью 36 400 кв. м со SPA-комплексом на 10 000 кв. м завершена. Отель в бухте Золотой Рог в настоящий момент достроен на 60%, он был оценен в 1,6 млрд руб.

Экономика
Новости

Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства

Ведомости
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Рост промышленного производства в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале, следует из данных Росстата.

Минэкономразвития поясняет, что причиной резкого роста промышленности в феврале стал благоприятный календарный фактор, который отсутствовал в марте. Снизились темпы роста добычи полезных ископаемых – 4,3% в марте по сравнению с 5,1% в феврале, а также рост обрабатывающих отраслей – 0,3% в марте по сравнению с 4,6% в феврале.

Рост промышленности в I квартале 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,1%. Это превышает прогноз Минэкономразвития. Ведомство прогнозировало, что рост промышленности в этом году составит 2,3%. При этом в начале 2019 г. ожидались более низкие темпы роста с постепенным улучшением к концу года.

Сложившиеся в I квартале темпы роста промышленности могут привести к повышению годового прогноза как по промпроизводству, так и по ВВП, отмечает Минэкономразвития.

В феврале рост российской промышленности составил 4,1%, достигнув максимума с мая 2017 г. и превысив ожидания экономистов. Консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков был на уровне 1,5%. При этом в январе темпы роста составили 1%, а в декабре прошлого года – 2%.

Экономика
Новости

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Ведомости
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Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс». Соответствующие постановления уже подписаны, отметил Медведев на совещании с вице-премьерами. По его словам, речь идет о создании ТОР в Орловской, Волгоградской, Челябинской, Новосибирской, Новгородской, Кировской и Тульской областях. На этих территориях планируется создать современные производства и инфраструктуру в различных отраслях. По мнению Медведева, создание ТОР – это один из способов вдохнуть новую жизнь в моногорода.

В свою очередь вице-премьер Виталий Мутко уточнил, что ТОР будут созданы в Мценске, Михайловке, Миассе, Горном, Боровичах, Белой Холунице и Алексине. Будут созданы производства магистральных шахтных контейнеров, оборудования для котельных, армирующих сеток для стройматериалов. «Также в планах строительство заводов по переработке рыбной продукции, производство оконной и дверной фурнитуры», – добавил вице-премьер. Всего будет инвестировано около 35 млрд руб., появятся свыше 7000 новых рабочих мест. «В перспективе десяти лет отдача бюджетам разного уровня составит более 37 млрд – это налоговые и неналоговые поступления», – пояснил Мутко.

ТОР – это экономическая зона, при работе в которой резидентам предоставляются налоговые льготы и другие преференции. Закон о создании ТОР в России вступил в силу в 2014 г. Первые ТОР были созданы на Дальнем Востоке (сейчас их в регионе более 18). В ТОР на Дальнем Востоке было инвестировано более 2,1 трлн руб., говорится на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока. Позже статус ТОР стали присваивать моногородам. На данный момент в моногородах созданы около 78 таких ТОР, зарегистрировано более 280 резидентов. Как инструмент развития ТОР востребованы регионами, считает Мутко. Проекты уже созданных ТОР предусматривают привлечение 80 млрд руб. инвестиций и создание 25 000 рабочих мест, сказал он.

Путешествие по России в объективе «Ведомостей»

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