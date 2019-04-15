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Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет

Инвестиции немецкого бизнеса в России в 2018 г. превысили 3 млрд евро, что является максимальным показателем с 2008 г., говорится на сайте Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП).

Несмотря на санкции Запада и контрсанкции России, инвестиции немецких компаний в российскую экономику оказались рекордными «за все время с финансового кризиса 2008 г.», отмечается в пресс-релизе. Бундесбанк оценил прямые инвестиции в Россию немецкого бизнеса в 2018 г. более чем в 1 млрд евро. «Данный показатель составил 3,2 млрд евро, а не 2,1 млрд евро, как сообщалось в предварительных результатах», – уточняется в сообщении.

На рост инвестиций повлияла реализация таких масштабных проектов, как строительство газопровода «Северный поток – 2». «Возможности российского рынка открывает для себя немецкий малый и средний бизнес. Компании, которые хорошо знают российский рынок, не спешат пугаться санкций и политических проблем», – приводятся в сообщении слова председателя правления палаты Маттиаса Шеппа.

Объем российско-германской торговли в 2018 г. увеличился на 8,4% до 61,9 млрд евро. Объем поставок из Германии в Россию по сравнению с 2017 г. вырос на 14,7% и составил около 36 млрд евро: объем поставок из России в Германию – на 0,6% до 25,9 млрд евро, уточняется с сообщении.

По данным немецкого регулятора, чистые прямые инвестиции немецких компаний в России в 2017 г. составили более 1,6 млрд евро.