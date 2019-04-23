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Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей

Счетная палата за 2018 г. выявила более 9,2 тыс. нарушений, совершенных российскими госорганами при использовании бюджетных средств. Общая сумма обнаруженных в ходе проверок нарушений составляет 772,7 млрд руб., следует из годового отчета ведомства.

При формировании и исполнении бюджетов российские чиновники допустили нарушения на 268,2 млрд руб., а при осуществлении госзакупок — 294,6 млрд руб., при ведении бухгалтерского учета, составлении и предоставлении бухгалтерской отчетности — 95 млрд руб., в сфере управления госсобственностью и неэффективного использования ресурсов — 70,7 млрд руб. Объем иных нарушений составил 44,2 млрд руб.

После проведенных проверок удалось вернуть почти 7,6 млрд руб. Кроме того, благодаря деятельности Счетной палаты, правоохранительные органы смогли возбудить 40 уголовных дел и провести 78 проверок. Также за год инспекторы СП возбудили 81 дело об административных правонарушениях в финансово- бюджетной сфере, к административной ответственности привлекли 31 чиновника и 10 юрлиц, выписано штрафов на 85 млн руб.

Помимо этого аудиторы выявили неэффективную работу по планированию закупки лекарств в российских регионах. Выяснилось, что ежегодно регионами списываются просроченные лекарства на сумму более 80 млн руб. «Необходимо оперативное принятие решений о перераспределении лекарственных препаратов между регионами», — заявил аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

Также в отчете надзорного ведомства говорится, что аудиторы также обратили особое внимание на низкое качество стратегического планирования в энергетике и недостаток контроля за реализацией инвестпроектов в отрасли. В 2019 г. Счетная палата продолжит работу по надзору за расходованием бюджетных средств, а также подготовит доклад о неполном выполнении майских указов президента России Владимира Путина от 2012 г.