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Директор МВФ оценила возможные последствия торговой войны США и Китая

Если между США и Китаем начнется полноценная торговая война, это окажет влияние не только на ее участников, но и на другие страны, считает директор – распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Об этом она заявила на пресс-конференции в Нур-Султане.

По мнению Лагард, торговый конфликт между Пекином и Вашингтоном может привести к тому, что компании в частном секторе будут вынуждены пересматривать организацию цепочек поставок товаров и своего бизнеса. Она выразила надежду на то, что торговой войны все же удастся избежать. «Никто не выигрывает в торговой войне, по нашему мнению, все мы от этого теряем», – приводит слова Лагард «Интерфакс».

Ранее о негативных последствиях торговой войны Китая и США для России предупреждали министр экономического развития Максим Орешкин и помощник президента Андрей Белоусов. По мнению Орешкина, экономический конфликт может снизить цены на российские ресурсы. Белоусов полагает, что торговая война способна вызвать непредсказуемые колебания курса рубля.

На прошлой неделе США объявили о повышении пошлин на китайский импорт стоимостью $200 млрд, а президент Дональд Трамп потребовал ввести пошлины еще на $300 млрд. В ответ Китай повысит и введет пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд.