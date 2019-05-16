Экономика

Новости

Минэкономразвития рассказало о неоправдавшихся ожиданиях от вступления в ВТО

Реальные преимущества, которые Россия получила от членства во Всемирной торговой организации (ВТО), не совпали с ожиданиями при вступлении, заявила директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова. По мнению ведомства, ВТО нуждается в реформе.

Как рассказала Майорова, Россия рассчитывала использовать членство в ВТО для того, чтобы разрабатывать новые правила международной торговли, продвигая тем самым свои национальные интересы. Также Москва надеялась получить возможность эффективно защищать и отстаивать свою позицию в рамках имеющихся правил, добавила представитель Минэкономразвития.

«Однако сегодня мы вынуждены констатировать, что реальность не совсем совпадает с нашими ожиданиями. Входной билет оплачен, но услуги предоставляются лишь частично», — констатировала Майорова, выступая на Астанинском экономическом форуме (ее цитирует «Интерфакс»).

По ее словам, вместо стабильных и предсказуемых условий доступа на рынки Россия получила «рост протекционизма, зачастую в довольно экзотических формах, например, санкций».

Россия вступила в ВТО в августе 2012 г. В течение первых лет членства Москвы в организации ее действия стали предметом нескольких торговых споров. Например, в 2014 г. Евросоюз жаловался на незаконные, по его мнению, барьеры при импорте европейских автомобилей и свинины. В целом страны-члены ВТО обвиняли Россию в том, что она умышленно не стремится выполнить главную цель вступления в организацию — сделать экономику более открытой и увеличить торговый оборот с другими участниками. Россия любые подобные претензии отрицала.