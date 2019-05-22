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Госдума во втором чтении одобрила новый механизм финансирования нацпроектов

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который позволяет перераспределять средства на нацпроекты без внесения изменений в закон о бюджете в 2019–2024 гг., следует из данных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Документ также предусматривает распространение этой нормы на комплексный план модернизации инфраструктуры. В будущем может потребоваться корректировка распределения бюджетных средств между проектами плана, отмечается в пояснительной записке.

Ранее законодательство предусматривало, что средства на нацпроекты могут быть перераспределены без поправок в бюджет только в 2019 г. Эта норма была принята в ноябре прошлого года.

Создать механизм перераспределения денег между нацпроектами в октябре предложил председатель комитета по бюджету Андрей Макаров. По его словам, если реализация каких-то программ тормозится, лучше не замораживать средства, а перебросить.