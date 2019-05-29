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Россия заняла 45-е место в рейтинге самых конкурентноспособных экономик

Швейцарская бизнес-школа IMD представила ежегодный рейтинг самых конкурентноспособных экономик мира. Список возглавил Сингапур, за год поднявшийся на две строчки. Он занял первое место впервые с 2010 г. Прошлогодний лидер, США, наоборот потерял две позиции и опустился на третье место. Вторым, как и в прошлом году, стал Гонконг.

В первую десятку также вошли Швейцария, Объединенные Арабские эмираты, Нидерланды, Ирландия, Дания, Швеция и Катар. Самый значительный скачок за год сделала Саудовская Аравия, поднявшаяся на 13 строчек с 39-го на 26-е место. Самое резкое падение продемонстрировала Чили – за год страна опустилась на семь позиций с 35-го на 42-е место.

Россия сохранила 45-е место в рейтинге. При этом по экономическим показателям страна в 2019 г. занимает 31-е место. По эффективности правительства – 47-е, по эффективности бизнеса – 53-е, по уровню инфраструктуры – 37-е. По сравнению с 2018 г. Россия продемонстрировала рост по всем показателям, кроме последнего. Соседями страны в рейтинге в этом году оказались Италия (44-е место) и Филиппины (46-е).

Всего в списке 63 страны. На последнем месте, как и в прошлом году, находится Венесуэла. Предпоследнее место сохранила Монголия. На третьей строчке с конца расположилась Аргентина, за год опустившаяся на пять позиций.

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