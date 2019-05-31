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Росстат проверит свое отделение в Тюмени после ошибки о добыче газа

Ведомости
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Росстат проведет в июне выездную комплексную проверку работы своего управления по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (Тюменьстат). Об этом рассказал «Интерфаксу» руководитель Росстата Павел Малков.

По его словам, сотрудники центрального аппарата Росстата выедут в Тюменскую область и автономные округа, где, в частности, проверят квалификацию сотрудников. По планам службы проверка будет проведена в течение июня, отметил он.

22 мая Росстат опубликовал доклад по промышленному производству за апрель, сообщив о рекордном с мая 2017 г. росте в 4,9% в годовом выражении. Также Росстат сообщал об увеличении добычи газа на 16%, хотя данные ЦДУ ТЭК указывали на рост всего на 3,5%.

На следующий день оценка роста была отозвана. Росстат пояснил, что была допущена ошибка: одно из предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе завысило данные о добыче газа.

После обнаружения ошибки и пересчета выяснилось, что добыча газа в апреле выросла не на 16%, а всего на 2,6%, добыча нефти – не на 7,4%, а на 2,5%. Это повлекло за собой снижение оценки роста добычи полезных ископаемых до 4,2% в годовом выражении с 6%, а всей промышленности – до 4,6% с 4,9%. Таким образом, рывка промышленности выявленная ошибка не отменила – темпы роста по-прежнему рекордные за два года.

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Экономика
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Чистая прибыль ВЭБа составила 17,6 млрд рублей

Ведомости
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Чистая прибыль ВЭБа по МСФО по итогам I квартала 2019 г. составила 17,6 млрд руб. против убытка в 21,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, следует из отчета госкорпорации.

Чистый процентный доход вырос на 35,8% до 16,7 млрд руб., а операционный доход вырос в два раза – до 20,1 млрд руб. Активы ВЭБа на 31 марта составили 3,25 млрд руб., сократившись на 3,2% из-за снижения кредитного портфеля и остатков денежных средств на счетах в банках.

Капитал за I квартал достиг 330,6 млрд руб. (+16,4%). На капитал повлиял рост чистой прибыли и субсидии из федерального бюджета. Обязательства ВЭБа на 31 марта составили 2,92 млрд руб., сократившись с начала года на 5%. Кредитный портфель ВЭБа после вычета резерва под обесценение составил 1,52 млрд руб., снизившись на 2,7% за счет погашения кредитов.

В конце 2018 г. был принят закон, расширивший полномочия и финансирование ВЭБа. В частности, теперь предусматривается докапитализация ВЭБа через механизм подписного капитала: средства предоставляются по мере возникновения потребности в инвестиционных ресурсах.

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Технологии
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«Пионер» решил показать полную версию фильма об Элтоне Джоне

Ведомости
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Сеть московских кинотеатров «Пионер» планирует показать оригинальную версию (с субтитрами) фильма «Рокетмен» о музыканте Элтоне Джоне, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора киносети Мэри Назари. По ее словам, соответствующее предложение уже направлено локальному прокатчику «Централ партнершип».

Пресс-служба «Централ партнершип» сказала изданию, что не комментирует переговоры с партнерами.

В киносеть «Пионер» входят четыре кинотеатра, главный из которых расположен на Кутузовском проспекте. Управляет «Пионером» ООО «Чентромобиле – Пионер», которым на паритетных началах владеют холдинг A&NN Investments Александра Мамута и Millhouse Романа Абрамовича.

Премьера фильма «Рокетмен» в России состоялась 30 мая в московском кинотеатре «Октябрь». Ведущий премьерного показа Михаил Козырев сообщил, что в российской версии фильма вырезали все сцены с мужскими поцелуями, гей-секс и многие фрагменты с наркотиками.

О том, что в фильме вырезаны сцены, также рассказал телеканалу «Дождь» кинокритик Егор Москвитин, который был на показе. Он отметил, что, в частности, был удален слайд из титров: фотография Элтона Джона с супругом, которая сопровождается комментарием, что музыкант встретил настоящую любовь.

Компания «Централ партнершип» в разговоре с ТАСС сообщила, что «в фильм были внесены изменения для соответствия картины законодательству России».

Позже Министерство культуры прокомментировало ситуацию, заявив, что не давало рекомендаций прокатчику об удалении сцен из фильма. По словам представителя ведомства, решение удалить сцены принадлежит исключительно самой компании.

Какие фильмы не разрешили показать в России

Бизнес
Новости

Калви попросил СКР разрешить ему участие в Петербургском экономическом форуме

Ведомости
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Адвокаты основателя Baring Vostok Capital Partners Майкла Калви, содержащегося под домашним арестом, подали прошение в Следственный комитет России (СКР) с просьбой разрешить бизнесмену участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает «Интерфакс». «Подали прошение вчера», – уточнил агентству представитель Baring Vostok. По его словам, пока СКР не ответил на запрос.

В понедельник, 27 мая, Baring сообщил, что Калви зарегистрирован как участник форума.

ПМЭФ пройдет 6–8 июня. Baring Vostok напомнил, что ежегодно принимает участие в работе ПМЭФа. Делегацию фонда на форуме в этом году возглавит старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева.

Ранее американский посол в России Джон Хантсман говорил, что отказался от участия в ПМЭФе из-за дела против Калви. Представитель госдепартамента 28 мая заявил ТАСС, что Вашингтон не будет отправлять правительственную делегацию на форум.

Калви, партнеров Baring Vostok Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, директора по инвестициям фонда Ивана Зюзина, бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова арестовали в середине февраля. Против них возбудили уголовное дело о мошенничестве. В апреле Калви и Кордичеву смягчили меру пресечения: их отправили под домашний арест. Другие фигуранты дела по-прежнему содержатся в следственном изоляторе. Их обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Все фигуранты, кроме Кордичева, не считают себя виновными.

Фигуранты дела Baring Vostok в суде. Фотографии

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Финансы
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«ФК Открытие» может выплатить Центробанку 2 млрд рублей дивидендов

Ведомости
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Совет директоров банка «ФК Открытие» рекомендовал годовому собранию акционеров направить на выплату дивидендов за 2018 г. 2 млрд руб., говорится в материалах кредитной организации.

Чистая прибыль банка по итогам года по МСФО достигла 90 млрд руб. против в 426,8 млрд руб. убытка годом ранее. О санации «ФК Открытие» ЦБ объявил в августе 2017 г., позже регулятор забрал на санацию и Бинбанк. В начале 2019 г. Бинбанк был присоединен к «ФК Открытие». Объединенный банк подконтролен ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора.

Предправления банка Михаил Задорнов в апреле говорил о готовности выплатить ЦБ дивиденды. Замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова отмечала, что выплата дивидендов прошедшими санацию банками является логичным шагом, поскольку ЦБ нуждается в возврате средств, потраченных на оздоровление банковского сектора в 2017–2018 гг.

Как указывалось в презентации банка, в 2019 г. он намерен увеличить корпоративный кредитный портфель на 58% до 963 млрд руб., розничный – на 64,4% до 355 млрд руб., портфель кредитов малому и среднему бизнесу – на 120% до 198 млрд руб.

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Политика
Новости

Россия расширила черный список представителей Евросоюза

Ведомости
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Россия расширяет ответный список представителей стран-членов и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в страну, сообщается на сайте Министерства иностранных дел. Отмечается, что число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком ЕС. В представительство Евросоюза в России направлена нота о принятом решении.

В МИД России подчеркнули, что Евросоюз в последнее время ввел в одностороннем порядке ограничения в отношении некоторых российских граждан. При этом основанием для таких мер являются «бездоказательные, а порой абсурдные» обвинения. Российское внешнеполитическое ведомство указывает, что принятое решение является соразмерным ответом на действия ЕС.

В марте ЕС ввел санкции против восьми россиян из-за конфликта в Керченском проливе. Санкции предполагают запрет на въезд и блокировку активов в Евросоюзе.

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Политика
Новости

Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата

Ведомости
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Власти Косова объявили персоной нон грата российского дипломата, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. Об этом сообщил на своей странице в Faceboоk премьер-министр этой непризнанной республики Рамуш Харадинай. По его словам, Краснощекову приказано покинуть территорию Косова.

Как пояснил Харадинай, такое решение вызвано «действиями россиянина, направленными против конституционного строя Косова, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности».

Краснощеков 28 мая был задержан сотрудниками косовского спецназа, которые проводили спецоперацию в общинах на севере края, где проживают сербы. Президент Косова Хашим Тачи заявил, что россиянин использовал дипломатический статус, чтобы помешать проведению полицейской операции. Российский МИД назвал случившееся провокацией, направленной на устрашение и выдавливание неалбанского населения.

Позже Краснощеков был освобожден и доставлен в больницу с тяжелыми травмами головы и лица. Он был переведен на лечение в Военно-медицинскую академию в Белграде.

Москва предпримет необходимые дипломатические демарши в связи с нападением в Косове на сотрудника миссии ООН, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Он отметил, что Краснощеков находился при исполнении своих обязанностей и не должен подвергаться насилию.

Республика Косово объявила о своей независимости от Сербии в 2008 г. Россия независимость Косова не признает.

Политика
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Жителям Березников выплатят более 1 млрд рублей после аварии на руднике «Уралкалия»

Ведомости
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Вице-премьер России Дмитрий Козак по итогам совещания по поводу ликвидации последствий затопления рудника Верхнекамского месторождения в Березниках поручил выделить более 1,037 млрд руб. на выплаты местным жителям, следует из материалов на сайте правительства. Средства будут в равных долях (по 1/3 от общей суммы) выделены бюджетом Пермского края, федеральным бюджетом и компанией «Уралкалий».

«Уралкалию» также поручено ускорить работы по восстановлению гидроизоляционной перемычки между рудниками в подтопляемой зоне. Кроме того, Козак поручил признать еще 15 многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу. Согласно поручению вице-премьера, необходимо к октябрю 2021 г. завершить строительство жилья для переселения жителей из этих домов.

В октябре 2006 г. на руднике «Уралкалия» в Березниках произошла авария: на одном из участков было обнаружено увеличение притока рассола. В июле 2007 г. в районе аварийной шахты произошел провал грунта над карстовой полостью, из-за этого в зоне оседания почвы оказался участок железнодорожного полотна в районе станции Березники, а также ряд жилых домов. Впоследствии в городе появилось не менее четырех провалов различного диаметра.

В 2016 г. президент Владимир Путин потребовал наказать виновных в затягивании переселения жителей Березников из аварийных домов. На руднике «Соликамск-2» в Пермском крае в мае 2018 г. было зафиксировано образование новой воронки. Компания «Уралкалий» обещала минимизировать последствия этого инцидента.

Березники Уралкалия

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Политика
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Партия «Слуга народа» успела пройти все процедуры для участия в выборах в Верховную раду

Ведомости
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Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского успела перерегистрировать в министерстве юстиции Украины нового лидера партии, что позволит ей принять участие в предстоящих выборах в Верховную раду. Такие данные опубликовала платформа Opendatabot – украинский сервис, агрегирующий открытые данные государственных ведомств страны. Впоследствии эту информацию подтвердила на своей странице Facebook заместитель министра юстиции Украины по вопросам госрегистрации Ирина Садовская: «Документы партии "Слуга народа" поступили в министерство юстиции Украины и были рассмотрены в сроки, предусмотренные законодательством. На момент публикации изменения по указанной партии были внесены в государственный реестр».

Политтехнолог Дмитрий Разумков, один из главных советников Зеленского в президентской кампании 2019 г. и директор компании политического консалтинга Ukrainian Politconsulting Group, на брифинге 27 мая заявил о том, что возглавил партию. «Недавно прошел съезд партии «Слуга народа», были проведены изменения в руководстве партии: Иван Баканов в связи с тем, что он ушел на государственную службу, он не мог занимать дальше эту должность, и партия доверила выполнять эти функции мне», – передает его слова УНИАН. Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины. Он будет курировать борьбу с коррупцией и организованной преступностью.

Ранее украинские СМИ сообщали, что «Слуга народа» может не успеть пройти все необходимые процедуры для участия в выборах. Издание «Киеввласть» со ссылкой на свои источники, близкие к штабу партии, написало о том, что минюст страны усомнился в легитимности съезда, так как Зеленский поспешил с назначением Баканова первым замглавы СБУ, вследствие чего Баканов по закону потерял право подписи на партийном съезде.

В день своей инаугурации, 20 мая, Зеленский заявил о намерении досрочно прекратить полномочия парламента, поскольку жители Украины почти не доверяют народным депутатам действующего созыва. Внеочередные выборы назначены на 21 июля. Если бы парламент не был распущен, очередные выборы должны были бы пройти осенью.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

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Экономика
Новости

«Сбербанк CIB»: ЦБ может до конца года дважды снизить ключевую ставку

Ведомости
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Центробанк может дважды в течение 2019 г. снизить ключевую ставку, предположительно в июне и декабре, пишут аналитики «Сбербанк CIB». Еще одного снижения ключевой ставки следует ожидать в середине 2020 г. Такое решение регулятора будет являться логичным следствием замедления инфляции, указывают они. Одновременно «Сбербанк CIB» понизил прогноз инфляции на конец 2019 г. с 4,7 до 4,5%, поскольку фактическая инфляция с марта по май оказалась меньше, чем ожидалось.

В апреле Центробанк в третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, но допустил ее снижение в том случае, если экономика будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом. 30 мая председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о готовности регулятора снизить ключевую ставку уже во II–III квартале 2019 г. Следующее решение о ключевой ставке совет директоров ЦБ должен принять 14 июня.

По информации ЦБ, двух повышений ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 г. оказалось достаточно для ограничения инфляционных рисков. По прогнозу ЦБ, к целевым для регулятора 4% годовая инфляция вернется в первой половине 2020 г. Ключевыми факторами ускорения инфляции ЦБ называет повышенные инфляционные ожидания населения и внешние риски.

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Политика
Новости

Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»

Ведомости
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Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность» (ранее называлась «Блок Петра Порошенко»), сменив на должности председателя Виталия Кличко, передает «Укринформ». Такое решение было принято 31 мая на съезде партии.

Порошенко после проигрыша на президентских выборах в апреле заявил, что не намерен уходить из политики. Бывший президент 30 мая сообщил, что вступил в партию «Европейская солидарность».

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины назначены на 21 июля. О роспуске парламента страны Зеленский заявил в своей речи после инаугурации 20 мая.

Социологическая группа «Рейтинг» в опросе, который прошел 16–21 мая, выяснила, что за партию Порошенко готовы голосовать 8,8% украинцев. Ни при каких обстоятельствах ее не поддержат 51,9% опрошенных. Партия Зеленского «Слуга народа», согласно опросу, является лидером во всех макрорегионах.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

Бизнес
Новости

Роспотребнадзор разъяснил правила продажи стейков в общепите

Ведомости
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Руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова разъяснила территориальным органам ведомства и предприятиям общепита правила продажи блюд из непереработанного сырья, следует из письма, опубликованного на сайте ведомства. Речь идет о стейках с прожаркой rare и medium, мясных и рыбных тартарах, суши и строганине.

В своем письме Попова разъясняет, что кафе и рестораны, в том числе сетевые, вправе готовить такие блюда, если они подаются как индивидуальный заказ клиента. Также она уточнила, что кафе и рестораны обязаны приобретать сырье для таких блюд, только если у производителей есть документы, подтверждающие качество и безопасность мяса, а также самостоятельно проводить производственный контроль используемого сырья и готовой продукции. Территориальным органам Роспотребнадзора Попова пояснила, что административные санкции из-за наличия в меню ресторанов таких блюд «не применялись и не могут быть применены».

Ранее российские рестораторы пожаловались в СМИ на то, что де-факто стейки находятся под запретом. Как рассказал «РИА Новости» президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, на практике представители Роспотребнадзора не штрафовали предприятия за стейки «с кровью», но такая возможность у ведомства есть. «Больше года назад ведомство получило право осуществлять так называемые контрольные закупки – вот при такой-то закупке и можно измерить температуру стейка и при желании выставить немалый штраф. То, что норма «спящая», не снимает ее опасности», – заявил Бухаров.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в своем ежегодном докладе президенту также предложил официально разрешить российским ресторанам подавать стейки «с кровью», что, по его данным, не допускается действующими санитарными нормами для общепита, сообщало «РИА Новости».

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