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Росстат проверит свое отделение в Тюмени после ошибки о добыче газа

Росстат проведет в июне выездную комплексную проверку работы своего управления по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (Тюменьстат). Об этом рассказал «Интерфаксу» руководитель Росстата Павел Малков.

По его словам, сотрудники центрального аппарата Росстата выедут в Тюменскую область и автономные округа, где, в частности, проверят квалификацию сотрудников. По планам службы проверка будет проведена в течение июня, отметил он.

22 мая Росстат опубликовал доклад по промышленному производству за апрель, сообщив о рекордном с мая 2017 г. росте в 4,9% в годовом выражении. Также Росстат сообщал об увеличении добычи газа на 16%, хотя данные ЦДУ ТЭК указывали на рост всего на 3,5%.

На следующий день оценка роста была отозвана. Росстат пояснил, что была допущена ошибка: одно из предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе завысило данные о добыче газа.

После обнаружения ошибки и пересчета выяснилось, что добыча газа в апреле выросла не на 16%, а всего на 2,6%, добыча нефти – не на 7,4%, а на 2,5%. Это повлекло за собой снижение оценки роста добычи полезных ископаемых до 4,2% в годовом выражении с 6%, а всей промышленности – до 4,6% с 4,9%. Таким образом, рывка промышленности выявленная ошибка не отменила – темпы роста по-прежнему рекордные за два года.