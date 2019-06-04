Экономика

Новости

Всемирный банк в третий раз за год понизил оценку роста ВВП России

Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций». При этом прогнозы по темпам роста ВВП на 2020-2012 гг. остались неизменными — на уровне 1,8%.

Авторы доклада объясняют такую динамику прежде всего сокращением добычи нефти, ужесточением денежно-кредитной политики и повышением НДС в России. В начале 2019 г. деловая активность в отраслях промышленности России упала — такими были последствия сокращения нефтедобычи в рамках договоренностей стран ОПЕК, говорят во Всемирном банке. Повышение НДС снизило объемы розничных продаж, а нестабильность текущей политической ситуации в России не привлекает частных инвесторов, отмечается в докладе.

Несмотря на ужесточение международных экономических санкций против России и давление на финансовые рынки, российская экономика в прошлом году выросла на рекордные 2,3%, говорится в докладе Всемирного банка. По мнению экспертов ВБ, российскую экономику в 2018 г. поддержал рост цен на нефть, чистый экспорт, а также развитие проектов в области строительства и энергетики, проведение Чемпионата мира по футболу.

Это не первое понижение прогноза Всемирного банка по росту ВВП России в 2019 г. В апреле он был снижен до 1,4% по сравнению с 1,5%, которые ожидали эксперты в январе 2019 г. Главным фактором, который способен повлиять на профицит российского бюджета, эксперты ВБ назвали тогда высокие цены на нефть. Но в среднесрочной перспективе цены могут снижаться, а настроение на финансовых рынках ухудшаться, предупредил Всемирный банк. Также в перспективе против России могут быть расширены санкции. Эти ожидания стали еще одной причиной пересмотра оценки Всемирного банка в апреле.

В январе 2019 г. Всемирный банк также обновил прогнозы по росту ВВП в России в сторону понижения: тогда эксперты ВБ заявили, что в 2019 г. российская экономика вырастет на 1,5% вместо 1,8%, ожидавшихся ранее.