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Сечин: США теряют позиции мирового лидера

В последнее время США теряют свои позиции в мире, считает главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Об этом он заявил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019). Китай уже сейчас превосходит США, а к 2050 г. это превосходство станет двукратным, прогнозирует топ-менеджер.

В этих условиях США стремятся затормозить рост конкурентов, теряя при этом моральный авторитет, добавил Сечин. Примером такого поведения, по его мнению, является блокирование развития компаний-конкурентов, в частности, претензии к газопроводу «Северный поток – 2».

Накануне «Роснефть» и государственное энергетическое управление Китая подписали положение о российско-китайском энергетическом бизнес-форуме. Подписание состоялось в присутствии лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал, что США будут доминировать в мире в экономическом плане на протяжении ближайших 40 лет, но затем произойдет ослабление американской экономики. По его мнению, в течение этих 40 лет Вашингтон будет вести себя эгоистично в экономических вопросах.

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