Сечин: США теряют позиции мирового лидера
В последнее время США теряют свои позиции в мире, считает главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Об этом он заявил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019). Китай уже сейчас превосходит США, а к 2050 г. это превосходство станет двукратным, прогнозирует топ-менеджер.
В этих условиях США стремятся затормозить рост конкурентов, теряя при этом моральный авторитет, добавил Сечин. Примером такого поведения, по его мнению, является блокирование развития компаний-конкурентов, в частности, претензии к газопроводу «Северный поток – 2».
Накануне «Роснефть» и государственное энергетическое управление Китая подписали положение о российско-китайском энергетическом бизнес-форуме. Подписание состоялось в присутствии лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.
Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал, что США будут доминировать в мире в экономическом плане на протяжении ближайших 40 лет, но затем произойдет ослабление американской экономики. По его мнению, в течение этих 40 лет Вашингтон будет вести себя эгоистично в экономических вопросах.
Самые яркие стенды бизнеса на ПМЭФ-2019
Это стенд сразу семи институтов развития: ВЭБ.РФ, Российского экспортного центра, Корпорации развития малого и среднего бизнеса, ДОМ.РФ, МОНОГОРОДА.РФ, ВЭБ Инноваций и Фонда развития Дальнего Востока. Стенд задуман как модель утопающего в цветах городского квартала с российскими товарами, у которых есть экспортный потенциал
У компаний, пожалуй, самый яркий стенд среди всех участников ПМЭФ. На одной из его сторон выложена из натуральных роз картина разводного Дворцового моста в Петербурге
На стенде Сбербанка в последние годы все время бывают роботы. В этом году – робот, который может доставлять корреспонденцию или нетяжелые грузы внутри офиса. Во время форума роботы будут развозить подарки участникам
У «Тинькофф банка» можно сдать биометрические данные в Единую государственную биометрическую систему, а также посмотреть презентацию (на фото), как банк использует эти данные для идентификации клиентов
Стулья сделаны из 22 картонных коробок. Все, что есть на стенде (включая холодильник), после ПМЭФ будет отправлено на переработку. Рядом со стендом есть контейнеры для раздельного сбора мусора
На стенде крупнейшей российской нефтяной компании много говорится о ее цифровой трансформации. Например, концепцией «Цифровой завод» предусмотрен контроль за здоровьем и самочувствием персонала с помощью браслетов
Есть даже дрон. С его помощью можно следить за положением дел на месторождении, в том числе контролировать безопасность
ВТБ – генеральный партнер форума, и его стенд находится в самом центре главного выставочного павильона. Украшает стенд большой шар из плазменных панелей
Госбанк угощает участников ПМЭФ молоком и мороженым
На стенде можно поиграть в настольный футбол, представив себя футболистом на «Открытие арена» (стадион московского «Спартака» в столичном районе Тушино)
На стенде компании можно узнать о ее инвестиционных и социальных проектах
На стенде компании огромные плазменные экраны с красивыми графикой и словами