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Кудрин отказался войти в общественный совет при Росстате

Ведомости
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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин не принял предложение министра экономического развития Максима Орешкина войти в состав общественного совета при Росстате, передает «Интерфакс». Счетная палата управляет аудитом Росстата, пояснил Кудрин. «Здесь у меня конфликт интересов, я не смогу в общественный совет», – сказал он на сессии Петербургского международного экономического форума.

Орешкин предложил Кудрину войти в общественный совет при Росстате для выработки и утверждения дорожной карты по совершенствованию службы статистики.

Ранее Кудрин заявил, что Росстат необходимо вывести из-под контроля Минэкономразвития. Он считает, что служба статистики не должна зависеть от органов, которые планируют экономическую политику. По мнению Кудрина, в том, что Росстат подчиняется Минэкономразвития, есть конфликт интересов.

Орешкин на это возразил, что, пока Росстат не был закреплен ни за одним из министерств, а был формально независимым, качество его материального обеспечения оставляло желать лучшего, что влияло на полноту сбора данных и качество статистики.

10 цитат председателя Счетной палаты

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Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова

Ведомости
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Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор. Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции Петербургского международного экономического форума.

«Все то, о чем вы рассказали, изучу лично», — пообещал Кобяков журналистам (его цитирует «Интерфакс»). Он отметил, что «за обман и за подтасовку фактов есть статья». Советник президента также заявил, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и генеральный прокурор Юрий Чайка обеспечат надзор за происходящим. «Посмотрим, проверим, изучим», — резюмировал Кобяков.

Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве, он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. Как утверждает МВД, при себе у журналиста были пакеты с метилэфедроном, а в квартире обнаружился кокаин. Голунов не признал вину и заявил, что эти вещества ему подбросили. 

Одиночные пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова

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Бизнес
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Japan Tobacco оценила долю фальсификата на российском рынке табака

Ведомости
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Доля фальсифицированных табачных изделий на российском рынке составляет 10,3%, заявил исполнительные вице-президент японской компании Japan Tobacco Муцуо Иваи. Об этом он сказал на сессии Петербургского международного экономического форума (его слова приводит «Интерфакс»). По оценке Иваи, бюджет России потерял 72 млрд руб. из-за не поступивших в бюджет налогов.

По мнению вице-президента Japan Tobacco, решить проблему незаконной дистрибуции может введение отслеживания продукции, в которой используются технологии цифровой маркировки. Иваи напомнил, что в России внедряется цифровая маркировка сигарет, и с июля реализация продукции без маркировки будет запрещена.

Japan Tobacco представлена более чем в 120 странах. Компания выпускает сигареты под брендами Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour и LD.

В России у японской компании пять фабрик. Как сообщил Иваи, объем инвестиций компании в российский рынок достиг $4,6 млрд. После покупке «Донского табака» Japan Tobacco стала лидером табачного рынка с долей около 40%. 

Политика
Новости

Задержанного журналиста Голунова направили в больницу

Ведомости
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Врачи приняли решение отправить задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на обследование, его везут в больницу. Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и подтвердил сотрудник «Ведомостей».

В субботу суд должен был избрать задержанному меру пресечения, однако Голунов почувствовал себя плохо в изоляторе временного содержания. Приехавшие к нему врачи скорой помощи заподозрили у журналиста перелом ребер и сотрясение мозга.

Пока неизвестно, состоится ли сегодня заседание суда по делу Голунова. Как передает «Медуза», журналистам, ожидающим у здания Никулинского суда, сообщили, что ждать заседания сегодня бессмысленно. Адвокат журналиста Дмитрий Джулай не подтвердил информацию о госпитализации его подзащитного. Сам защитник сообщил, что едет к суду. Столичный главк МВД подтвердил информацию о том, что Голунов направлен на обследование, но о госпитализации в сообщении полиции не говорится. 

Голунов был задержан 6 июня, он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. Как утверждает МВД, у журналиста при задержании были изъяты пакеты с метилэфедроном, а позже при обыске в квартире обнаружен кокаин. Голунов свою вину не признал и заявил, что эти вещества ему подбросили.

Своему адвокату Дмитрию Джулаю журналист рассказал, что после задержания его избили, МВД опровергает эту информацию. По словам корреспондента, его возили на медосвидетельствование, где зафиксировали только ушиб спины, а ушиб грудной клетки и удар по виску – не стали.

Секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников сообщил «Ведомостям», что во время встречи с Голуновым не заметил у него явных повреждений, только ссадины и царапины. По словам Мельникова, на условия содержания журналист не жаловался.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова

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Политика
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Врачи заподозрили у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга

Ведомости
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Журналист «Медузы» Иван Голунов почувствовал себя плохо в изоляторе временного содержания, сообщил правозащитник Павел Чиков. По его словам, приехавшие на место врачи скорой помощи заподозрили у задержанного корреспондента перелом ребер и сотрясение головного мозга. Было решено, что ему необходимы дополнительные обследования. Однако начальник следственной части отказал в госпитализации, добавил Чиков.

Голунов был задержан 6 июня, он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. Как утверждает МВД, у журналиста при задержании были изъяты пакеты с метилэфедроном, а позже при обыске в квартире обнаружен кокаин. Голунов свою вину не признал и заявил, что эти вещества ему подбросили.

Своему адвокату Дмитрию Джулаю журналист рассказал, что после задержания его избили, МВД опровергает эту информацию. По словам корреспондента, его возили на медосвидетельствование, где зафиксировали только ушиб спины, а ушиб грудной клетки и удар по виску – не стали.

Как рассказал Голунов телеканалу «Дождь», по голове его ударили в ОВД, когда он начал настаивать на том, что дальнейшие действия полицейских должны осуществляться только в присутствии адвоката. Ушибы груди и спины, по словам журналиста, он получил позже, когда его привезли на экспертизу, – при падении с лестницы.

Сейчас Голунов находится в изоляторе временного содержания. По его словам, допросы, экспертизы и очные ставки закончились через 30 часов после задержания, все это время он не ел и практически не спал. Ожидается, что 8 июня Никулинский суд Москвы выберет Голунову меру пресечения.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова

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«Дождь» рассказал об условиях содержания Голунова в изоляторе

Ведомости
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Задержанный корреспондент «Медузы» Иван Голунов находится в изоляторе временного содержания. В камере, где он содержится, есть три железные кровати, стол, скамья и туалет за тонкой перегородкой. Об этом сообщила журналистка телеканала «Дождь», посетившая задержанного.

По словам Голунова, в изоляторе лучше, чем в отделении полиции, где он провел больше суток. «Мне передали продукты, сводили в душ», – рассказал он «Дождю». По словам Голунова, допросы, экспертизы и очные ставки закончились через 30 часов после задержания, все это время он не вспоминал про еду. «Мне даже в голову не приходило поесть, наверное, это из-за стресса. В изоляторе я поел сухой паек, галеты – хорошая вещь», – рассказал журналист.

Также Голунов пояснил, как получил травмы при задержании. На медосвидетельствовании у него зафиксировали ушиб спины, а ушиб грудной клетки и удар по виску – не стали, утверждает журналист. «По голове меня ударили после того, как произошел досмотр: когда был обнаружен тот самый пакет (с наркотическим веществом. – Ред.), я стал настаивать, что дальнейшие действия должны проходить только в присутствии адвоката, иначе им придется на экспертизы-допросы меня нести, сотрудник рассердился и ударил дважды по виску, но не сильно», – рассказал Голунов.

Ушибы груди и спины, по словам журналиста, он получил позже, когда его привезли на экспертизу. «В медцентре я снова заявил, что считаю происходящие действия незаконными, вцепился за лавочку, а оперативники стали меня отрывать и тащить к выходу. Спускаясь, мы упали», – сказал он.

Голунов также сообщил, что в отделении полиции ему не угрожали и на него не давили, если не считать давлением то, что ему не давали связаться с адвокатом и близкими. Но за две недели до случившегося, по словам журналиста, ему поступали угрозы.

Голунов был задержан 6 июня, но известно об этом стало только на следующий день. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям – о приготовлении к преступлению (ст. 30 УК) и о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (228.1 УК). По данным МВД, у журналиста были обнаружены пакеты с метилэфедроном и кокаином. Голунов свою вину не признал и заявил о том, что эти вещества ему подбросили.

Экономика
Новости

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты

Ведомости
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Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума. «Встречаются центральные банки, обсуждают, стоит или не стоит это делать, как это делать, в какие сроки это делать», – приводит слова министра «Интерфакс».

В заключительный день ПМЭФ-2019 Орешкин провел переговоры с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым. Они оба возглавляют рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, которую Белоруссия и Россия решили создать в конце прошлого года.

Орешкин рассказал, что во время переговоров на ПМЭФ они с белорусским коллегой прошлись по всем направлениям Союзного договора от 1999 г., чтобы наметить план действий, понять, что нужно делать дальше и в какие сроки какие решения принимать. Следующая встреча на уровне министров запланирована на 15 июня, она пройдет в Москве.

Эмоции участников ПМЭФ-2019

Политика
Новости

На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержания

Ведомости
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У Никулинского суда Москвы, где 8 июня должно пройти заседание по избранию меры пресечения журналисту «Медузы» Ивану Голунову, начались задержания. Об этом сообщил в Facebоok член федерального совета движения «Голос» Станислав Андрейчук.

По данным «МБХ медиа», задержали журналиста «Таких дел» Сергея Карпова и главного редактора этого портала Анастасию Лотареву, а также Александру Чугорину. Они участвовали в одиночных пикетах. Информацию о задержании Карпова подтверждает специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар. Журналиста увезли в ОВД «Раменки», написал он в Faceboоk.

Накануне одиночные пикеты в поддержку Голунова проходили у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, а также в Санкт-Петербурге – у Гостиного Двора. В столице пикеты длились почти 18 часов. По данным «ОВД-инфо», в общей сложности на них были задержаны 17 человек, большинство из них отпустили без протокола после проверки документов.

Голунов был задержан 6 июня, но известно об этом стало только на следующий день. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям – о приготовлении к преступлению (ст. 30 УК) и о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (228.1 УК). Голунов свою вину не признал и заявил о том, что эти вещества ему подбросили.

Как утверждает МВД, при личном досмотре после задержания у журналиста были обнаружены пять свертков с наркотическим средством метилэфедроном. Позже в квартире журналиста, по данным полиции, был найден кокаин.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Авто
Новости

Правительство Франции готово сократить свою долю в Renault в интересах альянса с Nissan

Ведомости
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Франция готова рассмотреть вопрос о сокращении своей доли в автопроизводителе Renault в интересах консолидации альянса с японским холдингом Nissan. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министра финансов Франции Бруно Ле Мэра.

Сейчас правительству Франции принадлежит 15,01% акций Renault. По словам Ле Мэра, сокращение этой доли не будет для Парижа проблемой, если это поможет создать более прочный альянс с Nissan и укрепить автомобильный сектор Франции.

6 июня стало известно, что правительство Франции попросило отложить голосование по вопросу объединения Renault с автоконцерном Fiat Chrysler Automobiles. Предполагалось, что в объединенной компании сторонам будет принадлежать на 50% акций. В результате совет директоров Renault по итогам многочасового заседания так и не смог принять решение об объединении. Fiat Chrysler отозвал свое предложение о слиянии, обвинив Париж в срыве сделки.

По словам министра финансов Франции, Renault «следует консолидировать альянс» с Nissan, прежде чем обсуждать другие сделки по объединению. «Все нужно выполнять в правильном порядке», – подчеркнул он.

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Технологии
Новости

NASA оценило стоимость путешествия космических туристов на МКС

Ведомости
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Затраты на доставку туристов на Международную космическую станцию (МКС) и обратно на Землю, а также месяц пребывания в космосе составят $59 млн. Такие данные привел финдиректор Национального управления США по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) Джефф Девит, сообщает CBS News.

Пребывание космических туристов на МКС будет стоить $35 000 за ночь, или около $1 млн за месяц. Основные затраты придутся на трансфер. Места на борту космического корабля Boeing CST-100 Starliner и SpaceX Crew Dragon обойдутся в $58 млн, уточнил Девит. Однако конечная цена зависит от компании – владельца космического корабля.

Стоимость места на борту российского «Союза» для США составляет $80 млн, уточнил финдиректор NASA.

Коммерциализация полетов на МКС позволит NASA аккумулировать средства на проект высадки астронавтов на Луну к 2024 г. Это станет первым этапом устойчивого присутствия человека на Луне и подготовки к полетам на Марс, заявляли ранее представители агентства.

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Технологии
Новости

Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»

Ведомости
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«Первый канал» планирует новый сезон музыкального шоу «Голос. Дети». Об этом сообщил гендиректор телеканала Константин Эрнст, передает «РИА Новости». Закрывать шоу после скандала с результатами в финале шестого сезона конкурса канал не планирует, заверил Эрнст.

Победительницей финала шестого сезона, состоявшегося 26 апреля, стала Микелла Абрамова – дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Она набрала 56,5% голосов телезрителей. Однако уже на следующий день «Первый канал» заявил о проверке результатов из-за «некоторых аномальностей» при голосовании.

Специалисты Group-IB, проводившие проверку, выявили массированную автоматизированную отправку sms-сообщений в пользу Абрамовой. Как сообщалось, в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8000 sms-сообщений. Стоимость такой накрутки могла составлять около 2–3 млн руб., отмечала Group-IB.

После этого «Первый канал» аннулировал результаты финала шестого сезона проекта и объявил о проведении спецвыпуска в с участием всех финалистов. Абрамова отказалась участвовать в нем. Все финалисты были объявлены победителями конкурса и получили приз в 1 млн руб. Абрамова отдала свой приз на благотворительность.

Выбор редактора
Политика
Новости

Мадуро открыл границу Венесуэлы с Колумбией

Ведомости
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился открыть границу своей страны с Колумбией, сообщил он в своем аккаунте в Twitter. Погранпереходы в штате Тачира будут открыты с 8 июля. «Мы – мирный народ, который твердо защищает свою независимость и право на самоопределение», – заверил Мадуро.

Венесуэла закрыла сухопутную границу с Колумбией в феврале. Причиной этого стали подозрения в возможном ввозе оружия под видом гуманитарной помощи США. О планирующихся поставках гуманитарной помощи через соседние с Венесуэлой государства ранее заявляла оппозиция. После этого Мадуро также распорядился закрыть границу с Бразилией.

В январе спикер национальной ассамблеи Венесуэлы, лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали большинство стран Запада, включая США, Великобританию, Канаду и Австралию. Однако, несмотря на ужесточение санкций Запада против Мадуро и его окружения, а также новые ограничения против венесуэльской нефтегазовой государственной компании PDVSA, оппозиции не удалось добиться отставки действующего лидера.

В начале мая Гуайдо в интервью The Washington Post признал, что попытка госпереворота в Венесуэле закончилась провалом. В числе допущенных оппозицией ошибок он назвал расчет на поддержку со стороны армии. Также Гуайдо заявил о готовности принять военную помощь США, если она будет предложена.

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