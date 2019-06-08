Кудрин отказался войти в общественный совет при Росстате
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин не принял предложение министра экономического развития Максима Орешкина войти в состав общественного совета при Росстате, передает «Интерфакс». Счетная палата управляет аудитом Росстата, пояснил Кудрин. «Здесь у меня конфликт интересов, я не смогу в общественный совет», – сказал он на сессии Петербургского международного экономического форума.
Орешкин предложил Кудрину войти в общественный совет при Росстате для выработки и утверждения дорожной карты по совершенствованию службы статистики.
Ранее Кудрин заявил, что Росстат необходимо вывести из-под контроля Минэкономразвития. Он считает, что служба статистики не должна зависеть от органов, которые планируют экономическую политику. По мнению Кудрина, в том, что Росстат подчиняется Минэкономразвития, есть конфликт интересов.
Орешкин на это возразил, что, пока Росстат не был закреплен ни за одним из министерств, а был формально независимым, качество его материального обеспечения оставляло желать лучшего, что влияло на полноту сбора данных и качество статистики.