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Кудрин предложил вывести Росстат из-под контроля Минэкономразвития

Росстат не должен зависеть от органов, которые планируют экономическую политику, поэтому его необходимо вывести из-под контроля Министерства экономического развития, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом он сказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019), его слова приводит «РИА Новости».

По мнению Кудрина, в том, что Росстат подчиняется Минэкономразвития, есть конфликт интересов. «Мы всегда думали, что это не так уж важно», – сказал Кудрин, отметив, что сейчас он уже уверен, что экономическое ведомство не должно контролировать статистическую службу.

В конце прошлого года министр финансов Антон Силуанов заявил, что Росстат нуждается в реформировании и обновлении методов работы. По его мнению, служба статистики – это важнейшее ведомство, которое пользуется устаревшими технологиями и старейшими инструментами.

В частности, у Силуанова были претензии к тому, как считаются реальные доходы населения. Министр отметил, что сейчас требования к Росстату возросли, потому что его отчетность необходима для реализации национальных проектов.

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