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Путин сравнил торговые войны с боями без правил

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Президент Владимир Путин сравнил разгорающиеся в мире торговые войны с боями без правил и предложил вывести из-под санкций товары социально-гуманитарной сферы. «Фактически, идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами», – заявил он на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (слова Путина приводит «Интерфакс»).

По мнению президента, в таких условиях необходимо утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия. В качестве первого шага Путин предложил вывести из-под торговых и санкционных ограничений товары первой необходимости, лекарства, медицинское оборудование.

Ранее Путин, отвечая на вопросы журналистов на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, прокомментировал торговую войну Китая и США китайской поговоркой. «Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это все закончится», – сказал президент. Он также заявил о попытке Вашингтона вытолкнуть с глобального рынка компанию Huawei и назвал это первой технологической войной.

О Зеленском, Калви и Huawei. Яркие высказывания Путина на ПМЭФ

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Летчики-испытатели воссоздадут заход на посадку разбившегося SSJ100

Ведомости
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Летчики-испытатели на самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) проведут эксперимент в аэропорту «Жуковский», полностью воссоздав заход на посадку разбившегося в «Шереметьево» самолета. Об этом в субботу сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах. По словам собеседника агентства, самолет в точности повторит в небе заход на посадку, все действия экипажа в кабине, основываясь на данных, зафиксированных бортовыми самописцами.

Позже летчик-испытатель Магомед Толбоев рассказал радиостанции «Говорит Москва», как будет проходить реконструкция. По его словам, воссоздание полета могут организовать в аэропорту «Жуковский», где находится летно-исследовательский институт имени М. М. Громова. Сначала аварийная посадка будет смоделирована на компьютере, а затем полученную картину летчик-испытатель должен будет полностью реализовать на тренажере 10–15 раз. «После этого уже реальный самолет, реальная полоса, реальная станция, посадка, скорость и так далее», – сказал Толбоев.

Летчик отметил, что безопасность испытаний будет обеспечена в полном объеме. «У летчиков-испытателей ничего не упадет. Падает у дилетантов», – заявил он.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет сообщил, что для оценки действий экипажа SSJ100 планируется провести ряд экспериментов на тренажере.

Самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в «Шереметьево» вечером 5 мая. По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погиб 41 человек.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

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Израиль отказался поддержать три пункта декларации на саммите в Душанбе

Ведомости
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Израиль выступил против трех пунктов итоговой декларации на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), передает корреспондент «Ведомостей». Саммит состоялся 15 июня в Душанбе, представитель Израиля на нем не выступал. Текст итоговой декларации опубликован на сайте Кремля.

О возражениях Израиля говорится в примечании к документу, принятому участниками СВМДА, в число которых входят Россия, Китай, Палестина, Иордания, Пакистан, Индия и др. В частности, страна выступила против пункта, в котором высказано возражение против «любого одностороннего решения, которое может привести к изменению статус-кво священного города Иерусалим». Ранее США в одностороннем порядке признали Иерусалим столицей Израиля, против чего категорически возражает Палестина.

Израиль также не признал пункт декларации о ядерной сделке с Ираном. В нем говорится, что участники СВМДА подтверждают свою неизменную поддержку соглашения с Тегераном. Ранее из этого договора в одностороннем порядке вышли США, введя при этом новые санкции в отношении Ирана.

Кроме того, Израиль выступил против пункта о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового поражения.

Участники саммита позицию Израиля пока не комментировали. Против принятия декларации ни одна из стран – участниц форума не возражала. Представитель Израиля на саммите не выступал, хотя предварительно его выступление было запланировано, сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к организаторам форума.

СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 г., его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств Азии, восемь стран и пять международных организаций входят в Форум в качестве наблюдателей. С 2014 г. штаб-квартира СВМДА находится в Астане. Таджикистан председательствует в организации в 2019–2020 гг.

Политика
Новости

Дело об убийстве жителя села под Пензой передано в главное управление СКР

Ведомости
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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился передать дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в главное управление ведомства. Об этом сообщается на сайте СКР. На место происшествия направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата ведомства.

Накануне жители села Чемодановка устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, в результате которого погиб их односельчанин. По данным пензенского потрала СМИ58, вечером 13 июня две сотни вооруженных ножами, вилами и камнями цыган напали на 30 местных мужчин без оружия. Издание приводит несколько версий конфликта. По одним данным, он произошел из-за того, что цыгане приставали к детям или к беременной женщине. По другой версии, цыгане пытались изнасиловать несовершеннолетнюю, за которую заступились жители села.

В драке пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы с ножевыми ранениями. Один из пострадавших скончался. По данному факту сначала было возбуждено уголовное дело по двум статьям – об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК), и о хулиганстве (ст. 213 УК). Позже дело было переквалифицировано на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений (п. п. «ж, и» ч. 2 ст. 105 УК), и покушение на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30 и п. п. «а, ж, и» ч. 2 ст. 105 УК).

Как сообщил Следственный комитет, все участники конфликта уже установлены, три человека задержаны. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее пензенский главк СКР сообщил, что по делу о массовой драке были доставлены в полицию 174 человека, допрошено более 20 свидетелей, проведено свыше 20 обысков, назначено пять экспертиз.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Соболь поблагодарила Федермессер за отказ баллотироваться в Мосгордуму

Ведомости
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Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь поблагодарила основателя фонда «Вера» Анну Федермессер за то, что та отказалась участвовать в выборах в Мосгордуму. Федермессер баллотировалась в одном округе с Соболь.

«Спасибо Анне Константиновне Федермессер за то, что не стала играть в грязную игру мэрии», – написала Соболь в Twitter. Она также пообещала оказывать необходимую помощь фонду «Вера», если станет депутатом Мосгордумы.

О том, что Федермессер пойдет на выборы в одном округе с Соболь, стало известно в мае. В том же 43-м округе, который включает Пресненский район столицы, Арбат и Хамовники, баллотируется член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин. Основатель ФБК Алексей Навальный просил Федермессер отказаться от участия в выборах в этом округе.

В субботу, 15 июня, учредитель фонда «Вера» объявила, что сняла свою кандидатуру с выборов. Свое решение она объяснила тем, что не была готова к такому количеству лжи и грязи в свой адрес и не хочет больше участвовать в противостоянии Навальный (Соболь) – Федермессер.

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Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения мороженое, торт и вазу

Ведомости
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Президент Владимир Путин 15 июня поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил ему российское мороженое, огромный торт и вазу. Лидеры России и Китая сегодня принимают участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в Душанбе.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин до официальной церемонии открытия саммита заехал в резиденцию Си Цзиньпина, чтобы поздравить его с 66-летием. «Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию», — цитирует Пескова «Интерфакс».

В качестве подарка Путин преподнес Си Цзиньпину мороженое, которое стало уже традиционным подарком российского президента председателю КНР. Три года назад Путин узнал от китайского коллеги, что тот очень любит российское мороженое, и привез ему коробку этого десерта на саммит G20 в Ханчжоу.

Президент также подарил председателю КНР большой торт, на котором по-китайски написано поздравление с 66-летием. «66 — это большое благополучие, это счастливая цифра», — сказал Си Цзиньпин, рассматривая подарок. Путин пожелал председателю КНР всего «самого-самого доброго». «Я рад, что у меня есть такой друг, как вы», — сказал президент России.

Недавно председатель КНР приезжал в Россию на Петербургский международный экономический форум. Путин и Си Цзиньпин несколько раз обменялись любезностями во время пленарного заседания ПМЭФ. Сначала лидер КНР напомнил, что накануне они с президентом России катались на кораблике по Петербургу. Затем Путин рассказал, что они расстались после первого дня форума только около полуночи, и назвал Си Цзиньпина своим хорошим другом.

Подарки Путина

Политика
Новости

Ректор ВШЭ прокомментировал задержание студентов вуза на марше 12 июня

Ведомости
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Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов прокомментировал задержание студентов университета на несогласованном марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который прошел в Москве 12 июня. «Очень рад, что всех вышкинцев отпустили. Уверен, что все, кто вышел на улицы, вышли за то, во что верят», — написал Кузьминов в блоге для радиостанции «Эхо Москвы».

Ректор подчеркнул, что студентов, которые участвовали в акции, не будут наказывать. «Вышка никогда не наказывала студентов за проявление гражданской позиции», — отметил он. При этом Кузьминов назвал ошибкой выход на несанкционированную акцию. «Она перевела дело из объединения с государством (а все позитивные, устойчивые изменения в России начинались только в коалиции с государством, а не через революцию) в демонстративное противостояние всему государству», — пояснил он свою точку зрения.

Кузьминов напомнил, что 16 июня пройдет согласованная акция в поддержку Голунова. «Надеюсь, наши "люди 12-го" не передерутся с "людьми 16-го". Надо объединиться, а не строить баррикаду», — написал ректор, добавив, что в этой ситуации видит только один выход разговор, диалог, слушание друг друга.

Голунов был задержан 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд 8 июня отправил журналиста под домашний арест. В его поддержку высказались сотни людей — представители СМИ, общественные деятели, политики, бизнесмены, музыканты, посчитавшие уголовное дело в отношении Голунова сфабрикованным. 11 июня дело против журналиста закрыли «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».

На следующий день после освобождения Голунова в центре Москвы прошло шествие в поддержку корреспондента, на котором полиция задержала более 500 человек. 16 июня состоится еще одна акция — на этот раз согласованная. Ее инициаторы — председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, руководитель Союза журналистов России Владимир Соловьев и член СПЧ Екатерина Винокурова.

Задержания на марше в поддержку Голунова

Политика
Новости

В Москве задержали бывшего владельца табачного дистрибутора «Оптима»

Ведомости
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Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибуторской компании «Оптима» Альберта Худояна. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Александр Карабанов.

По его словам, Худояну предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). Мошенничество, по версии следствия, выражалось «в виде похищения трех земельных участков», рассказал Карабанов.

Сумма причиненного ущерба оценивается в $10 млн, отметил адвокат. Других подробностей он не привел.

Полиция пока не подтверждала задержание Худояна. На сайте ГУ МВД по Москве информации о задержании и деле нет.

«Оптима» была основана в 2002 г., а в 2007 г. объединилась с дистрибуторской группой «Мегаполис». Как писал тогда «Коммерсантъ», на август 2006 г. 100% акций компании принадлежали единственному акционеру и на рынке владельцем компании считали предпринимателя Альберта Худояна.

Худоян – владелец девелоперской компании Optima Development. В марте этого года она продала строящийся в Москве жилой комплекс «Прайм парк» инвестиционному подразделению «Альфа-групп» – компании А1. Это пока единственный реализованный девелопером Худояна проект.

Политика
Новости

Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Ведомости
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Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания. По данным новостного портала СМИ58, «на сход собрались тысячи граждан».

Причиной недовольства жителей Чемодановки стала массовая драка с цыганами, в результате которой погиб их односельчанин. «Селяне рассказали о том, что 200 вооруженных ножами, вилами и камнями цыган напали на 30 местных мужчин без оружия», – пишет СМИ58. Издание приводит несколько версий конфликта. По одним данным, он произошел из-за того, что цыгане «приставали» к детям или к беременной женщине. По другой версии, цыгане пытались изнасиловать несовершеннолетнюю, за которую заступились жители села.

В драке, которая произошла вечером 13 июня, пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы с ножевыми ранениями. Как рассказала порталу «Пенза СМИ» пресс-служба минздрава региона, один из пострадавших скончался.

После драки были возбуждены два уголовных дела – об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК), и о хулиганстве (ст. 213 УК).

На сходе присутствовал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он заверил жителей, что полиция проверит всех приезжих в селе, а виновные в гибели мужчины будут наказаны. В регионе будет создана рабочая группа по урегулированию ситуации, село будут патрулировать правоохранители, пообещал Белозерцев.

Бизнес
Новости

Чистый убыток ОАК в 2018 году вырос в семь раз

Ведомости
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Чистый убыток Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по МСФО в прошлом году увеличился более чем в семь раз по сравнению с 2017 г. и составил 18,5 млрд руб. Такие данные приведены в отчетности компании.

Выручка при этом сократилась почти на 9% до 411,6 млрд руб. Себестоимость продаж снизилась на 12% и составила 315,4 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 3% до 96,2 млрд руб. Негативное влияние на финансовые показатели оказали уменьшение поставок по гособоронзаказу, влияние курсовых разниц, создание резервов и оценочных обязательств. «Кроме того, компания реализует крупную инвестиционную программу», – отмечается в отчетности.

Ранее совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 г. из-за убытка.

ОАК создана в 2006 г. для консолидации конструкторских бюро и авиастроительных предприятий России. Основным акционером выступало Росимущество, но в октябре 2018 г. президент Владимир Путин подписал указ о передаче 92,31% находящихся в федеральной собственности акций ОАК «Ростеху».

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Политика
Новости

Представитель Нотр-Дама пожаловался на пообещавших пожертвования бизнесменов

Ведомости
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Французские миллиардеры, которые обещали пожертвовать деньги на восстановление собора Парижской Богоматери, не заплатили ни цента. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на представителей собора и бизнеса.

«Большие доноры не заплатили. Ни одного цента. Они хотят знать, на что именно будут потрачены их деньги <...> и не тратить деньги просто на зарплаты работникам», – заявил представитель пресс-службы собора Андре Фино. По его словам, доноры ожидают, когда будет подготовлен план реставрации здания, после чего планируют реализовать его посредством контрактов.

Как пишет AP, механизма для оплаты труда работников, занятых на реставрационных работах, нет и собор обращается к финансированию подсредством благотворительных организаций. Президент занимающегося фандрайзингом фонда «Друзья Нотр-Дам-де-Пари» Мишель Пико рассказал, что 90% пожертвований получены от доноров из США. По его словам, на первый этап реставрационных работ фонд перевел $4,1 млн. Эта сумма включает и пожертвования французских доноров.

Вечером 15 апреля в соборе начался пожар. Его шпиль, часы и большая часть крыши сгорели, но пожарным удалось спасти каркас здания. Причины пожара пока не установлены. Французские следователи считают, что он был непреднамеренным.

Среди бизнесменов, обещавших пожертвовать деньги на восстановление собора, была семья французских бизнесменов Пино. Им принадлежат компании Artemis (владеет аукционным домом Christie's) и Kering (владеет брендами Gucci, Yves Saint Laurent). Они заявили, что заплатят 100 млн евро. Столько же пообещал гендиректор нефтяной компании Total Патрик Пуянне. Французский миллиардер Бернар Арно, президент LVMH (владеет Louis Vuitton и Dior), и его семья объявили, что пожертвуют 200 млн евро. Такую же сумму пообещала семья богатейшей женщины мира и наследницы L'Oreal Франсуазы Бетанкур-Майерс.

Представители Пино, Арно, Бетанкур и Total подтвердили AP, что пока не переводили деньги. «Если коротко, мы готовы платить, но при условии, что это будет делаться в договорных рамках», – подчеркнул, в частности, представитель Пино.

От L'Oreal до Total: Кто готов оплатить восстановление собора Парижской Богоматери

Экономика
Новости

Силуанов объяснил проблемы с финансированием нацпроектов

Ведомости
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Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов считает, что недостаточные темпы финансирования национальных проектов объясняются процедурными вопросами, связанными с проведением конкурсов и заключением соглашений с подрядчиками, передает «Интерфакс».

«Все требует определенного времени, определения порядка финансирования», – сказал Силуанов, отвечая на вопрос о поручении премьера Дмитрия Медведева проанализировать вопросы финансирования нацпроектов. По словам вице-премьера, речь идет не о неэффективных тратах нацпроектов. «Мы говорим, что пока нацпроекты не так быстро разворачиваются», – добавил он. По его словам, сейчас темпы реализации нацпроектов «нагоняются», как и темпы финансирования.

Силуанов посоветовал главам регионов быстрее принимать региональные проекты, программы, заключать соглашения с подрядчиками, теснее работать с органами местного самоуправления. «Мы могли бы это сделать быстрее, если бы начали более активно решать этот вопрос еще в прошлом году», – сказал вице-премьер.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину отчитаться о мерах, принимаемых для решения вопроса о недопустимо медленном расходовании госсредств на нацпроекты.

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