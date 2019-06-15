Путин сравнил торговые войны с боями без правил
Президент Владимир Путин сравнил разгорающиеся в мире торговые войны с боями без правил и предложил вывести из-под санкций товары социально-гуманитарной сферы. «Фактически, идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами», – заявил он на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (слова Путина приводит «Интерфакс»).
По мнению президента, в таких условиях необходимо утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия. В качестве первого шага Путин предложил вывести из-под торговых и санкционных ограничений товары первой необходимости, лекарства, медицинское оборудование.
Ранее Путин, отвечая на вопросы журналистов на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, прокомментировал торговую войну Китая и США китайской поговоркой. «Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это все закончится», – сказал президент. Он также заявил о попытке Вашингтона вытолкнуть с глобального рынка компанию Huawei и назвал это первой технологической войной.
О Зеленском, Калви и Huawei. Яркие высказывания Путина на ПМЭФ
«Он хороший актер. Но одно дело кого-то играть, а другое дело – быть кем-то»
Президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что не стал поздравлять Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины из-за его недружественной риторики. При этом Путин отметил, что Зеленский, вероятно, хорош в том, чем занимается всю жизнь, «но одно дело кого-то играть, а другое дело – быть кем-то»
«Не воруй, веди себя прилично – и дело с концом!»
Путин впервые публично прокомментировал дело в отношении основателя фонда Baring Vostok. Он допустил, что бизнесмен может быть не виновен, но подчеркнул, что в этом должны разобраться правоохранительные органы. При этом, отвечая на вопрос, как на арест Калви реагировать инвесторам, Путин сказал, что им нужно ориентироваться на действующее российское законодательство
«Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это все закончится»
С этой китайской пословицы президент начал свой ответ на вопрос о торговом конфликте между Вашингтоном и Пекином
«У нас такой глубины и широты отношений, как с Китаем, нет ни с одной страной мира»
Путин и председатель Си Цзиньпин несколько раз обменивались любезностями во время пленарного заседания ПМЭФ. Сначала лидер КНР напомнил, что накануне они с президентом России катались на кораблике по Петербургу. Затем Путин рассказал, что они расстались после первого дня форума только около полуночи, и назвал Си Цзиньпина своим хорошим другом
«Ситуация вокруг компании Huawei, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка, – это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной»
США подозревают Huawei в кибершпионаже в пользу правительства Китая. Поэтому в середине мая компания попала в черный список американского министерства торговли