Путин сравнил торговые войны с боями без правил

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Летчики-испытатели воссоздадут заход на посадку разбившегося SSJ100

Летчики-испытатели на самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) проведут эксперимент в аэропорту «Жуковский», полностью воссоздав заход на посадку разбившегося в «Шереметьево» самолета. Об этом в субботу сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах. По словам собеседника агентства, самолет в точности повторит в небе заход на посадку, все действия экипажа в кабине, основываясь на данных, зафиксированных бортовыми самописцами.

Позже летчик-испытатель Магомед Толбоев рассказал радиостанции «Говорит Москва», как будет проходить реконструкция. По его словам, воссоздание полета могут организовать в аэропорту «Жуковский», где находится летно-исследовательский институт имени М. М. Громова. Сначала аварийная посадка будет смоделирована на компьютере, а затем полученную картину летчик-испытатель должен будет полностью реализовать на тренажере 10–15 раз. «После этого уже реальный самолет, реальная полоса, реальная станция, посадка, скорость и так далее», – сказал Толбоев.

Летчик отметил, что безопасность испытаний будет обеспечена в полном объеме. «У летчиков-испытателей ничего не упадет. Падает у дилетантов», – заявил он.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет сообщил, что для оценки действий экипажа SSJ100 планируется провести ряд экспериментов на тренажере.

Самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в «Шереметьево» вечером 5 мая. По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погиб 41 человек.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»