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Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым россиянам господдержку

Министерство экономического развития предложило распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на физических лиц, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых. Соответствующий законопроект размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В первую очередь речь идет о финансовой, имущественной, информационной, консультационной и образовательной поддержке, следует из законопроекта. Отмечается, что такие меры уже распространяются на индивидуальных предпринимателей в силу их правового статуса. Также планируется включить положения о самозанятых в госпрограммы, направленные на развитие малого и среднего бизнеса. Кроме того, документ предполагает урегулирование правоотношений с участием самозанятых граждан.

Принятие этого закона создаст возможность для участия самозанятых в программах, реализуемых с участием органов государственной власти и местного самоуправления, говорится в пояснительной записке.

В этом году в четырех регионах России – Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области – стартовал эксперимент по введению налога на профессиональный доход. В этих регионах с 1 января самозанятые должны платить налог. Налоговая ставка – 4% для физических лиц и 6% для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Пороговое значение дохода, при котором можно использовать данный режим, – не более 2,4 млн руб. в год.

По состоянию на июнь число зарегистрировавшихся самозанятых превысило 100 000 человек. В декабре текущего года может быть принят закон о распространении нового налогового режима на всю территорию России.