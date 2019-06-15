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Набиуллина: ЦБ рассматривает возможность запуска цифровой валюты

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор изучает возможность запуска собственной цифровой валюты. Об этом она сказала, выступая на студенческой конференции в «Сколково». По словам Набиуллиной, идею создания цифровой валюты рассматривают центробанки многих стран, но такие проекты не могут быть реализованы немедленно.

Как пояснила председатель ЦБ, в таком деле в первую очередь нужно учитывать надежность технологий. «Если речь идет о национальной валюте, которая работает в целом в стране, то есть это не частные какие-то активы, конечно, это требует, чтобы технология позволяла обеспечивать надежность, бесперебойность. Технологии должны быть зрелыми, в том числе и технологии распределенных реестров», – сказала Набиуллина (ее цитирует ТАСС).

Кроме того, по ее словам, при переходе на цифровые валюты нужно понимать, готово ли общество к отказу от наличных. По мнению самой Набиуллиной, электронные деньги удобнее, но во многих странах наличные еще пользуются большим спросом. Она объяснила это тем, что люди часто дорожат своей приватностью, анонимностью. «Конечно, распространение неанонимных digital-валют – это в некотором смысле и готовность общества», – добавила Набиуллина.

Председатель ЦБ также посоветовала авторам проекта сравнить и изучить преимущества цифровой валюты Центрального банка над другими технологиями, например, системой быстрых платежей.