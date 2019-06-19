Экономика

Новости

Госоператор разработал правила отбора проектов мусорной реформы

Порядок отбора проектов, которые должны получить инвестиционную поддержку «Российского экологического оператора» (РЭО), подготовлен, запущена процедура его согласования в федеральных органах исполнительной власти, сообщил «Ведомостям» представитель госкомпании. После согласования он будет официально утвержден правительством, уточнил он.

Предложения об участии в отборе были направлены всем 85 регионам, отметил представитель РЭО. 60 из них представили свои предложения, они касаются более 50 компаний. После того как порядок отбора будет утвержден, специально созданная межведомственная комиссия, куда войдут представители всех заинтересованных ведомств и экспертного сообщества, будет проводить отбор.

Ранее гендиректор РЭО Денис Буцаев заявлял, что в июне будут отобраны первые 20 проектов, а всего в 2019 г. – 100. Это должны быть инфраструктурные проекты, которые помогут создать новую отрасль по сортировке и переработке отходов.

Участвовать собирается в том числе компания «Хартия» (оператор в Московской, Ярославской и Тульской областях), она собирается подать заявки на два проекта общей стоимостью 2 млрд руб. в Тульской и Ярославской областях, рассказал «Ведомостям» ее владелец Игорь Чайка. Это будут комплексы по сортировке и переработке коммунальных отходов. Органический материал будет перерабатываться в компост, а из пластика компания собирается делать контейнеры под собственные нужды.

РЭО готов финансировать менее 50% от стоимости отобранных проектов, говорил Буцаев, и на возвратной основе. Ставка будет в разы меньше рыночной (сейчас в среднем 10,5–11%), деньги будут предоставляться на срок свыше 15 лет. Долг РЭО в структуре проекта может быть младшим, т. е. иметь меньший приоритет при возврате, чем деньги инвесторов или банков, рассказывал Буцаев.