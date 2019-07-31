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Росстат зафиксировал снижение цен впервые за два года

Потребительские цены снизились на 0,1% на неделе с 23 по 29 июля, свидетельствуют данные Росстата. Ведомство зафиксировало дефляцию впервые с сентября 2017 г.

За прошедшую неделю цены на сахар снизились на 1,2%, масло подсолнечное – на 0,3%, колбасы полукопченые, сосиски, сардельки, маргарин и крупу гречневую – на 0,2%. Снижение цен на овощи в среднем составило 0,9%. При этом цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%.

Несмотря на снижение цен на прошлой неделе, с начала месяца они выросли на 0,2%, с начала года – на 2,7%, отмечает Росстат. Минэкономразвития ожидает, что инфляция по итогам июля составит 0,2% по сравнению с июнем, когда цены не менялись. В годовом выражении, по прогнозам министерства, инфляция замедлится до 4,5–4,6% после 4,7% в июне и 5,1% в мае.