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Росстат: четверть детей в России живут за чертой бедности

Ведомости
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В России более четверти детей (26%) в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума (по данным за 2017 г.), следует из исследования Росстата. Первым на результаты исследования внимание обратил РБК. Данных за 2018 г. пока нет.

Согласно данным Росстата, уровень бедности среди детей в два раза превышает показатель бедности в целом по стране. В 2017 г. за чертой бедности проживали 13,2% населения России (19,4 млн человека), в 2018 г. – 12,9% (18,9 млн). Уровень детской бедности резко вырос в 2015 г. – до 27,4% с 20,7% в 2014 г.

Особенно остро проблема бедности среди детей стоит в сельской местности: по итогам 2017 г. 45% детей, живущих в селе, растут в малоимущих семьях. Самый высокий уровень бедности среди детей наблюдается в многодетных семьях. По данным Росстата, более половины (52,2%) детей в таких семьях живут в бедности.

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Экономика
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ВЦИОМ: каждая вторая семья в России имеет непогашенный кредит

Ведомости
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У каждой второй семьи в России есть непогашенный кредит, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Более половины респондентов (51%) сказали, что у них или проживающих с ними родственников есть обязательства перед банками. Не имеют кредитов 48% опрошенных, 1% затруднился ответить.

При этом большинство россиян, согласно опросу, не планируют в ближайшее время брать кредиты (так ответили 84% опрошенных). Обратится в банк за ипотекой хотят 5% респондентов, взять кредит на ремонт жилья — 4%, на покупку автомобиля — 3%.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что проблема в экономике России из-за закредитованности населения «в любом случае взорвется» в 2021 г. Он отметил, что Минэкономразвития сейчас готовит меры, которые позволят замедлить рост кредитования и помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В конце июня Орешкин раскритиковал Центробанк за то, что тот не принимает никаких мер для замедления темпов роста потребкредитования. Регулятор 28 июня выпустил доклад о причинах и рисках ускоренного роста потребительского кредитования. В нем говорилось, что потребкредитование в существенной степени помогло росту российской экономики и без него рост ВВП в I квартале 2019 г. был бы нулевым. Орешкин в ответ на это написал на своей странице в Facebook: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой». По его словам, он уже год пытается объяснить Центробанку, что отсутствие ограничений в потребительском кредитовании ведет к формированию пузыря.

Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Reuters заявила, что в розничном кредитовании сейчас нет пузыря. Она назвала большим преувеличением мнение о том, что потребкредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения.

На что россияне готовы брать микрозаймы

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Россияне пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Аланье

Ведомости
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Шесть россиян пострадали в аварии с автобусом в турецкой Аланье и доставлены в больницу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генеральное консульство России в Анталье. По его словам, тяжелых травм ни у кого из пострадавших нет.

Собеседник «РИА Новости» в генконсульстве уточнил, что ДТП произошло на горной дороге. О причинах случившегося пока ничего не сообщается.

Двое пострадавших госпитализированы в Анталье, четверо в Аланье, добавил собеседник агентства. Он отметил, что генконсульство находится на связи с турецкими властями и выясняет обстоятельства инцидента.

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Финансы
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В Москве начались проверки наличия ОСАГО у водителей с помощью дорожных камер

Ведомости
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В Москве началось тестирование системы автоматической проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников. Совместный эксперимент проводят ГИБДД, столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и Российский союз автостраховщиков (РСА). В ГУ МВД газета направила запрос о тестировании, однако комментарий представителя ведомства получить не удалось.

Пока водители получают предупреждение о необходимости оформить полис, отмечают источники газеты. После завершения тестирования нарушителям будут приходить штрафы на 800 руб. Обладатели полисов ОСАГО, в отношении которых была допущена ошибка, могут обратиться на горячую линию в РСА.

Сейчас в Москве работает более 1500 камер (они находятся в введении ЦОДД), в сутки они фиксируют порядка 50 млн проездов автомобилей. За три месяца тестирования было выявлено более 700 000 нарушений, а более 5500 водителей получили предписания.

Новая система автоматической проверки наличия полиса ОСАГО может заработает и в других городах, рассказывали ранее в РСА. Ими могут стать Санкт-Петербург и Казань.

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Политика
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В Ингушетии ликвидировали планировавшего теракт боевика

Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов убили боевика во время перестрелки в одном из районов Ингушетии, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Инцидент произошел в станице Вознесенская на севере республики. Около 4.30 мск там началась контртеррористическая операция. Как сообщил НАК, боевик засел в одном из частных домов. Ему было предложено сложить оружие и сдаться властям, однако в ответ он открыл огонь. После этого боевик был ликвидирован.

По данным НАК, убитый планировал теракт. На месте происшествия были обнаружены самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы.

Как рассказал «Интерфаксу» информированный источник, личность убитого установлена – им оказался 38-летний местный житель Павел Загилов. По словам собеседника агентства, бандит был сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

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Политика
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РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручки

Ведомости
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Производство технических решений и аппаратуры для исполнения закона Яровой возьмут на себя несколько компаний: «Норси-транс», «Специальные технологии» и фирмы, входящие в связанную с Алишером Усмановым группу «Цитадель», пишет РБК со ссылкой на документ Минкомсвязи. Издание изучило, как изменились финансовые показатели этих компаний в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом, и обнаружило существенный рост выручки.

В 2016–2018 гг. группа компаний «Цитадель», которая входит в «ИКС холдинг» Антона Черепенникова – партнера Усманова, приобрела сразу нескольких производителей прослушки: «МФИ софт», «Малвин системс», «Техаргос» и «Сигнатек». Также к «Цитадели» был присоединен производитель «Основа лаб», которым владел Черепенников.

В Москве и Нижнем Новгороде зарегистрированы два юрлица «МФИ софт». За прошлый год они увеличили выручку почти в три раза – с 3,5 млрд до 10,3 млрд руб., говорится в их финансовой отчетности по РСБУ. Чистая прибыль этих компаний выросла суммарно почти на 300%, превысив 2 млрд руб., «Малвин системс» отчитался в «СПАРК-Интерфакс» о 107%-ном росте выручки (1,7 млрд руб. по итогам года), «Сигнатек» – о росте в 67% (740,8 млн руб.), у «Основы лаб» она выросла почти на четверть – до 996,6 млн руб. «Техаргос» свои финансовые показатели за 2018 г. не раскрыл.

«Норси-транс» также официально не раскрывает свои финансовые показатели, однако гендиректор и акционер этой компании Сергей Овчинников рассказал изданию, что в 2018 г. выручка выросла на 50% к 2017 г. и составила 2,7 млрд руб. Единственным производителем прослушки, у которого снизились финансовые показатели, стала компания «Специальные технологии». У нее выручка упала на 11% до 1,8 млрд руб.

Два закона, вошедшие в пакет законов Яровой, были приняты в 2016 г. Они имели антитеррористическую направленность и обязали операторов хранить и предоставлять по требованию ФСБ доступ к информации о звонках, интернет-трафику и другим данным абонентов связи и пользователей интернета.

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Бизнес
Новости

«Юлмарт» запустит программу сотрудничества с малым бизнесом в регионах

Ведомости
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«Юлмарт» предложит малому бизнесу сотрудничество по выдаче заказов в тех городах, где у компании нет своей инфраструктуры, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в компании. Ранее компания сотрудничала только с логистическими операторами DPD и Pick-up.ru. В рамках нового пилотного проекта партнерами «Юлмарта» могут стать любые представители малого бизнеса с оффлайн-точками в Ленинградской, Новгородской, Псковской областей и Карелии. За каждый заказ ритейлер обещает им не менее 60 руб. и готов брендировать их магазины.

По похожей модели работает и Ozon. Как рассказал газете представитель Ozona, компания уже сотрудничает с 750 агентами и ищет новых партнеров, в частности, несетевые магазины и торговые центры. В планах Ozon – открыть более 500 точек в 2019 г. В Wildberries проанализировали такой сценарий и решили создавать собственные точки выдачи товаров. Сейчас у ритейлера работает 4800 точек выдачи заказов. До конца года компания планирует довести их до 6000.

Недавно «Юлмарт» запустил в тестовом режиме продажу товаров из Китая. Сам интернет-ритейлер не участвует в договоре купли-продажи, а выступает как онлайн-витрина для китайских производителей и место получения заказов.

«Юлмарт» был основан в 2008 г. в Санкт-Петербурге. Компания принадлежит Дмитрию Костыгину, Августу Мейеру (29,9%) и Михаилу Васинкевичу (38,5%). В 2016 г. между ними произошел корпоративный конфликт, позже акционеры заявили о взаимном намерении его урегулировать.

Финансы
Новости

ВТБ купил крупного оператора фискальных данных

Ведомости
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Банк ВТБ стал единственным собственником компании «Энергетические системы и коммуникации», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников. «Энергетические системы и коммуникации» работает под брендом «Первый ОФД» и является одним из крупнейших операторов фискальных данных. Ранее компания принадлежала группе ЕСН Григория Березкина. Стороны сделки подтвердили газете информацию о продаже компании, но сумму сделки не раскрыли. По оценке опрошенных «Коммерсантом» экспертов, она могла составлять 1–2 млрд руб.

«Первый ОФД» нужен ВТБ для того, чтобы предложить клиентам комплексные продукты: расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг и другие финансовые сервисы, в том числе и передачу фискальных данных, объяснили в банке. В ВТБ отметили, что сотрудничество оператора с другими кредитными организациями продолжится. Опрошенные банки, которые работают с «Первым ОФД», также сообщили газете, что продолжат сотрудничество с оператором, несмотря на смену собственника.

Участники рынка предположили в разговоре с газетой, что приобретение позволит ВТБ нарастить долю в эквайринге и за счет предложения клиентам из числа торгово-сервисных предприятий комплексного набора услуг.

Технологии
Новости

МТС создаст структуру для производства и распространения видеоконтента

Ведомости
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Сотовый оператор МТС создаст структуру «МТС медиа», которая займется производством и дистрибуцией видеоконтента, пишет газета «Коммерсантъ». Возглавить компанию может бывший директор телеканала ТНТ, кинопродюсер Игорь Мишин, говорят знакомый медиаменеджера и сотрудники двух компаний – партнеров МТС.

Пресс-служба МТС подтвердила изданию, что создающееся «МТС медиа» «объединит в себе ТВ-направления МТС: спутник, IPTV, кабельное и мобильное ТВ», а в будущем сможет управлять и производством контента. «Мы рассматриваем различные варианты входа в контентную историю в рамках партнерских проектов», – сказал представитель оператора. Информацию о назначении Мишина он комментировать не стал.

Двое собеседников газеты заявили, что принципиальное решение о назначении Мишина принято, один настаивает, что бывший директор ТНТ – не единственный кандидат. Сейчас сегментами ТВ-направлений оператора руководят разные топ-менеджеры, компания хочет собрать их под единым руководством, объяснил один из собеседников.

В июльском интервью «Ведомостям» президент МТС Алексей Корня говорил, что для оператора, у которого уже есть все основные способы доставки телевидения клиенту, «совершенно естественно идти в вертикальную историю – от каналов до работы с контентом». Среди возможных вариантов развития он называл сопродюсирование, работу с контентом пользователей и полное создание своего контента. «Варианты могут отличаться, но что мы будем как-то работать и с контентной составляющей, с наполнением своего ТВ, – это очевидно», – говорил Корня. Собеседник подчеркивал, что сейчас у оператора около 4 млн абонентов спутникового, кабельного и IPTV. Конкретные планы оператора он раскрывать не стал.

Выбор редактора
Политика
Новости

Треть москвичей положительно отнеслись к протестным акциям

Ведомости
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Относительное большинство москвичей (37%) отнеслись к протестным акциям в столице, связанным с предстоящими выборами в Мосгордуму, положительно, 27% – отрицательно и 30% – нейтрально. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», проведенного по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

Из оценивших протесты позитивно 26% сообщили, что сами в них не участвуют, 9% – допускают участие, 2% – выходили сами. О выборах в Мосгордуму знают 83% респондентов, 55% намерены в них участвовать, но с выбором кандидата определились лишь 15%, свидетельствуют результаты опроса.

Опрос «Левада-центра» проводился с 26 по 31 июля среди 1500 москвичей. Заказчики опроса хотели понять социальное самочувствие москвичей, их отношение к протестам и электоральные предпочтения, пояснил руководитель ФоРГО Константин Костин: «Опрос проводился после большого разрешенного митинга [20 июля], поэтому было важно понять, как эти три больших фактора между собой соотносятся. Результаты опроса показывают, что протесты – самодостаточная вещь».

Ранее телефонный опрос о протестах в столице проводил фонд «Петербургская политика». Тогда почти 80% москвичей заявили, что слышали об акциях из-за отказа в регистрации оппозиционным кандидатам на выборах в Мосгордуму. О поддержке таких протестов заявили более 30% жителей столицы. При этом треть опрошенных назвали виновными в большом числе задержаний на акции 27 июля участников и организаторов акции, 17% – сотрудников полиции и Росгвардии, 6,3% – провокаторов, 16,3% – мэрию Москвы и лично мэра Сергея Собянина.

Фальсификации, коррупция, война. Почему москвичи выходят на митинги

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о срыве четверти госзакупок жизненно важных лекарств

Ведомости
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Число несостоявшихся тендеров на госзакупки жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) по итогам полугодия выросло вдвое. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные расчетов аналитической компании Headway. В Минздраве на запрос газеты не ответили.

Количество несостоявшихся госзакупок лекарств увеличилось с 31 800 в первой половине 2018 г. до 60 800 за аналогичный период в этом году. Это более четверти всех тендеров, уточняет газета. Большинство из них были сорваны в регионах. Причем проблемы возникали с недорогими препаратами, такими как натрия хлорид, декстроза, преднизолон.

Headway отмечает, что большинство тендеров (55 600) не состоялись из-за отсутствия заявок. Еще 2800 – из-за отказа от размещения заказа, а 2100 отменили из-за недопуска всех участников. Суммарный объем сорванных аукционов увеличился на 52% – с 26 млрд руб. до 39,7 млрд руб. Состоявшимися за прошедшее полугодие признаны 163 400 тендеров.

Газета связала рост числа сорванных тендеров с новой методикой формирования максимальной цены контракта при госзакупках. Ведомство обязало госзаказчиков при обосновании начальной максимальной цены контракта на поставку лекарств использовать модель расчета по референтным ценам. Согласно приказу ведомства, госзаказчик должен выставить минимально возможную стоимость контракта. С ее помощью Минздрав рассчитывал добиться выравнивания закупочных цен на лекарства по всей стране, но механизм оказался невыгоден производителям. В результате они начали массово отказываться от участия в тендерах.

Политика
Новости

В США арестовали россиянина за пересылку комплектующих к оружию в Россию

Ведомости
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В США задержали россиянина Владимира Кузнецова. Мужчина обвиняется в незаконном экспорте комплектующих к оружию в Россию, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.

Россиянин, согласно данным прокуратуры, был задержан утром 6 августа в Дингсман-Ферри, штат Пенсильвания. В этот же день он предстал перед федеральным судьей в Бруклине (Нью-Йорк), где ему предъявили соответствующее обвинение. Прокуратура вменяет Кузнецову незаконный вывоз, попытку вывоза, а также сговор с целью вывоза частей огнестрельного оружия из США физическим лицам в России.

Прокуратура указывает, что россиянин нарушил законы, призванные обеспечивать национальную безопасность США.

Российское генконсульство в Нью-Йорке пока не получало уведомлений о задержании россиянина от официальных властей США, говорится в его заявлении в Twitter. Представитель генконсульства заявил «РИА Новости», что несмотря на это российские дипломаты планируют посетить арестованного россиянина.

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