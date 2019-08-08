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Правительство решило обязать горкорпорации ежегодно отчитываться о развитии

Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому госкорпорации должны будут ежегодно отчитываться о своем развитии. Первым на это обратил внимание РБК. Законопроект должен унифицировать форму отчетности для госкорпораций. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что требования к форме и содержанию годовых отчетов установит кабмин.

В законопроекте говорится о «Роскосмосе», РЖД, ВЭБ.РФ, «Ростехе», «Росатоме», Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) и Фонде содействия реформированию ЖКХ (Фонде ЖКХ). Для некоторых из них (АСВ и Фонд ЖКХ) существующее российское законодательство не определяет документы долгосрочного планирования, другие утверждают стратегии, но не отчитываются об их исполнении (ВЭБ.РФ). Новый законопроект обяжет наблюдательный совет Фонда ЖКХ и совет директоров АСВ утверждать долгосрочные стратегии развития, а ВЭБ.РФ – составлять годовой отчет о развитии.

В июле правительство ввело новые KPI (ключевые показатели эффективности) для топ-менеджеров госкомпаний. По правительственным рекомендациям советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества. От достижения KPI будут зависеть премии руководства госкомпаний. В числе KPI будут изучаться финансовые показатели компаний, их долговая нагрузка, а также отношение инвестиций к денежному потоку и амортизационным начислениям. Рост инвестиций – одна из основных целей майского указа президента, к 2024 г. их доля в ВВП должна увеличиться до 25%.