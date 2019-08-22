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Минстрой оценил ущерб от паводка в Иркутской области в 35 млрд рублей

Ущерб от паводка в Иркутской области оценивается в 35 млрд руб., сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий на заседании правительственной комиссии по ликвидации ЧС. По данным комиссии, 10,8 млрд руб. ущерба приходится на жилые дома и более 20 млрд руб. – на административные здания, передает ТАСС.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Вода частично затопила 109 населенных пунктов, в которых проживали 38 000 человек. 25 человек погибли и еще семь числятся пропавшими без вести.

Президент Владимир Путин посетил регион 19 июля. Он раскритиковал работу местных властей. На совещании с правительством Путин заявил, что первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности, а возглавить процесс ликвидации паводка.

Кроме паводка в Иркутской области сохраняется режим ЧС из-за лесных пожаров. По оценке врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаила Клинова, территория горящего леса составляет 1,121 млн га.