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Moody's ухудшило прогноз по росту российской экономики

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило прогноз по темпам роста российского ВВП в 2019 г. с 1,6 до 1,2%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет агентства.

Прогноз на 2020 г. остался на уровне 1,5%. Кроме того, Moody's ожидает, что инфляция в России составит 4,6% в 2019 г. и 4% в 2020 г.

Ожидается, что рост экономики замедлится также в Китае, Австралии, Японии, Южной Корее, Индии, Мексике, Бразилии, Саудовской Аравии, ЮАР, Германии и Италии. В целом мировая экономика, по прогнозам Moody's, вырастет на 2,7% в 2019 и 2020 гг.

По прогнозу Минэкономразвития до 2024 г., по итогам 2019 г. российский ВВП должен вырасти на 1,3%. В 2020 г. рост экономики ускорится до 2,1%, считают в министерстве.