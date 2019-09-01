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Топилин назвал число работающих пенсионеров в России

В настоящее время в России работают 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая на встрече министров труда стран G20 в Японии. По его словам, за последние пять лет доля пенсионеров в общем числе занятых выросла с 8,5 до 9,6%.

Топилин также рассказал, что в России с 2019 г. реализуется программа профессионального обучения граждан предпенсионного возраста (за пять лет до выхода на пенсию). На организацию этого обучения из федерального бюджета ежегодно выделяется по 5 млрд руб. В год обучение будут проходить не менее 75 000 человек, считает Минтруд.

Кроме того, министр также отметил, что в России темпы роста продолжительности жизни – одни из самых высоких в мире. По его словам, за последние 15 лет средняя продолжительность жизни в России увеличилась на восемь лет. В 2018 г. она составила почти 73 года, а к 2030 г. может вырасти до 80 лет.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила, что Минздрав ставит перед собой цель снизить показатель смертности у женщин до 180 случаев на 100 000 человек, у мужчин – до 560–580 случаев на 100 000 человек к 2030 г. При этом средняя продолжительность жизни россиян, по ее словам, должна увеличиться к этому времени до 80 лет за счет существенного снижения предотвратимой смертности.

Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров