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Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель

Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, если мировая экономика будет испытывать серьезные проблемы, то Россию они тоже коснуться, но «раньше нас зацепило бы гораздо сильнее». По мнению Орешкина, цена в $60 за баррель — для России это тот уровень, который позволяет инвестировать и в новые проекты и заниматься их развитием. «При $40 это станет делать сложнее, но даже на такой цене мы не будем испытывать серьезного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику с точки зрения бюджета, платежного баланса», — пояснил Орешкин.

При падении цен на нефть торговые противостояния крупных экономик коснутся всех стран, считает министр. Россия защищена макроэкономическими структурными реформами, которые проводились на протяжении последних нескольких лет, пояснил он. «Тут и бюджетное правило, и механизм покупки валюты, и многое другое. Поэтому нефть, уходящая с $70 за баррель на $60, сейчас никак не давит на внутриэкономическую ситуацию, катастрофы не случится», — отметил Орешкин.

Реформы, проведенные в экономике России в 2014-2019 гг, «попадут в учебники», считает министр. Среди этих реформ он назвал переход к плавающему валютному курсу, инфляционное таргетирование, программу бюджетной консолидации.

В августе Минэкономразвития пересмотрело в сторону понижения прогноз цены нефти по итогам текущего года с $63,4 до $62,2 за баррель. По прогнозу министерства, в 2020 г. стоимость барреля нефти снизится до $57 (предыдущий прогноз был $59,7 за баррель — «Ведомости»). В 2021 г. стоимость нефти снизится до $56, в 2022 г. — до $55, в 2023 г. — до $54, в 2024 г. — $53 за баррель.

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