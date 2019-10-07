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Титов попросил прокуратуру проверить нормативы накопления коммунальных отходов

Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Генпрокуратуру проверить региональные нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для бизнеса, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное 2 октября заместителю генпрокурора Александру Буксману. Подлинность документа «Коммерсанту» подтвердили в аппарате Титова.

В письме бизнес-омбудсмен приводит данные, согласно которым нормативы для продуктовых магазинов в различных регионах разнятся в 248 раз, для супермаркетов — в 120 раз, для продовольственных рынков — в 175 раз, для клубов и кинотеатров — в 171 раз, для кафе, ресторанов и баров — в 130 раз. Подобные расхождения являются причиной завышения цен за вывоз мусора, что увеличивает нагрузки на бизнес и отрицательно сказывается на ценах для потребителей, отмечает он.

В частности, Титов попросил Буксмана проверить нормативы в тех регионах, где они превышают среднее по России значение на 50% в двух и более категориях. По данным бизнес-омбудсмена, речь идет о 41 субъекте, в том числе Воронежской, Волгоградской и Тульской областях. В региональном департаменте ЖКХ Воронежской области заявили, что сравнивать нормативы региона со средним по стране некорректно. Ведомство предложило оценивать регионы с аналогичной численностью населения, учитывая такой показатель, как плотность отходов. В пресс-службе правительства Тульской области считают, что региональные нормативы сопоставимы со значениями в других субъектах Центрального федерального округа.

В конце августа «Ведомости» писали, что переработка коммунальных отходов становится более привлекательной для инвесторов. Согласно данным из справки, подготовленной Минприроды, в этом году частные инвестиции в переработку мусора будут вложены в 73 объекта в 31 регионе. По предварительным данным, инвестиции в объекты, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 г., составят 20 млрд руб. По данным Минприроды, в 2018 г. в обработку и утилизацию мусора было инвестировано 12 млрд руб.