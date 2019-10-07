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РЭЦ спрогнозировал резкий рост экспорта крепкого алкоголя из России

Экспорт крепкого алкоголя из России, и прежде всего водки, может вырасти в ближайшие годы со $150 млн до $500 млн благодаря поправкам в Бюджетный и Налоговый кодексы, которые вступят в силу с 2020 г., говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, «дочка» ВЭБ.РФ).

Речь идет о законопроекте, подписанном президентом Владимиром Путиным 1 октября. После вступления закона в силу производители крепкого алкоголя, игристых вин и пива смогут получить государственную поддержку по проектам, связанным с экспортом. Речь идет о субсидировании процентной ставки по кредитам, субсидиях на перевозку продукции и ее экспорт.

По данным РЭЦа, экспорт водки в мире составляет около $40 млрд, из них 1/3 – бренды русского происхождения, но российский экспорт составляет около $150 млн. По итогам 2018 г. экспорт водки из России вырос на 11%. Это около 7% от общего российского производства и примерно 6% от мирового потребления. Ключевыми экспортерами крепкого алкоголя под брендами русского происхождения являются Великобритания, Франция, Германия, США и Израиль, говорится в сообщении РЭЦа.