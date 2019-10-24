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Песков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Долговое бремя тормозило развитие сотрудничества с государствами Африки, пояснил он.

Долги все равно были невозвратными, а после их списания российские компании получили возможность работать в Африке на взаимовыгодной основе, увеличивать товарооборот, зарабатывать деньги и, как следствие, платить большие налоги, в том числе в российский бюджет, продолжил Песков. «Это большая занятость, это экспансия на мировые и африканские рынки. Поэтому это абсолютно взаимовыгодный, предметный, прагматичный подход к ведению торгово-экономических связей», – цитирует его ТАСС.

Песков напомнил, что долги более чем на $20 млрд были списаны давно, а не в последние дни. В 1996 г. Всемирный банк и Международный валютный фонд инициировали программу по облегчению долгового бремени африканских государств, к которой присоединилась и Москва, пояснил он. В 2006 г. вышло постановление правительства, согласно которому эти долги были списаны.

В Сочи 24 октября завершился экономический форум «Россия – Африка». За два дня на нем было подписано более 50 соглашений на 800 млрд руб., сообщил ранее советник президента Антон Кобяков.

Участники первого форума «Россия – Африка»