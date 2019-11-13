Наследников могут обязать отвечать по долгам бенефициаров компаний-банкротов
Верховный суд (ВС) рассмотрит вопрос о возможности возложения субсидиарной ответственности на наследников гражданина, являвшегося контролирующим лицом организации-банкрота, сообщает «Интерфакс».
Этот вопрос судебная коллегия по экономическим спорам ВС изучит 9 декабря в рамках дела о банкротстве ООО «Амурский продукт» по жалобе ООО «РН-Востокнефтепродукт», одного из кредиторов с требованиями на сумму 183,67 млн руб.
«РН-Востокнефтепродукт» обжалует решения нижестоящих судов, которые отказались привлечь к субсидиарной ответственности наследников бывшего заместителя генкомпании «Амурский продукт» Михаила Шефера – его вдову Наталью, а также детей Платона и Тимура.
Ранее суд принял решение о банкротстве компании «Амурский продукт» из-за хищений нефтепродуктов, которые «проводились под руководством Шефера». Он был фигурантом уголовного дела и погиб в результате ДТП, когда находился в статусе подозреваемого.
Общий размер субсидиарной ответственности в деле «Амурского продукта» составляет 273,49 млн руб. Но нижестоящие суды решили, что она должна быть возложена исключительно на бывшего гендиректора Степана Руденко. Арбитражный суд Амурской области решил не возлагать на наследников обязанность по возмещению убытков, поскольку дело против Шефера было «неразрывно связано с его личностью». Апелляционная и кассационная инстанции с этим аргументом согласились.