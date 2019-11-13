Наследников могут обязать отвечать по долгам бенефициаров компаний-банкротов

Общий размер субсидиарной ответственности в деле «Амурского продукта» составляет 273,49 млн руб. Но нижестоящие суды решили, что она должна быть возложена исключительно на бывшего гендиректора Степана Руденко. Арбитражный суд Амурской области решил не возлагать на наследников обязанность по возмещению убытков, поскольку дело против Шефера было «неразрывно связано с его личностью». Апелляционная и кассационная инстанции с этим аргументом согласились.