Экономика

ФАС предложила создать регулятор табачного рынка

Ведомости
Ведомости

ФАС предложила передать полномочия по регулированию табачного рынка одному ведомству. Об этом заявила замначальника контрольно-финансового управления ФАС Наталия Исаева в ходе отраслевого совещания в Совете Федерации, передает «РИА Новости».

Она отметила, что сейчас в России нет единого органа, который бы отвечал за табачную промышленность по аналогии с Росалкогольрегулированием (РАР). По ее мнению, несмотря на множество нареканий в отношении РАР, после появления единого регулятора ситуация на рынке алкогольной продукции улучшилась.

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Создать такую службу ранее предлагал проект «Трезвая Россия». Среди ее задач авторы инициативы называли совершенствование регулирования рынка, обеспечение контроля за качеством сырья, увеличение стоимости табачной продукции, а также введение «налога на здоровье».

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