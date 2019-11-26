ФАС предложила создать регулятор табачного рынка
ФАС предложила передать полномочия по регулированию табачного рынка одному ведомству. Об этом заявила замначальника контрольно-финансового управления ФАС Наталия Исаева в ходе отраслевого совещания в Совете Федерации, передает «РИА Новости».
Она отметила, что сейчас в России нет единого органа, который бы отвечал за табачную промышленность по аналогии с Росалкогольрегулированием (РАР). По ее мнению, несмотря на множество нареканий в отношении РАР, после появления единого регулятора ситуация на рынке алкогольной продукции улучшилась.
Создать такую службу ранее предлагал проект «Трезвая Россия». Среди ее задач авторы инициативы называли совершенствование регулирования рынка, обеспечение контроля за качеством сырья, увеличение стоимости табачной продукции, а также введение «налога на здоровье».