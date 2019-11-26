ФАС предложила создать регулятор табачного рынка

Она отметила, что сейчас в России нет единого органа, который бы отвечал за табачную промышленность по аналогии с Росалкогольрегулированием (РАР). По ее мнению, несмотря на множество нареканий в отношении РАР, после появления единого регулятора ситуация на рынке алкогольной продукции улучшилась.