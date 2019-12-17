Банк Англии оценил отток инвестиций из Гонконга из-за протестов в $5 млрд
Протесты и беспорядки стали причиной оттока капитала из инвестиционных фондов Гонконга на общую сумму до $5 млрд, передает Reuters со ссылкой на отчетность Банка Англии о финансовой стабильности регулятора.
В документе утверждается, что постепенный отток капитала начался еще в апреле этого года, после того как власти Гонконга заявили о планах принять закон об экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений на материковый Китай. «Эти политические трения создают риски для Гонконга как крупного финансового центра», – говорится в отчете Банка Англии. Регулятор следит за политической обстановкой в Гонконге, так как крупные британские банки (такие, как HSBC и Standard Chartered) ведут деятельность в этом административном районе Китая.
Как отмечает Reuters, ранее китайский Центробанк неоднократно заявлял об отсутствии признаков значительного оттока капитала из Гонконга.
В октябре Goldman Sachs сообщил, что около $4 млрд депозитов предположительно были переведены из Гонконга в Сингапур в июне – августе этого года.
Власти Гонконга пока не смогли восстановить порядок в городе и прекратить насилие, заявил журналистам главный секретарь гонконгской администрации Мэттью Чун.