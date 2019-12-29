Роуминг между Россией и Белоруссией отменят с сентября
С 1 сентября 2020 г. будет отменен роуминг между Белоруссией и Россией. Об этом сообщил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой в интервью телеканалу «Беларусь 1».
«... такая договоренность существует», — сказал Крутой. Он добавил, что «тарифы, по которым граждане смогут, в том числе поздравлять друг друга на Новый год, ... будут очень-очень близкими». По словам белорусского вице-премьера, они «будут отличаться на символические абсолютно величины», а «роуминг умрет».
Ранее российская сторона объявляла, что плату за звонки в роуминге в Союзном государстве отменят не позднее сентября 2020 г. и решение вступит в силу после утверждения пакетного соглашения двух государств.
На всей территории Евросоюза мобильный роуминг для граждан стран сообщества отменили с 15 июня 2017 г. Мобильные расценки всех сотовых операторов стран Евросоюза тогда стали едиными для обслуживания абонентов.