Роуминг между Россией и Белоруссией отменят с сентября

«... такая договоренность существует», — сказал Крутой. Он добавил, что «тарифы, по которым граждане смогут, в том числе поздравлять друг друга на Новый год, ... будут очень-очень близкими». По словам белорусского вице-премьера, они «будут отличаться на символические абсолютно величины», а «роуминг умрет».