МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на два ближайших года

Как отмечается в публикации, прогноз пересмотрен в сторону снижения темпов роста в ближайшие два года — на 0,1 процентного пункта в 2020 г. и 0,2 в 2021 г. по сравнению с октябрьским прогнозом. Такой пересмотр объясняется «негативными сюрпризами в нескольких развивающих странах» (Индия, Мексика, ЮАР) и последствиями роста социальных протестов в мире. Прогноз фонда для России остался таким, же как и ранее опубликованный — 1,6% в 2020 году, 2,4% в 2021 году.