МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на два ближайших года
Международный валютный фонд опубликовал обновленный прогноз темпов роста мировой экономики. В 2020 г. рост составит 3,3%, в 2021 — 3,4%. Эти данные, скорректированные в сторону снижения, приводятся в опубликованном на сайте фонда материале World Economic Outlook.
Как отмечается в публикации, прогноз пересмотрен в сторону снижения темпов роста в ближайшие два года — на 0,1 процентного пункта в 2020 г. и 0,2 в 2021 г. по сравнению с октябрьским прогнозом. Такой пересмотр объясняется «негативными сюрпризами в нескольких развивающих странах» (Индия, Мексика, ЮАР) и последствиями роста социальных протестов в мире. Прогноз фонда для России остался таким, же как и ранее опубликованный — 1,6% в 2020 году, 2,4% в 2021 году.
Положительными сигналами в мировой экономике МВФ называет договоренности между Китаем и США и снятие опасений, связанных с Breхit. Среди рисков, которые могут вызвать дальнейшее падение — усиление международной напряженности и социальных волнений. «Материализация этих рисков может привести к быстрому ухудшению настроений, в результате чего глобальный рост упадет ниже прогнозируемого базового уровня», — говорится в публикации.
8 января Всемирный банк опубликовал свой доклад о темпах роста. По его данным, экономика вырастет в 2021 г. на 2,6%, в 2022 г. – до 2,7%. В июньском прогнозе Всемирного банка говорилось о более высоких темпах роста: 2,7% в 2020 г., 2,8% в 2021 г. Среди причин снижения прогноза назывался «спад в экономике крупнейших стран и финансовые потрясения в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах».