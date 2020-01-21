Дроздов подвел итоги первого года пенсионной реформы

К 2028 г. возраст выхода на пенсию в стране должен достигать 60 лет для женщин и 65 для мужчин. Дроздов отметил, что в 2020 г. выход на пенсию отложится у 800 000 человек. Сюда вошли в том числе те, кто столкнулся с переносом пенсии в 2019 г. Дроздов также отметил рост числа тех, кто выйдет на пенсию досрочно. Из них 14,6% от общего числа пенсионеров – это те, кто работал на вредных и опасных условиях труда, 5% – работающие на Севере, 2,5% – медики и педагоги.