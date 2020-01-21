Дроздов подвел итоги первого года пенсионной реформы
Председатель правления Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов в интервью «Российской газете» подвел итоги первого года после проведения в стране пенсионной реформы. По его словам, за год на пенсию вышло примерно на 355 000 человек меньше, чем было бы, если бы не повысили пенсионный возраст.
К 2028 г. возраст выхода на пенсию в стране должен достигать 60 лет для женщин и 65 для мужчин. Дроздов отметил, что в 2020 г. выход на пенсию отложится у 800 000 человек. Сюда вошли в том числе те, кто столкнулся с переносом пенсии в 2019 г. Дроздов также отметил рост числа тех, кто выйдет на пенсию досрочно. Из них 14,6% от общего числа пенсионеров – это те, кто работал на вредных и опасных условиях труда, 5% – работающие на Севере, 2,5% – медики и педагоги.
«В последующие годы мы ждем увеличения числа «досрочников» – в частности, за счет многодетных матерей. С 2021 г. в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей. А с 2023 г. в 57 лет – матери троих детей».
В 2019 г. в России началась пенсионная реформа. Власти постепенно повышают пенсионный возраст с шагом полгода в год. Взамен пенсии неработающим пенсионерам индексируются ускоренными темпами. В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в 2020 г. правительство планирует проиндексировать страховые пенсии на 6,6%, а социальные – на 7%. По ее словам, средний размер пенсии в 2020 г. составит около 15 000 руб., а средний размер страховых пенсий по старости у неработающих пенсионеров – 16 400 руб.