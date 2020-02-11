«Коммерсантъ» узнал о планах повышения налогов для горнодобывающих компаний

Авторы налоговой инициативы отмечают, что доля НДПИ в выручке угольной отрасли незначительна и составляет около 1%. За последние три года выручка отрасли увеличилась на 202%, до 1,7 трлн руб. Предлагаемые меры приведут к снижению рентабельности продаж угольных компаний на 3 процентных пункта, в среднем до 21%, в условиях 2018 года. В Минфине считают этот уровень приемлемым, пишет газета.