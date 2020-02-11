«Коммерсантъ» узнал о планах повышения налогов для горнодобывающих компаний
Министерство финансов разработало предложения по увеличению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для горнодобывающих компаний. Ими предусматривается рост НДПИ при высоких экспортных ценах на добываемое сырье, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
По данным газеты, Минфин, в частности, предложил дополнительное слагаемое к ставке НДПИ при добыче угля. Оно будет использоваться только, если экспортные цены на энергетический и коксующийся уголь превысят определенный уровень. По оценке министерства, доходы бюджета при применении дополнительного слагаемого к ставке НДПИ угольщиков вырастут на 40 млрд рублей в год.
Авторы налоговой инициативы отмечают, что доля НДПИ в выручке угольной отрасли незначительна и составляет около 1%. За последние три года выручка отрасли увеличилась на 202%, до 1,7 трлн руб. Предлагаемые меры приведут к снижению рентабельности продаж угольных компаний на 3 процентных пункта, в среднем до 21%, в условиях 2018 года. В Минфине считают этот уровень приемлемым, пишет газета.
Собеседники «Коммерсантъ» в отрасли выступают против роста НДПИ. Один из них отметил, что если вводить дополнительное слагаемое, то нужно и «дополнительное вычитаемое» на случай падения экспортных цен. В 2019 г. угольщики уже пережили резкое снижение цен на экспортируемую продукцию.
Председатель совета директоров ООО «Колмар груп» Анна Цивилева заявила «Ъ», что компания выступает против роста НДПИ, так как рынок угля находится в кризисном состоянии, а роста цен не ожидается.