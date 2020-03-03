Власти Крыма перенесли Ялтинский экономический форум из-за коронавируса
Власти Крыма перенесли на неопределенный срок Ялтинский международный экономический форум. На своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что решение принято из-за эпидемии коронавируса в мире. По его словам, это профилактическая мера. Перенос мероприятия был согласован с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, отметил Аксенов.
Форум в Крыму проводился ежегодно весной с 2015 г. В 2020 г. проведение форума было запланировано на 23–25 апреля.
В начале февраля премьер Михаил Мишустин поручил перенести Российский инвестиционный форум в Сочи на более поздний срок. Мероприятие должно было состояться 12–14 февраля. Форум в Сочи проходит с 2002 г. Его организатором выступает «Росконгресс», а среди спонсоров – ВТБ, Сбербанк, ВЭБ, «Газпром», «Россети» и «Аэрофлот».
Власти Китая объявили о вспышке пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа COVID-19, в провинции Хубэй в конце декабря 2019 г. Случаи заболевания вирусом на сегодняшний день выявлены в 65 странах. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 3 марта, всего в мире вирус подхватили 88 984 человека, из них 80 174 человек – граждане Китая (на эту страну приходится 90% от всех случаев заболевания), 8774 заболевших приходится на другие страны. В результате осложнений от заболевания в Китае скончались 2915 человек, за пределами страны – 128 человек. По оценке ВОЗ, наибольшее количество заболевших после Китая наблюдается в Южной Корее (4300 человек), Италии (2000 человек) и Иране (1500 человек).