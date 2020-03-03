Суд перевел Израйлита под домашний арест
Смольнинский суд Петербурга перевел под домашний арест обвиняемого в мошенничестве бывшего руководителя и совладельца ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита, рассказала «Ведомостям» адвокат бизнесмена Виктория Бурковская. Новая мера пресечения избрана на два месяца, говорится в постановлении суда, с копией которого ознакомились «Ведомости».
Израйлита арестовали в декабре 2016 г. Ему предъявили обвинения в мошенничестве и участии в преступной группе при поставках труб для порта Усть-Луга. Израйлиту ранее неоднократно продлевали арест. Бизнесмену вменяют два эпизода мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), незаконный вывод денег из России (пункт «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ) и легализацию денег или иного имущества, полученных преступным путем (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ). Ущерб от действий Израйлита следствие оценило в 3,5 млрд руб.
Позже следователи ФСБ приобщили к делу спецдекларацию, поданную Израйлитом в 2016 г. в соответствии с процедурой амнистии капитала. Следователи изъяли декларацию из центрального аппарата ФНС. При этом согласно закону об амнистии капитала, добровольная подача такого документа с перечисленным имуществом за пределами России гарантирует бизнесу, что в России ему не могут быть предъявлены претензии со стороны налоговых и правоохранительных органов.
Защита Израйлита долго добивалась запрета на использование в уголовном деле сведений из спецдекларации. В конце октября 2019 г. президиум Верховного суда запретил обвинению использование сведений из спецдекларации Израйлита.