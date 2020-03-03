Суд перевел Израйлита под домашний арест

Позже следователи ФСБ приобщили к делу спецдекларацию, поданную Израйлитом в 2016 г. в соответствии с процедурой амнистии капитала. Следователи изъяли декларацию из центрального аппарата ФНС. При этом согласно закону об амнистии капитала, добровольная подача такого документа с перечисленным имуществом за пределами России гарантирует бизнесу, что в России ему не могут быть предъявлены претензии со стороны налоговых и правоохранительных органов.