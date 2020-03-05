«Интерфакс» узнал о споре Минфина и Минэкономразвития из-за крупных госкомпаний

Минэкономразвития не согласовало поправки Министерства финансов в постановление правительства об управлении государственными компаниями, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. По его словам, Минэкономразвития не хочет отдавать Минфину полномочия по управлению госкомпаниями, входящими в так называемый «перечень 91-р» (крупнейшие российские госкомпании, в том числе «Газпром», «Роснефть», ВТБ и «Транснефть»).