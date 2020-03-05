«Интерфакс» узнал о споре Минфина и Минэкономразвития из-за крупных госкомпаний
Минэкономразвития не согласовало поправки Министерства финансов в постановление правительства об управлении государственными компаниями, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. По его словам, Минэкономразвития не хочет отдавать Минфину полномочия по управлению госкомпаниями, входящими в так называемый «перечень 91-р» (крупнейшие российские госкомпании, в том числе «Газпром», «Роснефть», ВТБ и «Транснефть»).
«Ведомости» запросили комментариев Минфина и Минэкономразвития.
Владельцем акций компаний из спецперечня 91-р является Росимущество, которое в январе было передано из-под ведения Минэкономразвития в Минфин. По словам источника «Интерфакса», Минэкономразвития объясняет нежелание делиться полномочиями с Минфином следующим образом: для компаний из спецперечня «позиция акционера должна учитывать отраслевую специфику секторов экономики и, соответственно, мнение отраслевого федерального органа исполнительной власти», а одна из функций Минэкономразвития – разработка прогноза отраслей экономики. Минфин, по словам источника «Интерфакса», считает, что позиция Минэкономразвития противоречит указу президента Владимира Путина о передаче Росимущества в Минфин.
В нынешней редакции постановления правительства № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ» сказано, что ключевые решения (выдвижение кандидатов в органы управления, позиция по дивидендам) по компаниям из спецперечня принимает премьер или его заместитель, а готовят эти решения Минэкономразвития, Росимущество и отраслевые ведомства.