Мишустин создал комиссию по повышению устойчивости экономики

Организация экономического сотрудничества и развития в понедельник, 2 марта, уходшила прогноз роста мировой экономики в 2020 г. на 0,5 п. п. до 2,4%. Причиной такого шага стала вспышка коронавируса. Ожидаемый рост ВВП в Китае, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, снижен на 2020 г. на 0,8 п. п. до 4,9%. Прогноз для темпов роста ВВП России в этом году – с 1,6 до 1,2%.