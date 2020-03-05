Мишустин создал комиссию по повышению устойчивости экономики
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление правительства о создании комиссии по повышению устойчивости российской экономики. Комиссия создана для координации ведомств, а также научных, общественных и предпринимательских организаций «при разработке и реализации мероприятий для повышения устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики, в том числе связанных с распространением коронавирусной инфекции».
Возглавит комиссию первый вице-премьер Андрей Белоусов. Пресс-служба правительства также сообщает, что Мишустин утвердил состав комиссии, но список пока не опубликован.
Организация экономического сотрудничества и развития в понедельник, 2 марта, уходшила прогноз роста мировой экономики в 2020 г. на 0,5 п. п. до 2,4%. Причиной такого шага стала вспышка коронавируса. Ожидаемый рост ВВП в Китае, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, снижен на 2020 г. на 0,8 п. п. до 4,9%. Прогноз для темпов роста ВВП России в этом году – с 1,6 до 1,2%.
Российские официальные лица до сих пор довольно спокойно оценивают возможное влияние коронавируса на российской экономику. Например, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в начале недели оценивала это влияние как минимальное. По ее словам, ситуация в российской экономике и на финансовом рынке «достаточно стабильная».
Президент Владимир Путин 1 марта на совещании с членами правительства и представителями нефтяных компаний говорил, что негативные последствия вспышки коронавируса уже затронули всю систему мировых хозяйственных связей. Он поручал правительству «посмотреть, как реагировать на то, что происходит».