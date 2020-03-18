ФАС проверит сообщения о подорожании крупы и сахара
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что получила сообщения от граждан о повышении цен на крупы, муку и сахар, передает агентство «Прайм». Отдельные обращения поступали по поводу подорожания гречки. Все сообщения будут рассмотрены «в установленные законом сроки», цитирует агентство сообщение ФАС.
18 марта служба провела внезапные проверки производителей продовольствия, цитирует ведомство заместителя руководителя ФАС Андрея Цариковского. Проверки прошли в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челябинске. По результатам проверки ФАС определит, создавали ли производители искусственный дефицит.
С начала марта торговые сети и операторы ОФД зафиксировали рост спроса на продукты с длительным сроком хранения. 16 марта, после повышенного спроса в минувшие выходные, Минпромторг запросил у торговых сетей, на сколько дней рассчитаны их запасы основных продовольственных товаров – в частности, картофеля, консервов, круп и колбас – и насколько они смогут нарастить запасы «на случай непредвиденных обстоятельств». Накануне президент Владимир Путин посоветовал не покупать продукты впрок: по его словам, ситуация с поставками в стране надежная.