ФАС проверит сообщения о подорожании крупы и сахара

С начала марта торговые сети и операторы ОФД зафиксировали рост спроса на продукты с длительным сроком хранения. 16 марта, после повышенного спроса в минувшие выходные, Минпромторг запросил у торговых сетей, на сколько дней рассчитаны их запасы основных продовольственных товаров – в частности, картофеля, консервов, круп и колбас – и насколько они смогут нарастить запасы «на случай непредвиденных обстоятельств». Накануне президент Владимир Путин посоветовал не покупать продукты впрок: по его словам, ситуация с поставками в стране надежная.