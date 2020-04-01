Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%
Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. «А может быть похожая ситуация, как было в 2009 г., когда ВВП упал почти на 8%», – добавил он (цитата по ТАСС).
Ранее Кудрин заявил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни. «Последствия еще трудно даже оценить», – считает он.
Согласно данным оперативного штаба на 1 апреля, в России выявлены 2777 больных коронавирусом, умерли 24 человека. Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, на момент публикации были заражены более 823 000 человек в 205 странах, свыше 40 000 скончались.