Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля. Председатель ЦБ добавила, что по базовому сценарию регулятора негативные эффекты от падения экономической активности будут сконцентрированы во II квартале, а во второй половине 2020 г. российская экономика будет возвращаться к обычному режиму работы.