Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул
Месяц нерабочих дней может стоить российской экономике 1,5–2% ВВП, заявила на онлайн-пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, необходимые для борьбы с эпидемией коронавируса меры неизбежно негативно отразятся на российской экономике, но насколько сильно – зависит от их продолжительности.
«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля. Председатель ЦБ добавила, что по базовому сценарию регулятора негативные эффекты от падения экономической активности будут сконцентрированы во II квартале, а во второй половине 2020 г. российская экономика будет возвращаться к обычному режиму работы.
Накануне президент Владимир Путин продлил до конца апреля режим нерабочих дней, ранее объявленный с 30 марта по 3 апреля. Зарплаты, по его словам, будут сохранены. При этом Путин допустил сокращение нерабочего периода, если позволит обстановка. Определять ограничительные меры на местах президент оставил право губернаторам.
В Москве мэр Сергей Собянин позже продлил режим всеобщей самоизоляции до 1 мая. Жителям разрешено выходить из дома только для поездок на работу, похода в ближайший магазин или аптеку, выноса мусора и выгула домашних животных, а также чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью. Аналогичные меры приняты в Подмосковье и большинстве регионов.