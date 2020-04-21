В США быстро кончаются деньги на пособия по безработице
Власти штатов быстро расходуют средства, предназначенные для выплат пособий по безработице, на фоне вызванного пандемией кризиса, сообщает The Wall Street Journal. Газета выяснила это, проанализировав данные министерства финансов США.
В марте губернаторы штатов начали вводить режим самоизоляции для борьбы с распространением коронавируса, из-за чего многие компании были вынуждены приостановить работу. В результате за последний месяц более 22 млн человек подали заявки на пособие по безработице.
Примерно у половины штатов размер средств, доступных для выплаты пособий по безработице, к середине апреля сократился более чем на 10% по сравнению концом февраля, пишет WSJ. Сильнее всего они уменьшились в Массачусетсе (на 54%), Нью-Йорке (49%) и Калифорнии (39%). Власти штата Нью-Йорк даже попросили федеральное правительство о беспроцентном займе в размере $4 млрд для выполнения этих обязательств. Власти Калифорнии планируют поступить так же.
Также в конце марта правительство США ввело надбавку к пособиям по безработице в размере $600 в неделю, которую планируется выплачивать в течение четырех месяцев. Эта надбавка финансируется не властями штатов, которые платят регулярные пособия, а из федерального пакета мер на $2 трлн, принятого для стимулирования экономики.