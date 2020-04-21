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В США быстро кончаются деньги на пособия по безработице

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Власти штатов быстро расходуют средства, предназначенные для выплат пособий по безработице, на фоне вызванного пандемией кризиса, сообщает The Wall Street Journal. Газета выяснила это, проанализировав данные министерства финансов США.

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В марте губернаторы штатов начали вводить режим самоизоляции для борьбы с распространением коронавируса, из-за чего многие компании были вынуждены приостановить работу. В результате за последний месяц более 22 млн человек подали заявки на пособие по безработице.

Примерно у половины штатов размер средств, доступных для выплаты пособий по безработице, к середине апреля сократился более чем на 10% по сравнению концом февраля, пишет WSJ. Сильнее всего они уменьшились в Массачусетсе (на 54%), Нью-Йорке (49%) и Калифорнии (39%). Власти штата Нью-Йорк даже попросили федеральное правительство о беспроцентном займе в размере $4 млрд для выполнения этих обязательств. Власти Калифорнии планируют поступить так же.

Также в конце марта правительство США ввело надбавку к пособиям по безработице в размере $600 в неделю, которую планируется выплачивать в течение четырех месяцев. Эта надбавка финансируется не властями штатов, которые платят регулярные пособия, а из федерального пакета мер на $2 трлн, принятого для стимулирования экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных