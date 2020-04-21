В США быстро кончаются деньги на пособия по безработице

Примерно у половины штатов размер средств, доступных для выплаты пособий по безработице, к середине апреля сократился более чем на 10% по сравнению концом февраля, пишет WSJ. Сильнее всего они уменьшились в Массачусетсе (на 54%), Нью-Йорке (49%) и Калифорнии (39%). Власти штата Нью-Йорк даже попросили федеральное правительство о беспроцентном займе в размере $4 млрд для выполнения этих обязательств. Власти Калифорнии планируют поступить так же.